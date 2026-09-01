Horarios de WSBK en Magny-Cours 2026 y cómo ver por TV la ronda de Francia

La espera se ha hecho larga, pero las Superbikes vuelven a rugir. Después de casi dos meses de parón veraniego, el Mundial de WorldSBK 2026 arranca este fin de semana su decisiva recta final con la Ronda de Francia en Magny-Cours, la novena cita de una temporada que ya empieza a tener olor a título para Nicolò Bulega. Del viernes 4 al domingo 6 de septiembre, el histórico trazado francés concentrará tres días de acción con WorldSBK, WorldSSP, WorldSPB y la Yamaha R3 BLU CRU World Cup.

Apunta todos los horarios de WSBK en el Circuit de Nevers Magny-Cours para España y cómo verlo por televisión.

Horarios de la Ronda de Francia de WSBK 2026 en Magny-Cours para España

La buena noticia para los aficionados españoles es que Magny-Cours tiene el mismo horario que la España peninsular, por lo que no será necesario hacer cálculos ni conversiones para seguir la acción.

WorldSBK empezará a rodar el viernes con los dos entrenamientos libres, mientras que el sábado llegará el momento de la verdad con la Superpole a las 11:15 horas y la Carrera 1 a las 15:30 horas. El domingo habrá doble ración: primero la Superpole Race a las 11:10 y después una Carrera 2 que cambia su franja habitual y se disputará excepcionalmente a las 14:00 horas.

Horarios del viernes 4 de septiembre de 2026:

Día Sesión Hora en España Viernes 4 de septiembre Libres Yamaha R3 BLU CRU World Cup 09:00 - 09:25 Viernes 4 de septiembre Libres de WorldSPB 09:40 - 10:05 Viernes 4 de septiembre Libres 1 de WorldSBK 10:20 - 11:05 Viernes 4 de septiembre Libres de WorldSSP 11:20 - 12:00 Viernes 4 de septiembre Yamaha R3 BLU CRU World Cup 13:15 - 13:40 Viernes 4 de septiembre Superpole de WorldSPB 14:10 - 14:35 Viernes 4 de septiembre Libres 2 de WorldSBK 15:00 - 15:45 Viernes 4 de septiembre Superpole de WorldSSP 16:00 - 16:40

Horarios del sábado 5 de septiembre de 2026

Día Sesión Hora en España Sábado 5 de septiembre Warm Up de WorldSPB 09:00 - 09:10 Sábado 5 de septiembre Warm Up de WorldSSP 09:20 - 09:30 Sábado 5 de septiembre Libres 3 de WorldSBK 09:40 - 10:00 Sábado 5 de septiembre Carrera 1 Yamaha R3 BLU CRU World Cup 10:20 Sábado 5 de septiembre Superpole de WorldSBK 11:15 - 11:30 Sábado 5 de septiembre Carrera 1 de WorldSPB 13:00 Sábado 5 de septiembre Carrera 1 de WorldSSP 14:00 Sábado 5 de septiembre Carrera 1 de WorldSBK 15:30

Horarios del domingo 6 de septiembre de 2026:

Día Sesión Hora en España Domingo 6 de septiembre Warm Up de WorldSSP 09:00 - 09:10 Domingo 6 de septiembre Warm Up de WorldSBK 09:20 - 09:30 Domingo 6 de septiembre Warm Up de WorldSPB 09:40 - 09:50 Domingo 6 de septiembre Carrera 2 Yamaha R3 BLU CRU World Cup 10:10 Domingo 6 de septiembre Superpole Race de WorldSBK 11:10 Domingo 6 de septiembre Carrera 2 de WorldSSP 12:40 Domingo 6 de septiembre Carrera 2 de WorldSBK 14:00 Domingo 6 de septiembre Carrera 2 de WorldSPB 15:15

Por tanto, para quien solo quiera apuntarse las horas clave de la categoría reina, son sencillas: la Carrera 1 de WorldSBK será el sábado a las 15:30 horas, mientras que el domingo la Superpole Race arrancará a las 11:10 y la Carrera 2 a las 14:00.

Ese último horario es precisamente una de las particularidades del fin de semana de Magny-Cours, ya que la segunda carrera larga de Superbikes se disputará antes de lo habitual y dejará a WorldSPB la responsabilidad de cerrar toda la actividad del Round de Francia a las 15:15.

Cómo ver por TV WSBK en Magny-Cours 2026 en España

La Ronda de Francia de WorldSBK 2026 se podrá ver en España a través de DAZN, que cuenta con los derechos de retransmisión del Mundial de Superbikes durante esta temporada. WorldSBK forma parte actualmente de la oferta de motor de la plataforma, incluida en los planes Motor y Premium.

La otra alternativa para seguir el campeonato es directamente el WorldSBK VideoPass, la plataforma oficial de la competición. Se trata de un servicio de suscripción propio que permite seguir las sesiones en directo y sin interrupciones, además de acceder posteriormente al contenido bajo demanda y al archivo histórico del campeonato.

Así, las opciones para ver WorldSBK en España este fin de semana son:

DAZN: retransmisión de WorldSBK en España.

retransmisión de WorldSBK en España. WorldSBK VideoPass: servicio oficial de pago del campeonato, con las sesiones en directo y bajo demanda.

Y, por supuesto, en Motorsport.com España podrás seguir todo lo que ocurra durante la Ronda de Francia de WorldSBK 2026. Durante el fin de semana tendremos una noticia que se irá actualizando con los resultados, tiempos y clasificaciones de todas las sesiones, desde los entrenamientos libres y la Superpole hasta la Carrera 1, la Superpole Race y la Carrera 2 de Magny-Cours.

¿Cuántas vueltas se darán en las carreras de WSBK 2026 en Magny-Cours?

Las dos carreras largas de WorldSBK en Magny-Cours serán a 21 vueltas, tanto la Carrera 1 del sábado como la Carrera 2 del domingo. Entre ambas, la Superpole Race dominical se disputará sobre las habituales 10 vueltas.

En las categorías soporte, las dos carreras de WorldSSP serán a 19 vueltas, mientras que las mangas de WorldSPB serán a 11 giros. Por su parte, la Yamaha R3 BLU CRU World Cup disputará dos carreras a 9 vueltas.

Así llega el Mundial de Superbikes 2026 a Magny-Cours

Y después de semejante espera, el campeonato no vuelve precisamente para una ronda cualquiera. Magny-Cours abre los últimos cuatro rounds de la temporada, concentrados en apenas siete semanas, y Nicolò Bulega aterriza en Francia con su primera —aunque muy complicada— posibilidad matemática de proclamarse campeón del mundo.

El italiano dispone de 133 puntos de ventaja sobre Iker Lecuona y necesitaría salir de Magny-Cours con al menos 186 de margen para sentenciar matemáticamente el campeonato. Es decir, Bulega tendría que sumar durante el fin de semana 53 puntos más que su compañero de Ducati. A Lecuona, por su parte, le basta con sumar 10 puntos a lo largo de las tres carreras para garantizar que la lucha por el título continúe, como mínimo, hasta la siguiente ronda.

La estadística juega del lado de Bulega, que ya sabe lo que es ganar dos veces en Magny-Cours y acumula cinco podios en el circuito francés. Lecuona, en cambio, todavía busca su primer cajón allí. Más allá de la pelea entre los dos hombres de Aruba.it Racing - Ducati, pilotos como Yari Montella, los hermanos Alex y Sam Lowes, Álvaro Bautista, Danilo Petrucci o Miguel Oliveira buscarán aprovechar el regreso tras las vacaciones para arrancar con fuerza el último capítulo de la temporada.

Clasificación del Mundial de pilotos: