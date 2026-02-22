WSBK Phillip Island: Bulega firma el triplete pese a la lluvia; Bautista, primer podio

Nicolò Bulega ya ha demostrado lo difícil que será pararle, ya sin Toprak Razgatlioglu en pista, en esta temporada 2026 del Mundial de Superbikes. Tras ganar la primera carrera larga en la jornada del sábado en Phillip Island, el italiano deja Australia con su primer triplete de victorias, tras llevarse también este domingo la Superpole Race y la segunda manga principal, ello en un día en el que llegó la lluvia a la pista ubicada a orillas del Mar de Tasmania, y en el que Álvaro Bautista estrenó su casillero de podios como nuevo piloto del Barni Racing Team.

Carrera Superpole: Bulega no da opción ni a 10 vueltas, con dos Bimota en el podio

Si había una opción de batir a Nicolò Bulega, esta resistía en la carrera Superpole, la prueba corta del domingo por la mañana programada a 10 vueltas, y no a 20. De hecho, Yari Montella lo intentó, al adelantar a su compatriota en la salida. Por detrás, el compañero del vigente subcampeón del mundo, Iker Lecuona, se salió de la pista y bajó a la última posición, pero pronto empezó a remontar, mientras Bautista estaba décimo. Xavi Vierge no disputó la carrera tras sufrir un problema técnico en la parrilla de salida.

Los hermanos Lowes, Alex y Sam, aprovecharon la coyuntura para rebasar también a Bulega, relegándole a la cuarta posición, por la que pasó por meta en el segundo giro. Pero el también probador de Ducati en el Mundial de MotoGP se puso manos a la obra. Bulega le ganó la posición a Sam Lowes comenzando el tercer giro, y el inglés también perdió la plaza con Axel Bassani, que venía por detrás, delante de Garrett Gerloff.

Bulega repitió táctica y, arrancando el cuarto giro de la manga corta, no tuvo problemas en sobre pasar a Alex Lowes para colocarse segundo. A partir de ahí, el #11 centró su objetivo en Montella. Y en esa misma vuelta, el transalpino tiró su Ducati Panigale V4R por el interior de Montella en la curva 10 para rebasarle y tomar el liderato de la prueba.

Justo en ese momento, los comisarios mostraron la bandera blanca a los pilotos, señal de que comenzaba a llover sobre Phillip Island. Pero las gotas de agua no perturbaron a Bulega, que puso pies en polvorosa y se escapó para lograr su segunda victoria en dos carreras, con una ventaja de más de dos segundos en meta.

Lo hizo sobre Axel Bassani, quien tras la maniobra de Bulega aprovechó también para pasar a Montella sin contemplaciones. El de Barni no pudo completar el podio, pues Alex Lowes también se impuso a él en una batalla muy apretada entre varios contendientes, superándole en meta por apenas 22 milésimas. La zona de puntos la completaron Sam Lowes, Garrett Gerloff, Álvaro Bautista, séptimo, Lorenzo Baldasarri e Iker Lecuona, que firmó una magnífica remontada en apenas nueve vueltas para ser noveno. Miguel Oliveira estaba noveno, delante de su compañero en BMW, Danilo Petrucci, pero unos problemas mecánicos en la última vuelta le relegaron al 18º lugar.

Carrera 2: Bulega, en otro mundo pese a la lluvia; Bautista, primer podio

Las gotas de agua que empezaron a caer sobre Phillip Island en la Superpole Race se convirtieron en una lluvia fuerte en el resto de la jornada, lo cual obligó a los pilotos de WorldSBK a disputar la segunda carrera larga en Australia en condiciones completamente de mojado (con neumáticos intermedios), y complicadas.

Pero eso no detuvo a Bulega. El corredor del Aruba.it tomó el mando desde la salida, en la que partía desde la pole, se escapó desde los primeros compases y no pudo detenerle ningún rival ni ningún posible incidente por las condiciones meteorológicas. El transalpino fue ampliado progresivamente su ventaja hasta llegar a la meta con nada menos que 11 segundos de ventaja, toda una manera de arrasar que no es otra cosa que una declaración de intenciones para el resto del curso.

Por detrás, se formó un grupo 'perseguidor', comandado por Yari Montella y con Axel Bassani, Sam y Alex Lowes, Andrea Locatelli y Álvaro Bautista, entre otros. Sin embargo, Montella fue abriendo hueco respecto a los pilotos que le perseguían. El italiano de Barni parecía encaminado a lograr la segunda posición, pero su aventura acabó a siete vueltas del final, cuando sufrió una caída por orejas.

Los principales beneficiados de este incidente fueron Axel Bassani y Álvaro Bautista, que heredaron la segunda y la tercera posición. Ambos se aprovecharon primero de una caída de Sam Lowes cuando iba tercero. Tras la carrera, se confirmó que el inglés sufrió una fractura en la muñeca izquierda, de la que tendrá que recuperarse antes de la próxima cita (ronda de Portimao, del 27 al 29 de marzo).

Así, Bassani le ganó la posición y se colocó segundo cuando Montella se fue al suelo. Bautista siguió una trayectoria diferente: el de Talavera de la Reina llegó a ser octavo, pero poco a poco fue recuperando posiciones, rebasando a Locatelli, a Tarran Mackenzie y finalmente a Alex Lowes (que se acabó cayendo) para cosechar su primer podio como corredor de Barni.

El resto de la zona de puntos se completó con Mackenzie, Andrea Locatelli, Danilo Petrucci, Miguel Oliveira, que remontó desde la 21ª posición, Iker Lecuona, Lorenzo Baldasarri, quien se saltó la salida y recibió una doble Long Lap Penalty de penalización, Garrett Gerloff, Tetsuta Nagashima, Alberto Surra, Remy Gardner, Stefano Manzi y Bahattin Sofuoglu. Xavi Vierge no acabó por una caída en la curva 2.

