Crónica de carrera
WSBK Phillip Island

WSBK Phillip Island: Bulega firma el triplete pese a la lluvia; Bautista, primer podio

Tras ganar la primera carrera larga el sábado, Nicolò Bulega también brilló en el primer domingo de la temporada 2026 de WSBK, venciendo en Phillip Island la prueba corta y la Race 2.

Rubén Carballo Rosa
Publicado:
Nicolò Bulega, WSBK, Phillip Island

Nicolò Bulega

Foto de: WSBK

Nicolò Bulega ya ha demostrado lo difícil que será pararle, ya sin Toprak Razgatlioglu en pista, en esta temporada 2026 del Mundial de Superbikes. Tras ganar la primera carrera larga en la jornada del sábado en Phillip Island, el italiano deja Australia con su primer triplete de victorias, tras llevarse también este domingo la Superpole Race y la segunda manga principal, ello en un día en el que llegó la lluvia a la pista ubicada a orillas del Mar de Tasmania, y en el que Álvaro Bautista estrenó su casillero de podios como nuevo piloto del Barni Racing Team.

Qué pasó el sábado en el Mundial de Superbikes:

Carrera Superpole: Bulega no da opción ni a 10 vueltas, con dos Bimota en el podio

Si había una opción de batir a Nicolò Bulega, esta resistía en la carrera Superpole, la prueba corta del domingo por la mañana programada a 10 vueltas, y no a 20. De hecho, Yari Montella lo intentó, al adelantar a su compatriota en la salida. Por detrás, el compañero del vigente subcampeón del mundo, Iker Lecuona, se salió de la pista y bajó a la última posición, pero pronto empezó a remontar, mientras Bautista estaba décimo. Xavi Vierge no disputó la carrera tras sufrir un problema técnico en la parrilla de salida.

Los hermanos Lowes, Alex y Sam, aprovecharon la coyuntura para rebasar también a Bulega, relegándole a la cuarta posición, por la que pasó por meta en el segundo giro. Pero el también probador de Ducati en el Mundial de MotoGP se puso manos a la obra. Bulega le ganó la posición a Sam Lowes comenzando el tercer giro, y el inglés también perdió la plaza con Axel Bassani, que venía por detrás, delante de Garrett Gerloff.

Bulega repitió táctica y, arrancando el cuarto giro de la manga corta, no tuvo problemas en sobre pasar a Alex Lowes para colocarse segundo. A partir de ahí, el #11 centró su objetivo en Montella. Y en esa misma vuelta, el transalpino tiró su Ducati Panigale V4R por el interior de Montella en la curva 10 para rebasarle y tomar el liderato de la prueba.

 

Justo en ese momento, los comisarios mostraron la bandera blanca a los pilotos, señal de que comenzaba a llover sobre Phillip Island. Pero las gotas de agua no perturbaron a Bulega, que puso pies en polvorosa y se escapó para lograr su segunda victoria en dos carreras, con una ventaja de más de dos segundos en meta.

Lo hizo sobre Axel Bassani, quien tras la maniobra de Bulega aprovechó también para pasar a Montella sin contemplaciones. El de Barni no pudo completar el podio, pues Alex Lowes también se impuso a él en una batalla muy apretada entre varios contendientes, superándole en meta por apenas 22 milésimas. La zona de puntos la completaron Sam Lowes, Garrett Gerloff, Álvaro Bautista, séptimo, Lorenzo Baldasarri e Iker Lecuona, que firmó una magnífica remontada en apenas nueve vueltas para ser noveno. Miguel Oliveira estaba noveno, delante de su compañero en BMW, Danilo Petrucci, pero unos problemas mecánicos en la última vuelta le relegaron al 18º lugar. 

Carrera 2: Bulega, en otro mundo pese a la lluvia; Bautista, primer podio

Las gotas de agua que empezaron a caer sobre Phillip Island en la Superpole Race se convirtieron en una lluvia fuerte en el resto de la jornada, lo cual obligó a los pilotos de WorldSBK a disputar la segunda carrera larga en Australia en condiciones completamente de mojado (con neumáticos intermedios), y complicadas.

Pero eso no detuvo a Bulega. El corredor del Aruba.it tomó el mando desde la salida, en la que partía desde la pole, se escapó desde los primeros compases y no pudo detenerle ningún rival ni ningún posible incidente por las condiciones meteorológicas. El transalpino fue ampliado progresivamente su ventaja hasta llegar a la meta con nada menos que 11 segundos de ventaja, toda una manera de arrasar que no es otra cosa que una declaración de intenciones para el resto del curso.

Por detrás, se formó un grupo 'perseguidor', comandado por Yari Montella y con Axel Bassani, Sam y Alex Lowes, Andrea Locatelli y Álvaro Bautista, entre otros. Sin embargo, Montella fue abriendo hueco respecto a los pilotos que le perseguían. El italiano de Barni parecía encaminado a lograr la segunda posición, pero su aventura acabó a siete vueltas del final, cuando sufrió una caída por orejas.

 

Los principales beneficiados de este incidente fueron Axel Bassani y Álvaro Bautista, que heredaron la segunda y la tercera posición. Ambos se aprovecharon primero de una caída de Sam Lowes cuando iba tercero. Tras la carrera, se confirmó que el inglés sufrió una fractura en la muñeca izquierda, de la que tendrá que recuperarse antes de la próxima cita (ronda de Portimao, del 27 al 29 de marzo).

Así, Bassani le ganó la posición y se colocó segundo cuando Montella se fue al suelo. Bautista siguió una trayectoria diferente: el de Talavera de la Reina llegó a ser octavo, pero poco a poco fue recuperando posiciones, rebasando a Locatelli, a Tarran Mackenzie y finalmente a Alex Lowes (que se acabó cayendo) para cosechar su primer podio como corredor de Barni.

El resto de la zona de puntos se completó con Mackenzie, Andrea Locatelli, Danilo Petrucci, Miguel Oliveira, que remontó desde la 21ª posición, Iker Lecuona, Lorenzo Baldasarri, quien se saltó la salida y recibió una doble Long Lap Penalty de penalización, Garrett Gerloff, Tetsuta Nagashima, Alberto Surra, Remy Gardner, Stefano Manzi y Bahattin Sofuoglu. Xavi Vierge no acabó por una caída en la curva 2.

Resultados de la Superpole Race de WSBK 2026 en Phillip Island (Australia)

superpole-race

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Abandono Puntos
1 Italy N. Bulega Ducati 11 Ducati 10

14'56.175

       12
2 Italy A. Bassani bimota by Kawasaki Racing Team 47 Bimota 10

+2.752

14'58.927

 2.752     9
3 United Kingdom A. Lowes bimota by Kawasaki Racing Team 22 Bimota 10

+3.563

14'59.738

 0.811     7
4 Italy Y. Montella Barni Racing Team 5 Ducati 10

+3.585

14'59.760

 0.022     6
5 United Kingdom S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team 14 Ducati 10

+3.985

15'00.160

 0.400     5
6 United States G. Gerloff Kawasaki WorldSBK Team 31 Kawasaki 10

+4.250

15'00.425

 0.265     4
7 Spain A. Bautista Barni Racing Team 19 Ducati 10

+5.118

15'01.293

 0.868     3
8 Italy L. Baldassarri Team Go Eleven 34 Ducati 10

+8.178

15'04.353

 3.060     2
9 Spain I. Lecuona Ducati 7 Ducati 10

+9.291

15'05.466

 1.113     1
10 Italy D. Petrucci ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 9 BMW 10

+9.512

15'05.687

 0.221      
11 United Kingdom T. Mackenzie MGM Optical Express Racing 95 Ducati 10

+9.893

15'06.068

 0.381      
12 Italy A. Surra Motocorsa Racing 67 Ducati 10

+11.264

15'07.439

 1.371      
13 Italy S. Manzi GRT Racing Team 62 Yamaha 10

+14.366

15'10.541

 3.102      
14 Italy A. Locatelli Pata Maxus Yamaha 55 Yamaha 10

+14.565

15'10.740

 0.199      
15 United Kingdom R. Vickers Honda HRC 17 Honda 10

+14.887

15'11.062

 0.322      
16 Australia R. Gardner GRT Racing Team 87 Yamaha 10

+15.151

15'11.326

 0.264      
17 Japan T. Nagashima Honda HRC 45 Honda 10

+19.065

15'15.240

 3.914      
18 Portugal M. Oliveira ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 88 BMW 10

+19.207

15'15.382

 0.142      
19 Turkey B. Sofuoğlu MotoXRacing 54 Yamaha 10

+22.042

15'18.217

 2.835      
20
M. Rato MotoXRacing
 13 Yamaha 10

+29.157

15'25.332

 7.115      
dnf Spain X. Vierge Pata Maxus Yamaha 97 Yamaha 0

 

     Not allowed to start  
Ver resultados

Resultados de la Race 2 de WSBK 2026 en Phillip Island (Australia)

CARRERA2

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Abandono Puntos
1 Italy N. Bulega Ducati 11 Ducati 22

37'21.038

       25
2 Italy A. Bassani bimota by Kawasaki Racing Team 47 Bimota 22

+11.336

37'32.374

 11.336     20
3 Spain A. Bautista Barni Racing Team 19 Ducati 22

+17.790

37'38.828

 6.454     16
4 United Kingdom T. Mackenzie MGM Optical Express Racing 95 Ducati 22

+28.356

37'49.394

 10.566     13
5 Italy A. Locatelli Pata Maxus Yamaha 55 Yamaha 22

+30.966

37'52.004

 2.610     11
6 Italy D. Petrucci ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 9 BMW 22

+31.901

37'52.939

 0.935     10
7 Portugal M. Oliveira ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 88 BMW 22

+32.135

37'53.173

 0.234     9
8 Spain I. Lecuona Ducati 7 Ducati 22

+32.608

37'53.646

 0.473     8
9 Italy L. Baldassarri Team Go Eleven 34 Ducati 22

+33.241

37'54.279

 0.633     7
10 United States G. Gerloff Kawasaki WorldSBK Team 31 Kawasaki 22

+48.734

38'09.772

 15.493     6
11 Japan T. Nagashima Honda HRC 45 Honda 22

+52.224

38'13.262

 3.490     5
12 Italy A. Surra Motocorsa Racing 67 Ducati 22

+58.908

38'19.946

 6.684     4
13 Australia R. Gardner GRT Racing Team 87 Yamaha 22

+1'06.503

38'27.541

 7.595     3
14 Italy S. Manzi GRT Racing Team 62 Yamaha 22

+1'33.080

38'54.118

 26.577     2
15 Turkey B. Sofuoğlu MotoXRacing 54 Yamaha 22

+1'40.750

39'01.788

 7.670     1
dnf United Kingdom A. Lowes bimota by Kawasaki Racing Team 22 Bimota 18

+4 Vueltas

30'55.868

 4 Vueltas   Accidente  
dnf Italy Y. Montella Barni Racing Team 5 Ducati 15

+7 Vueltas

25'28.722

 3 Vueltas   Accidente  
dnf Spain X. Vierge Pata Maxus Yamaha 97 Yamaha 12

+10 Vueltas

20'57.145

 3 Vueltas   Accidente  
dnf United Kingdom S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team 14 Ducati 7

+15 Vueltas

12'00.666

 5 Vueltas   Accidente  
dnf United Kingdom R. Vickers Honda HRC 17 Honda 7

+15 Vueltas

12'24.675

 24.009   Abandono  
dnf
M. Rato MotoXRacing
 13 Yamaha 0

 

     Accidente  
Ver resultados

