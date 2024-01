Bautista: "No tenemos que llorar por el peso mínimo, como hicieron todos para ponerlo"

Álvaro Bautista está bajo el foco en este 2024. El piloto español es el gran dominador del Mundial de Superbikes después de haber conseguido los dos últimos títulos a lomos de su fantástica Ducati, que en el campeonato de las motos derivadas de las de serie también se ha erigido como la referencia. Sin embargo, todo parece indicar que este año tendrá más difícil revalidar la corona de campeón.

Y es que WSBK ha introducido una norma de peso mínimo para esta campaña. Muchos pilotos de la parrilla han señalado que el poco peso del talaverano, de 67 kilos con el mono puesto, le beneficiaba a la hora de pilotar, por ganar velocidad y aceleración y por degradar menos los neumáticos. Así, tendrá que llevar un lastre de casi 7 kilos, pues es la mitad de la diferencia que le separan de los 80 mínimos, en su nueva Panigale V4R, que se presentó este lunes en Madonna di Campiglio.

Bautista, que reconoció que la campaña será "extremadamente desafiante", por este nuevo reglamento técnico y por los cambios de rivales como Toprak Razgatlioglu y Jonathan Rea, abordó todas estas cuestiones en una rueda de prensa

En el evento, en el que estaba presente Motorsport.com, el #19 fue cuestionado sobre si había ganado algunos kilos, y reconoció que había intentado trabajar en ello, aunque la lesión previa al Gran Premio de Malasia de MotoGP le lastró las cosas en ese sentido.

"Evidentemente, con el peso que tenía el año pasado -67 kilos con toda la ropa- teóricamente me faltaban 13, así que tendría que añadir 6 y medio sobre la moto", comenzó el manchego. "Durante el invierno intenté trabajar, pero no tanto en eso. Después de la caída previa a la carrera de MotoGP de Sepang, donde me lesioné el cuello, pasé un tiempo en casa donde sufrí mucho. Tuve unos días muy difíciles y me centré en eso, así que no pude trabajar para coger algo de musculatura. He ganado un poco, pero no es fácil. Todo lo que pueda evitar poner en la moto es mejor, pero no puedo ganar 13 kilos de músculo, porque si no tendría que dedicarme a otra cosa que no sea ser piloto".

Bautista explicó las dificultades que añade el peso extra a la Ducati, que ya notó en el test de postemporada en España: "No he dado muchas vueltas, hice un día de pruebas en Jerez, pero no estaba físicamente al 100 por 100. La moto es más difícil de pilotar porque hay más inercia, entonces en curvas rápidas no puedo cerrarlas. Me cuesta más parar la moto, siempre llego largo a las curvas. Probamos diferentes soluciones para ver en qué posición estoy mejor o peor".

"Durante el invierno, Ducati ha estado trabajando y esperamos volver a probar en Jerez para ver qué tenemos. Para mí la moto es mucho más difícil de pilotar así, aunque sean 7 kilos, pero a 200 kilómetros por hora se convierte en mucho. Seguro que será mucho más complicado que el año pasado".

Después, el español lanzó un dardo a los rivales al ser preguntado sobre si sentía que era una norma específica para parar su dominio: "No, está claro que es una norma del campeonato. Seré prácticamente el único piloto que tendrá que poner lastre. No va contra mí, pero soy el único afectado por este cambio. Paciencia, así es el reglamento. Lo siento porque no me parece bien, pero al final todo el mundo aceptó y hay que trabajar en ello. Para mí no es correcto tener un peso mínimo con este tipo de moto, con este tipo de potencia. Pero es lo que hay y tenemos que asumirlo. No tenemos que llorar como hizo todo el mundo para que se pusiera esta norma".

Además, Bautista explicó que quiere convertir esta circunstancia en motivación: "Este año, con todos estos cambios, no sólo de reglamento sino también de pilotos, habrá mucho que ver. Sin embargo, es una motivación para tener un año diferente. Al final, cuando todo sigue igual, es como coger un ritmo, un hábito difícil de cambiar. En cambio, cuando hay tantos cambios, hay que despertarse, cambiar, intentarlo. Esto está muy bien porque es un reto. Creo que todos estos cambios me darán más motivación y más ganas de ser aún mejor", finalizó.