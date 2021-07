La reacción de Rovanperä tras ser el más joven en ganar en el WRC

Kalle Rovanperä hizo historia el domingo al arrebatar a su actual jefe de equipo el récord del ganador más joven de la historia del WRC. El finlandés de 20 años (cumplirá los 21 el primero de octubre) lideró el Rally de Estonia desde el jueves por la tarde, aunque cedió ante el local Ott Tanak en el primer tramo del viernes, y mantuvo el tipo con una frialdad digna de un campeón.

Aunque lo celebró por todo lo alto en el podio especial después de la Power Stage junto a su copiloto, Jonne Halttunen, en la sala de prensa se mostró algo más comedido, como acostumbra.

"Me siento muy bien al conseguir la victoria. Teníamos este objetivo, y tengo que dar las gracias al equipo. Aunque este año ha sido difícil para mí, me han apoyado muy bien y la sensación dentro del coche y del equipo ha sido muy buena", comenzó el joven finlandés.

"También es muy bonito tener este récord como ganador más joven. Jari-Matti me dijo que quería que fuera yo quien lo consiguiera, así que eso significa mucho para mí; es muy bonito. Hoy he tenido una sensación sorprendentemente buena, no he sentido tanta presión y he podido conducir con normalidad, y con buen ritmo. Sin duda, este resultado debería ayudar mucho ahora: cuando consigues una victoria, te ayuda a liberar un poco las sensaciones y la presión".

Cuando se le preguntó por la presión que había sentido en la última jornada del domingo, pese a los 50 segundos que tenía de ventaja, respondió fiel a su estilo: "Creo que hoy solo se trataba de conducir con algo de ritmo para disfrutar de la conducción y no tener ningún error tonto si se frena demasiado. Ha ido bastante bien. La sensación fue agradable en el coche, fue sorprendente pero no sentí mucha presión ni nada".

Y cuando se le sugirió si había caído alguna lágrima de emoción dentro del casco, bromeó: "No lo creo, pero papá hizo esa parte bastante bien".

Además, Jari-Matti Latvala, jefe de equipo de Toyota Gazoo en el WRC y hasta el domingo poseedor del récord del ganador más joven de la historia, ensalzó el logro de su pupilo.

"Es un día increíble el de hoy, y una victoria que bate récords en más de un sentido. Cada victoria es especial y bonita, pero para mí ver la primera victoria de Kalle hoy tiene un gran significado. Estoy muy contento de que se convierta en el más joven en ganar un rally del WRC y de que me arrebate el récord", aseguró.

"Mantiene la tradición finlandesa, después de que Henri Toivonen lo tuviera antes que yo. Ha hecho un trabajo fantástico este fin de semana. Conseguir nuestra quinta victoria consecutiva, un récord para Toyota, también es increíble. Es algo único y especial lo que hemos hecho en estos últimos rallies. Todavía queda mucho camino por recorrer en ambos campeonatos, pero estoy muy orgulloso del equipo y de los pilotos".

Como no podía ser de otra forma, no pudo faltar la felicitación de Akio Toyoda, fundador de Toyota Gazoo Racing.

"Kalle, Jonne, ¡felicidades por la victoria! Me siento realmente aliviado de que por fin hayáis podido ir a tope durante todo el rally, y estoy seguro de que no soy el único que tiene esta sensación. Todo el mundo en el equipo debe estar aliviado, ya que todos os han visto pasar por una dura temporada", comenzó.

"Dicho esto, puede que haya una persona con un sentimiento complicado. Jari-Matti tenía el récord de ganador más joven del WRC con 22 años, y ahora Kalle, de 20 años, lo ha superado. ¿Cómo se sentía Jari-Matti al llegar este momento? Un miembro del equipo me dijo que simplemente estaba contento de que la joven estrella del mismo país que él estableciera el nuevo récord. Como propietario del equipo, estoy muy orgulloso de tener un director de equipo así".