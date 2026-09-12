WRC Chile: Solberg resiste al ataque de Evans mientras Neuville y Armstrong vuelcan

Oliver Solberg mantuvo el liderato del Rally de Chile por delante de Elfyn Evans tras una alocada mañana de sábado que incluyó vuelcos para el Hyundai de Thierry Neuville y el M-Sport Ford de Jon Armstrong.

Solberg comenzó la mañana con 10,1 segundos de ventaja sobre Evans, pero sus problemas para encontrar buenas sensaciones al volante de su Toyota GR Yaris hicieron que ese margen se redujera hasta los 7,2 segundos antes del último tramo del bucle.

El liderato quedó amenazado en el noveno tramo (María las Cruces 1, 28,31 km), cuando Evans marcó un registro que parecía destinado a darle la victoria de tramo. Sin embargo, Solberg arrasó en la parte final de la especial para terminar 2,9 segundos por delante de Evans y, de paso, restablecer su ventaja al frente de la general en 10,1 segundos.

Increíblemente, ambos marcaron exactamente el mismo tiempo acumulado a lo largo del bucle matinal, compuesto por secos y exigentes tramos de tierra especialmente duros con los neumáticos.

"Estoy contento [con la victoria de tramo]. Las sensaciones han sido horribles", dijo Solberg, sorprendido por haberse llevado el triunfo en el noveno tramo. "Intenté cuidar los neumáticos al principio y apretar al final. No ha sido una mañana perfecta, pero sí una mañana limpia".

Solo 20 segundos separaban a los cuatro primeros al término del bucle, con Sebastien Ogier y Adrien Fourmaux emergiendo como los hombres de referencia mientras intentaban dar caza a Solberg y Evans.

Ogier superó al Hyundai de Fourmaux para colocarse tercero de la general después de ganar el séptimo tramo. Ogier repitió la hazaña en el octavo, esta vez superando a Fourmaux por 2,5 segundos para abrir una diferencia de 4,2 segundos entre ambos.

El lanzado Ogier se encontraba a 9,3 segundos del liderato y a solo 2,1 segundos de Evans. Sin embargo, la limpieza de la carretera y la estrategia de neumáticos volvieron a cambiar la situación en María las Cruces. Con neumáticos duros, Ogier cedió allí 10,7 segundos respecto a Solberg y también perdió la tercera posición ante Fourmaux, cuya decisión de montar gomas más blandas dio sus frutos.

"Me siento realmente bien. Ha sido un tramo bastante bonito de pilotar, muy fluido y con muchas curvas. Estaba disfrutando mucho del coche. Tengo confianza en él, así que eso es positivo", dijo Fourmaux, que llegó a la asistencia de mediodía a 18,1 segundos del liderato.

El panorama fue menos alentador para Sami Pajari, el rival más cercano de Evans en la lucha por el título. El ganador de las tres últimas pruebas del WRC tuvo problemas de confianza en las condiciones de tierra suelta y sobrevivió a un importante susto contra un talud en el octavo tramo, antes de llegar a la asistencia en quinta posición, a 50,5 segundos del liderato y 40,4 segundos por detrás de Evans.

Pajari llegó a Chile con una desventaja de 20 puntos respecto a Evans en el campeonato.

Neuville y Armstrong salen ilesos tras unos espectaculares vuelcos

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai Shell Mobis World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Hyundai

Mientras la batalla por las primeras posiciones era apasionante, por detrás tampoco faltó el drama.

El rally de Neuville llegó a un abrupto final en el séptimo tramo (Pelún), cuando se abrió demasiado a gran velocidad en el kilómetro 8,3 de la especial, lo que lanzó su Hyundai i20 N Rally1 a una serie de vuelcos a alta velocidad. Neuville y Martijn Wydaeghe, que ocupaban la sexta posición, salieron ilesos, pero su coche no pudo continuar.

"Básicamente, llegué a una compresión un poco demasiado rápido, el coche me sacó de la trazada y acabamos volcando", explicó Neuville. "Por suerte, Martijn y yo estamos bien. Esta mañana habíamos intentado apretar para recuperar posiciones, ese era nuestro objetivo y no teníamos nada que perder. Fuimos a por ello, pero obviamente llegamos un poco demasiado rápido".

"Tenemos que valorar si hay algún motivo para volver a salir [el domingo]. Hay que ver la magnitud de los daños y creo que lo principal es hacer un 'reset' y centrarnos en Cerdeña".

Posteriormente, Armstrong volcó su Ford Puma Rally1 de M-Sport y quedó apoyado sobre un lateral después de golpear un talud en la SS8. El norirlandés consiguió llegar a la meta pese a los importantes daños en la parte delantera del coche, pero posteriormente tuvo que abandonar la jornada del sábado.

"El coche sufrió subviraje, nos fuimos hacia el exterior, golpeamos un talud y volcamos sobre un lateral", explicó un abatido Armstrong. "Ya no sé qué hacer, porque intento ser prudente y aun así sigo teniendo problemas. Está siendo muy, muy difícil en estos momentos".

Eso permitió a Esapekka Lappi ascender hasta la sexta posición, aunque a más de tres minutos del liderato, mientras que Josh McErlean, de M-Sport Ford, pasó a ocupar la séptima plaza después de perder tiempo por un pinchazo en la rueda trasera izquierda durante el séptimo tramo.

El drama también alcanzó al líder nocturno de WRC2, Nikolay Gryazin, que volcó en el kilómetro 9,9 del séptimo tramo. Su Lancia se incendió después del accidente, aunque las llamas fueron rápidamente extinguidas y la tripulación salió ilesa.

Yohan Rossel, también con Lancia, heredó el liderato de la categoría después de que Robert Virves también sufriera un pinchazo durante ese mismo tramo.

Clasificación del Rally de Chile tras la mañana del sábado

Pos. Piloto Coche Tiempo Diferencia 1 Oliver Solberg Toyota 1:35:15.1 — 2 Elfyn Evans Toyota 1:35:25.2 +10.1 3 Adrien Fourmaux Hyundai 1:35:33.2 +18.1 4 Sébastien Ogier Toyota 1:35:35.1 +20.0 5 Sami Pajari Toyota 1:36:05.6 +50.5 6 Esapekka Lappi Hyundai 1:38:28.8 +3:13.7 7 Josh McErlean Ford 1:39:10.9 +3:55.8 8 Yohan Rossel Lancia 1:40:20.3 +5:05.2 9 Robert Virves Skoda 1:40:52.6 +5:37.5 10 Taylor Gill Skoda 1:41:16.3 +6:01.2