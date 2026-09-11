WRC Chile - Solberg lidera tras un primer bucle afectado por las lluvias

Oliver Solberg se ha situado en cabeza del Rally de Chile con una ventaja de 2,3 segundos, mientras que la lluvia caída por la noche ha hecho que las condiciones sean traicioneras.

El sueco y Elfyn Evans supieron sacar partido de las carreteras embarradas, ya que esperaban que lloviera para reducir el efecto de barrido de abrir la pista en tierra.

Solberg comenzó el rally ganando la primera especial con 1,4s de ventaja sobre Evans, antes de que este último le devolviera el golpe en los 10,76 km de Nuevo Rere. Evans superó a Solberg por 1.8s, lo que le permitió dar la vuelta a la situación y ponerse en cabeza por 0.4s.

Sin embargo, Solberg, que no estaba del todo satisfecho con su actuación, marcó un tiempo 2.7s más rápido que el de Evans en la última especial del bucle para recuperar el liderato antes de regresar al área de asistencia de mediodía.

Evans calificó esta mañana de "correcta", pero se mostró claramente satisfecho con la llegada de la lluvia tras reconocer que la situación habría sido una "catástrofe" si las carreteras hubieran permanecido secas.

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Adrien Fourmaux ocupa la tercera posición al mediodía. Foto de: Hyundai

Adrien Fourmaux fue uno de los que sufrió las consecuencias del empeoramiento de las condiciones en la primera especial, cediendo 11.6s a Solberg. Un misterioso problema en su Hyundai molestó al francés en la segunda especial, pero conservó el tercer puesto en la clasificación general, a 17.7s del líder a mediodía.

Fourmaux fue 2,7 segundos más rápido que su compañero Thierry Neuville, quien terminó la etapa ganando la tercera especial y adelantando al nueve veces campeón del mundo Sébastien Ogier con una ventaja de 0,5 segundos. Tanto Neuville como Ogier habían sufrido las condiciones más embarradas en las especiales anteriores.

El aspirante al título, Sami Pajari, ganador de los tres últimos rallies, fue uno de los que más dificultades tuvo para lidiar con el barro. El finlandés careció de confianza y perdió 17,8 segundos en la primera especial, pero logró limitar la pérdida de tiempo tras realizar algunos ajustes en su Toyota. Pajari llegó al área de asistencia en sexta posición, a 23,0 segundos de la primera posición.

Mientras tanto, su compañero Takamoto Katsuta fue el primero en abandonar la prueba, tras quedarse parado a 6,2 km de la salida de la primera especial. El japonés perdió el control de la parte trasera de su coche, que quedó bloqueado en el arcén.

Josh McErlean superó por poco a su compañero de equipo en M-Sport-Ford, Jon Armstrong, para mantener la séptima posición, con una diferencia de 4,8 segundos entre ambos. En Hyundai, Esapekka Lappi no tuvo confianza ni velocidad y terminó la mañana en novena posición tras evitar por poco salirse de la carretera y acabar en un terraplén durante la segunda especial.

Las tripulaciones volverán a disputar las mismas tres especiales el viernes por la tarde.