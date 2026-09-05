El nuevo constructor del WRC comienza las pruebas del coche de 2027

El Project Rally One ha comenzado a probar su nuevo coche para el Campeonato del Mundo de Rallies de 2027, de cara a su debut el año que viene.

Fundado por el experimentado ingeniero de automovilismo Lionel Hansen, el exdirector de rallies de la FIA y jefe del equipo Citroën WRC Yves Matton, y Prospeed, Project Rally One anunció el pasado diciembre sus planes de diseñar, construir y homologar un coche conforme a las especificaciones del WRC27 para el inicio del próximo ciclo regulatorio del campeonato.

El equipo es una de las dos preparadoras —junto con la española RMC Motorsport— que se ha comprometido a cumplir con el nuevo reglamento técnico del WRC, que ahora permite a las preparadoras convertirse en constructores.

Project Rally One reveló una imagen renderizada de su coche en junio y anunció que se estaba preparando para comenzar a probar su modelo para 2027. Ahora, según un reportaje del medio francés L’Equipe, el equipo ha completado su primera salida a pista en un circuito de Alemania, donde ha recorrido 300 kilómetros.

"Efectivamente, hemos completado tres días de pruebas", declaró Hansen a L’Equipe. "El coche se vio sometido a un esfuerzo considerable sobre los bordillos y a altas velocidades, y recorrimos aproximadamente 300 kilómetros sin encontrar ningún problema".

El coche estaba propulsado por un motor del Grupo Volkswagen de 1,6 litros que ya ha demostrado su valía en competición, ya que ha equipado a los Skoda Fabia y Volkswagen Polo Rally2. Según se ha informado, el expiloto oficial del WRC Stéphane Lefebvre fue uno de los tres pilotos que condujeron el coche.

Se espera que el equipo alinee dos coches durante la mitad de la temporada 2027.

"El objetivo es presentar dos coches a partir de Montecarlo", añadió Hansen. "Estamos avanzando más rápido de lo esperado y llevaremos a cabo una serie de pruebas, primero sobre asfalto en septiembre y luego sobre tierra en octubre, un mes antes de lo previsto inicialmente".

La noticia de que el Project Rally One comienza las pruebas llega después de que la preparadora RMC Motorsport confirmara que su objetivo es debutar en el WRC en Croacia el año que viene, donde probablemente se celebrará una prueba en abril.

"Nuestro objetivo actual es debutar en el WRC en Croacia en 2027. No podemos garantizarlo hoy, ya que la decisión final dependerá de cómo avance el programa de desarrollo y pruebas. Pero, por el momento, estamos cumpliendo con los hitos previstos y Croacia sigue siendo nuestro objetivo", explicó RMC Motorsport.

"A partir de ahí, nuestra idea actual nos llevaría a España y Portugal, seguidas de las pruebas sudamericanas del WRC en la segunda parte de la temporada, posiblemente con algunos rallies adicionales. Sin embargo, el calendario exacto de 2027 aún no se ha cerrado, y ahora mismo estamos trabajando en esa estrategia".

"La prioridad no es simplemente empezar lo antes posible, sino llegar a nuestro primer rally con un coche debidamente desarrollado, fiable y listo para competir".

El equipo aún no ha decidido su alineación de pilotos, pero ha confirmado que está manteniendo conversaciones con pilotos de "clase mundial" y con "jóvenes con talento". También tiene previsto desarrollar su propio motor basado en una unidad del Grupo A ya homologada.

"Obviamente, este es uno de los aspectos más secretos del proyecto en estos momentos. No se ha hecho ningún anuncio definitivo y, cuando sea el momento adecuado, comunicaremos nuestros planes respecto a los pilotos", afirmó el equipo.

"En cuanto a la colaboración entre RMC Motorsport y la RFEDA, resulta esencial en muchos ámbitos del proyecto y, por supuesto, uno de nuestros objetivos comunes es crear oportunidades para pilotos con fuertes vínculos con España".

"Eso no significa que tengamos que elegir entre un piloto consolidado de primer nivel del WRC y un joven talento español. Ambos pueden desempeñar funciones diferentes y complementarias en el proyecto, sobre todo si tenemos en cuenta el desarrollo, los ensayos y la competición".