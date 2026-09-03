Ben Sulayem, optimista sobre el regreso del WRC a Argentina

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, es optimista sobre que Argentina pueda volver al calendario del Mundial de Rallies en un futuro cercano. La nación sudamericana tiene una rica historia en el WRC, al haber figurado regularmente en el calendario desde 1980, con solo las ediciones de 1995 y 2010 ausentes del campeonato. La famosa prueba de tierra acogió por última vez una ronda de la máxima categoría en 2019, con la edición prevista para 2020 cancelada debido a la pandemia de COVID-19.

El WRC regresó a Sudamérica en 2023 con una ronda en Chile, que ha permanecido en el organigrama desde entonces. El año pasado, el WRC añadió una segunda ronda en el continente con Paraguay, firmando un acuerdo inicial de tres años. La prueba, situada cerca de la frontera con Argentina en Encarnación, celebró su segunda edición el pasado fin de semana, y ha demostrado ser una incorporación popular, al ganar el premio al 'mejor rally del año' de 2025. Motorsport.com entiende que ambos eventos están inmersos en conversaciones para renovar contratos de cara al futuro.

Las sugerencias de que Argentina podría reincorporarse al WRC surgieron en 2022, con Ben Sulayem revelando que las negociaciones estaban en marcha para que la prueba regresara en 2023, pero no llegaron a buen puerto. Sin embargo, la posibilidad de que el WRC vuelva a Argentina se planteó durante una rueda de prensa en la que los nuevos propietarios del campeonato anunciaron su visión para el deporte en Paraguay, el pasado fin de semana, con Ben Sulayem admitiendo que las conversaciones estaban en marcha.

"Estamos hablando de esto. No es solo Argentina, hay muchos otros países que logísticamente podrían encajar. Argentina tiene mucha tradición en los rallies. Corrí en el país dos veces, y los tramos son buenos, y los aficionados están ahí. No hay razón para no estar allí. Diría que estamos mirando una imagen desde fuera de todo un calendario", dijo Ben Sulayem en Paraguay.

"Hay gente nueva que quiere venir y, junto con el promotor, habrá un calendario y estamos limitados por la logística y los números [de rallies], pero estamos abiertos a estudiar cada prueba que quiera entrar".

Mohammed Ben Sulayem Foto de: McKlein / Motorsport Images

El tema volvió a plantearse durante una rueda de prensa del Congreso Americano de la FIA en la capital argentina, Buenos Aires, donde también se habló del regreso de la Fórmula 1 a Argentina por primera vez desde 1998. Sobre el retorno del WRC, Ben Sulayem comentó: "La gente, habéis sido muy pacientes, esperando el momento adecuado, esperando la carrera adecuada para estar aquí. Os prometo que la FIA os apoya, y también el promotor cuando se trata del WRC. Por eso lo traje aquí, lo entienden, pueden ver que este es un mercado hermoso desde el lado de la economía, del plan de negocio, del entretenimiento y del motorsport. Así que tenéis nuestro apoyo, simplemente el momento está llegando".

"Estamos trabajando; mientras hablamos ahora, el CEO de la empresa promotora está aquí. El nuevo promotor no es un promotor, es un socio, y hablamos juntos con la FIA, con él, todo el tiempo. Así que ayer hubo una negociación, anteayer también. Las cosas van muy bien, diría. Y soy optimista de que veremos una prueba del WRC de vuelta donde también pertenece, en Argentina".

"Por supuesto, ya sabéis que tenéis que tener un piloto, un [rally] candidato, el pueblo argentino y la organización argentina liderada por el presidente César Carman (presidente del ACA, la Federación local). Y estoy seguro de que no sois nuevos, sabríais hacerlo, lo hicisteis antes. Así que para nosotros, eso no es un problema. El único problema es que se debe seguir el proceso de la FIA. Estamos en el camino correcto. Estáis en el camino correcto. Así que me veis sonreír".

"Una cosa más. Cuando me senté con el presidente del país, el señor Javier Milei, no puedes prometerle algo a un presidente de este gran país y no cumplir. Es imposible para mí. Así que hablamos, él lo solicitó, ama el país, es muy apasionado, y vosotros estabais allí. Y como presidente de la FIA, si no puedo hacerlo, no debería prometerlo. Porque después de prometerlo, no puedo venir a Argentina y no cumplir. Sería muy duro".

Lo más pronto que Argentina podría unirse de forma factible al calendario del WRC sería 2028, dado que tendría que celebrarse un rally candidato para que la Federación lleve a cabo una evaluación. Es probable que el calendario de 2027 incluya tres nuevos eventos, con Escocia, EE.UU. y Roma completando rallies candidatos este año.