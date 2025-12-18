La FIA revela las primeras fotos de los coches del WRC 2027

La FIA ha mostrado un primer vistazo a los coches del Mundial de Rallies del futuro, construidos según el nuevo reglamento técnico que entrará en vigor a partir de 2027. La nueva normativa, que abarcará un periodo de 10 años, está diseñada para ser más asequible y flexible, en un intento de atraer a nuevos fabricantes y equipos a la categoría. Los coches tendrán un coste máximo de 345.000 euros, desarrollarán aproximadamente 290 caballos de potencia, tendrán un chasis espacial y utilizarán algunos componentes de los Rally2.

Los coches estarán propulsados por un motor de combustión interna turboalimentado de 1,6 litros, asociado a un sistema de tracción a las cuatro ruedas y a una caja de cambios de cinco velocidades. La suspensión tendrá una configuración de doble horquilla, con sistemas de frenado y dirección derivados de las especificaciones actuales del Rally2, ofreciendo un paquete rentable y de alto rendimiento adecuado para el WRC.

Inicialmente, los coches del WRC27 competirán junto a la maquinaria de la clase Rally2 en 2027, y la FIA se asegurará de que haya paridad entre los dos tipos de vehículos, ajustando los pesos antes de la temporada si es necesario.

El coche WRC27 está construido en torno a un chasis de bastidor tubular, con una longitud mínima de 4100 mm, una longitud máxima de 4300 mm, una anchura máxima de 1875, una distancia entre ejes mínima de 2600, y una altura mínima de 1270 milímetros.

Coches FIA WRC 2027 Foto de: FIA

Su célula de seguridad de bastidor tubular, basada en la estructura introducida mediante los coches Rally1 en 2022, ofrece altos niveles de protección, al mismo tiempo que reduce la complejidad y el coste globales. En comparación con las generaciones anteriores, la estructura ofrece mejoras significativas, en la reducción de la intrusión y en la absorción de energía en los escenarios de impacto frontal, lateral, de techo y trasero.

Aunque la configuración inicial prevista para los primeros años del ciclo reglamentario es un motor de combustión interna turboalimentado de 1,6 litros con alimentación sostenible, el marco permite la futura introducción de cadenas cinemáticas alternativas. Aún no se ha fijado una fecha para ello.

Con este reglamento, los participantes también tendrán la flexibilidad de incluir varios tipos de carrocería, desde berlinas a utilitarios, pasando por crossovers y diseños completamente a medida, que se ajustarán a un chasis de estructura espacial ya definido. Los renders desvelados por la FIA revelan diversos conceptos de carrocería que podrían adoptarse. El primer vistazo al concepto sigue al anuncio del pasado martes, de un nuevo constructor que se unirá al WRC con un coche desarrollado bajo el reglamento de 2027.

Project Rally One, con sede en Bélgica, reveló sus planes de unirse al WRC en 2027, convirtiéndose en el primer tuneador en confirmar su propuesta de entrada en el campeonato. El diseño y la construcción del chasis ya se han completado, y el montaje del prototipo ya está en marcha. Una vez finalizado, el coche iniciará una exhaustiva campaña de desarrollo, que incluirá más de 6.000 kilómetros de pruebas en grava y asfalto antes de su homologación, con el primer Shakedown previsto para la primavera de 2026.

Coches del FIA WRC 2027 Foto de: FIA

El equipo Project Rally One, dirigido por el experimentado ingeniero de automovilismo Lionel Hansen, el ex director de rallies de la FIA y jefe de Citroën WRC, Yves Matton, y Prospeed, se unirá a Toyota, que también está desarrollando actualmente un coche bajo las normas WRC27.

"El reglamento del WRC27 representa un momento crucial para el Campeonato del Mundo de Rallies de la FIA", dijo el presidente de la Federación Internacional, Mohammed Ben Sulayem. "Establecen un marco centrado en el control de costes, la sostenibilidad y la accesibilidad, al mismo tiempo que salvaguardan el rendimiento y el desafío técnico que definen los rallies al más alto nivel. El concepto WRC27 Rally1 muestra cómo estos principios se unen y establecen la dirección para el desarrollo de la próxima generación de coches de rallies".

El Vicepresidente Deportivo de la FIA, Malcolm Wilson, añadió: "La flexibilidad es una característica definitoria del reglamento del WRC27. Los nuevos conceptos Rally1 que hemos presentado se han diseñado de acuerdo con estas especificaciones, demostrando cómo se puede aplicar esa flexibilidad en la práctica. Destacan, por primera vez, la gama de soluciones técnicas y conceptos de vehículos que se pueden desarrollar dentro del marco, sin dejar de satisfacer las demandas de la competición de alto nivel del Campeonato del Mundo de Rallies de la FIA".

Coches del FIA WRC 2027 Foto de: FIA

