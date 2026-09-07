Así podrían ser los rallies del WRC bajo su nuevo promotor

La máxima categoría de los rallies tiene nuevos propietarios después de que la compañía automovilística francesa Cosmobilis y el inversor de crédito privado Park Square Capital hayan adquirido WRC Promoter GmbH, en una operación que la FIA ha descrito como "el mayor acuerdo en la historia de estos campeonatos".

En el Rally de Paraguay, el nuevo CEO de WRC Promoter, Eric Boullier, ofreció algunas pistas sobre el futuro del campeonato y reveló sus planes para llevar tanto el WRC como el ERC al siguiente nivel, mejorando el acceso de los aficionados, la cobertura mediática y el atractivo comercial de ambos campeonatos.

Boullier adelantó algunos de los planes relativos al formato de las pruebas de cara al futuro, pero, en declaraciones a Motorsport.com, confirmó que no existe intención de reducir drásticamente la duración de los rallies a corto plazo.

Sin embargo, el exjefe de McLaren en Fórmula 1 destacó que el concepto de un 'Super Sunday' con un único tramo disputado en dos pasadas, como se hizo en Estonia y Finlandia, es una fórmula que quieren potenciar en el futuro para acercar el WRC a un nuevo público. También existe la intención de ofrecer, siempre que sea posible, acceso gratuito a las pruebas para los aficionados.

Actualmente, la mayoría de las pruebas del WRC se disputan principalmente a lo largo de cuatro días, mientras que el Rally de Estonia probó este año un formato condensado de tres días y 48 horas.

"Soy aficionado al automovilismo, pero no estoy acostumbrado a los rallies. Uno de los conceptos de los rallies es que tenemos muchos tramos cada día. Si haces eso, es imposible retransmitirlo adecuadamente o transmitir las emociones de la competición", explicó Boullier a Motorsport.com.

"Finlandia y Estonia hacen un solo tramo el domingo [que se repite], y eso es mucho más fácil de gestionar. Si quiero utilizar autobuses para llevar a los aficionados menos acérrimos a ver los coches, también resulta mucho más sencillo. De repente, puedes interactuar con tus aficionados de una manera diferente".

El WRC probó un formato de fin de semana condensado en Estonia Foto de: Hyundai

Preguntado específicamente sobre si existían planes para acortar los rallies, añadió: "No [los rallies no serán más cortos]. Pero tenemos que tener en cuenta el calendario. Tenemos que tener en cuenta los costes. Tenemos que tener en cuenta la sostenibilidad.

"Como todos sabemos, hemos trabajado en ello y este año lo hicimos [el formato de 48 horas] en Estonia, con un rally de tres días. Funcionó muy bien y, de hecho, los equipos estaban contentos porque ahorraron tiempo y dinero. No estoy seguro de que podamos aplicarlo a todos los rallies porque cada rally es único. Esa es precisamente la singularidad del WRC.

"Vamos a Kenia, vamos a Suecia sobre nieve. Tenemos tierra, tenemos asfalto, tenemos alta velocidad en Finlandia y velocidades más bajas en Japón. Queremos mantener esa singularidad. Pero algunos rallies serán de cuatro días y otros, de tres".

Se espera que el WRC cierre su calendario de 2027 en los próximos dos meses. Es probable que el programa incluya tres nuevas pruebas, después de que Escocia, Estados Unidos y Roma completen este año sus respectivos eventos candidatos.

El futuro del Rally Safari de Kenia todavía está por determinar, aunque varios medios kenianos han informado de que la prueba tiene como fecha límite el 15 de septiembre para conseguir la financiación necesaria que le permita conservar su lugar en el calendario.

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