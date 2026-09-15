Vídeos: Franco Colapinto en La Revuelta: los mejores y más divertidos momentos

Franco Colapinto asistió este martes por la tarde a grabar en 'La Revuelta', un Late Night (programa nocturno, ya que no se emite en directo sino horas después) de TVE, la televisión pública de España, donde dejó simpáticos momentos junto al presentador David Broncano.

Colapinto, que durante el pasado fin de semana en Madring reiteró su cariño a España y a cómo se le trató aquí en sus inicios en monoplazas en la F4, es el primer piloto de Fórmula 1 que acude a este programa, incluido su formato anterior en otra cadena bajo el nombre de 'La Resistencia'. Y encaja perfectamente en el perfil de invitado, ya que es un programa en clave humor y con entrevistas con carácter desenfadado como siempre muestra el argentino de Alpine.

"Un auténtico fenómeno, directamente desde Argentina, niño prodigio de la velocidad". presentaba Broncano. Ya en las tablas del teatro de Madrid donde se graba, Colapinto, que se declaró fan (tras haber visto entrevistas a compatriotas suyos), se metió rápido en el papel, y pronto vaciló al presentador haciendo mención a su rival por las audiencias, Pablo Motos, a cuyo programa 'El Hormiguero' ya fue hace tiempo, en octubre de 2024. De hecho, se refirió a ese otro presentador en varios momentos.

Colapinto rápidamente desenmascaró a Broncano, que había dicho que es agresivo con los adelantamientos: "Hoy me dijiste que no has visto una puta carrera en la vida".

Aun así, hubo una gran conexión entre Colapinto y Broncano, que de hecho revelaron que se habían conocido en un evento por la mañana y el piloto había aceptado ir al programa incluso teniendo que cambiar su viaje de regreso en avión.

Colapinto se mostró sorprendido con la cantidad de cámaras, pantallas... y público. "¿Pagas a toda esta gente?", preguntó. "Qué va, si nos atracan cada día, nos piden de todo". Cuando el piloto insistió en si siempre son los mismos, Broncano bromeó: "Van cambiando. El que se muere, le cambiamos. ¿Te imaginas que somos siempre los mismos 500 desde hace 10 años?".

Cuando a Colapinto le ofrecieron pimientos de Padrón que había llevado el público, dijo que mejor una empanada, y pronto conoció a una chica argentina que estaba en las butacas. Tras analizar las audiencias de El Hormiguero cuando estuvo Colapinto, que lo vio menos gente que el programa de Broncano ese día, exclamó: "Capaz hoy ganó algo, boludo". Y se excusó: "No tenía ni idea ahí de nada".

Broncano insistió en elogiar la carrera que Colapinto hizo en el GP de España del domingo, y la clasificación del día anterior, aunque quedó claro que no lo había visto. "Sos de esos que ponen la TV, no hay nada para ver, pongo la carrera", y sugirió: "Falta un simulador acá. ¿Podemos traer uno acá?".

Y rápido llegó 'la faltada', cuando le dijo a Broncano que tiene 'cara de chanta' como respuesta a la propuesta de competir contra Franco en coches.

La conversación pasó al lado físico, y después de comentar si en el paddock de la F1 hay cirugías estéticas, el tema pasó a ser el pelo de Colapinto, muy elogiado por Broncano. El piloto narró un episodio que le pasó, cuando se le metió el pelo en el ojo dentro del casco, admitió que iba a llevar un casco y no le habían dejado sus mánagers o se les había olvidado.

Broncano sí tenía regalos para Colapinto: por un lado, todas las carreras de la temporada 2025 de F1 grabadas en audio (no de comentaristas, sino solo el audio del coche). Sobre el coche, Colapinto tuvo que explicarle que no tienen claxon: "Bocina se dice. No tenemos bocina, aparte no te escucharían".

La cosa comenzó a ponerse picante (como los pimientos de Padrón), y también hubo las preguntas clásicas....

¿Qué respondió Colapinto a las 'preguntas clásicas' de Broncano en La Revuelta?

Las "preguntas clásicas" de Brocano son cuánto dinero se tiene en el banco, y cuánto sexo se ha practicado en el último mes. Colapinto admitió conocerlas y aseguró que por eso no había ido aún al programa, pero acabó revelando que quien le maneja la parte deportiva, Fernando Belasteguín, le tiene prohibido el sexo durante los fines de semana de carrera.

La parte de la entrevista más seria a Colapinto

No todo fueron bromas. Colapinto también repasó sus primeros pasos en las carreras, y celebró que ahora haya más influencia en los jóvenes argentinos.

"Me vine solo a los 14. Me fui solo a los 14 de Argentina, me fui a Italia, a correr en un equipo de karting en una fábrica, me fui a vivir ahí un año y después... sí n un taller, en una fábrica. Vivía con los mecánicos, armaba los kartings. Y ahí fue donde empezó un poco el camino, y donde empezó el camino hacia la Fórmula 1 y donde se convirtió un poco más en un objetivo".

Cuando Broncano le dijo que tenía que tener muchas ganas de F1 para venirse solo siendo un niño, respondió con gracia: "Capaz no tenía ganas de estudiar, boludo".

"Terminé el colegio, ya más que eso. Lo legal. Pero bueno, después ya estaba muy ocupado porque corría en karting a los 14, después mi viejo vendió la casa para que yo corriera a los 15 años y nada. Sí, hizo un esfuerzo grande para que yo pudiera correr, el primer año en Fórmula 4, que es como que tenés que invertir y te tiene que ayudar alguien a la gorra".

"Y nada, después fui creciendo, ¿no? Pero con mucha presión, porque sabes que cuando no tenés muchas oportunidades, especialmente cuando sos de Latinoamérica, Argentina, Uruguay, Chile, Argentina... Hay muchas menos posibilidades y oportunidades y tenés que aprovecharlas muy bien. Y nada, por eso uno sacrifica tanto para llegar a lo que quiere. Hoy en día de a poco se abrieron más oportunidades en Argentina porque cuando llegué el deporte creció mucho, el automovilismo en general creció como trabajo también. Los mecánicos, los chicos quieren correr, hay mucho... de golpe como que parece que están locos con la pintura. Es lindo, es un poco un orgullo porque si bien obviamente cuando yo empecé a correr en karting y en monoplazas lo hice con el sueño personal de llegar a la Fórmula 1, todo lo que se generó a raíz de que yo haya llegado fue algo muy especial, fue algo mucho más especial y mucho más grande que yo mismo yendo a la Fórmula 1, así que...".

Colapinto admitió que de niño hablaba por señas con los italianos, y que no aprendió mucho. Ahora ya con "Flavio, el capo", habla un poco más. "Aura total es ese hombre", defiende.

El piloto apoyó que hagan merchandising suyo "trucho", es decir, que no sea de marca: "Yo no tengo merchandising porque, o sea, si bien me gusta y me representa y todo y estaría bueno, y en algún momento lo sacaré también, siento que es caro y que la gente lo compre. Y gasten esas cosas, no sé si me... Yo soy muy aguatero, tipo voy ahí tranquilito", y dijo que prefiere que se pinten su nombre en la camiseta mejor: "Mucho más original, más pasional. Es como que mira el esfuerzo que hacen para venir".

Después de que el público le pidiera que les regale una camiseta, o entradas para una carrera, prometió conseguir un par para el próximo GP de Azerbaiyán en Bakú, en dos semanas.

Y de repente entraron las prisas a su equipo, porque tenía que tomar un vuelo: "Imagínate, tengo un filming que puedo faltar. Así que... cuanto más larga, la entrevista mejor".

Por último, Broncano y Colapinto admitieron ser ya amigos, "brothers", y llegó la despedida, antes de cruzarse con el siguiente invitado, Jordi Savall, violagambista y director de orquesta, que admitió que no conocía a Franco Colapinto... como tampoco el de Alpine le conocía a él.