Ogura viajará a Austria para buscar el 'apto' y poder reaparecer tras su lesión

Ai Ogura viajará esta de semana hasta Spielberg, donde el jueves deberá pasar un control con el doctor Angel Charte, director médico de MotoGP, que será quien le otorgue el 'apto' para poder tomar parte en el FP1 del Gran Premio de Austria el viernes, en el caso de que supere la prueba a la que será sometido.

"El equipo SuperFile Trackhouse MotoGP se complace en anunciar que Ai Ogura viajará a Austria con el objetivo de retomar su campaña en el campeonato. Si supera la evaluación médica obligatoria que realizará el equipo médico del campeonato este jueves, volverá a subirse a la RS-GP26 #79 del equipo SuperFile Trackhouse, listo para trabajar en recuperar su ritmo tras un mes de ausencia", ha informado el equipo este martes a última hora de la noche.

El piloto japonés se lesionó durante el descanso del verano cuando, estando en Japón, sufrió una caída mientras practicaba motocross. Ogura viajó hasta Barcelona a finales de agosto, donde el equipo del doctor Xavier Mir detectó una lesión y le operó de una fractura en la base del pulgar de la mano izquierda, perdiéndose el GP de Aragón.

Tras diez días de rehabilitación, Ogura pasó un nuevo control médico en la Clínica Universitaria Dexeus, donde los cirujanos que le operaron le desaconsejaron reaparecer en Misano, donde el pasado fin de semana se celebró el Gran Premio de San Marino, una decisión que desconsoló al joven talento japonés, ya que perderse dos grandes premios le dejaba, prácticamente, sin opciones de seguir luchando por el título de MotoGP 2026.

Ai Ogura muestra su mano lesionada Foto de: News.ntv.co.jp

Tras cruzar segundo la tema en la sprint del GP de Gran Bretaña, el pasado 8 de agosto, Ogura se encaramó hasta el segundo puesto de la general del campeonato, a 17 puntos del entonces líder Jorge Martín. El domingo, en Silverstone, Ogura se fue al suelo, cayendo a la tercer posición, a 37 puntos de Martín y 6 de Marco Bezzecchi, entonces segundo.

Tras perderse los fines de semana de Aragón y Misano, el corredor de Trackhouse es ahora mismo sexto de la general a 71 puntos del nuevo líder, el español Marc Márquez, que ha sumado 109 puntos contra cero del japonés desde el domingo de Silverstone hasta ahora.

Con siete grandes premios por delante y 259 puntos en juego todavía, Ogura debería recortar una media de 10,2 puntos cada fin de semana para alcanzar al de Ducati en la general, un objetivo que roza lo imposible, mientras que el podio final del campeonato está a 38 puntos de distancia del telentoso corredor japonés.