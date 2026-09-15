Cómo Solberg ha encendido la lucha por el título del WRC tras Chile

Chile podría acabar siendo uno de los giros decisivos en la lucha por el título del Mundial de Rallies de este año, que ya ha atravesado unas cuantas curvas cerradas. Pero precisamente eso es lo que hace tan apasionante al WRC: la imprevisibilidad que se esconde, literalmente, detrás de cada curva.

Antes de afrontar el penúltimo tramo, Oliver Solberg estaba encaminado hacia una impresionante victoria. En la lucha por el campeonato, el líder Elfyn Evans parecía preparado para dar un importante paso hacia su primer título mundial, pero todo se esfumó en un instante.

Segundo en el rally y líder de la clasificación del Super Sunday, Evans estaba en una posición privilegiada para ampliar su ventaja sobre su compañero de Toyota y hombre en forma, Sami Pajari, de 20 a potencialmente 35 puntos, a falta de dos pruebas. Sin embargo, después de sufrir el contratiempo de un pinchazo en el penúltimo tramo, esa ventaja se ha reducido ahora a 17 puntos y la lucha por el título se ha convertido en una auténtica batalla a tres bandas, con el ganador en Chile, Solberg, reduciendo su desventaja a menos de la mitad.

"Sabía que era una posibilidad remota, pero cuando llegué a Sudamérica el plan era ganar los dos [rallies, Paraguay y Chile]", dijo Solberg después de celebrar la tercera victoria de su carrera en el WRC. "Creo que en Paraguay tuvimos la oportunidad de hacerlo, pero aquí todo salió bien y pudimos sumar muchos puntos, algo que era muy importante. Los demás no tuvieron un fin de semana tan fuerte y nosotros tuvimos un poco de suerte. A veces la necesitas; yo ya he tenido mi dosis de mala suerte y ahora no estoy demasiado lejos, lo cual está bien".

El copiloto de Solberg, Elliott Edmondson, quizá resumió mejor que nadie el vuelco en la clasificación: "Con un par de pruebas por delante en el campeonato, sin duda esto ha animado mucho las cosas. Estábamos un poco por detrás y hemos conseguido darle la vuelta. Creo que definitivamente estamos en la lucha".

Más allá de los constantes cambios en la batalla por el título, la esperada segunda victoria de Solberg esta temporada en el WRC, después de su espectacular triunfo en la apertura del curso en Montecarlo, llevaba tiempo gestándose. En Finlandia tuvo la mala suerte de encontrarse con lo peor de la lluvia, mientras que en Paraguay sufrió un fallo en el motor de arranque cuando lideraba.

Nunca ha habido dudas sobre la velocidad del sueco esta temporada, algo que queda perfectamente reflejado en el hecho de que lidera la clasificación de victorias de tramo con 58, diez más que su perseguidor más cercano, Sebastien Ogier.

Foto de: Toyota Racing

Solberg pone en práctica las duras lecciones aprendidas

Pero Solberg ha pecado en varias ocasiones de no saber transformar su velocidad en resultados, como demostraron sus accidentes en Croacia, Islas Canarias, Japón y Grecia cuando ocupaba posiciones prometedoras. Encontrar el equilibrio entre saber cuándo atacar y cuándo contenerse era la pieza que faltaba en el repertorio de Solberg.

Pero, en su favor, ha corregido esa tendencia durante la segunda mitad de la temporada y, como él mismo dice, se ha "reconstruido". Las pruebas son claras. Solberg ha sumado más puntos que cualquiera de sus rivales desde Grecia, con 106, seguido por Pajari con 97, mientras que Evans ha conseguido 68.

"Sé que puedo ganar rallies y he demostrado muchas veces que puedo luchar delante. Pero creo que también es muy importante encontrar ese equilibrio cuando estás luchando por un campeonato", dijo Solberg en Estonia, donde comenzó una racha que ha incluido dos segundos puestos y en la que ha sumado 28 de los 30 puntos disponibles en los Super Sunday.

La victoria de Solberg en Chile quizá no tuvo el dominio aplastante que mostró en sus dos triunfos anteriores en Montecarlo y Estonia el año pasado, pero en muchos sentidos la del pasado fin de semana podría haber sido su mejor victoria hasta ahora. Demostró que, con 24 años, ha aprendido a controlar un rally mientras soporta una presión extrema por parte de sus rivales.

No fue ni mucho menos una victoria sencilla. Sobre el papel, el sueco lideró 15 de los 16 tramos, pero ese dato no refleja realmente cómo fue el rally. Los cimientos del triunfo se construyeron el viernes, cuando la lluvia nocturna supuso un bendito alivio para pilotos como Evans, Pajari y Solberg, que salían en las primeras posiciones del orden de salida y temían sufrir especialmente el efecto de limpieza de la carretera.

"A cualquiera le puede pasar cualquier cosa y, con los neumáticos que tenemos, nunca se sabe". Oliver Solberg

Solberg y Evans aprovecharon al máximo las condiciones embarradas y resbaladizas para distanciarse rápidamente del grupo perseguidor durante la mañana del viernes. Pajari, en cambio, tuvo dificultades para aprovechar su ventaja por la posición de salida. El finlandés había sido la gran sensación reciente del WRC, acumulando podios antes de convertirse en el primer piloto de la historia en conseguir sus tres primeras victorias mundialistas de forma consecutiva. Pero en mojado, Pajari sufrió y eso marcó la tónica para el piloto de Toyota, que no consiguió encontrar la explicación a su falta de velocidad tanto en mojado como en seco.

El otro joven talento de 24 años de Toyota, Solberg, ganó el primer tramo antes de que Evans le arrebatara el liderato por 0,4 segundos tras imponerse en el segundo. Sin embargo, fue Solberg quien llegó a la primera asistencia del mediodía con 2,3 segundos de ventaja sobre Evans y, al final del viernes, esa diferencia había aumentado hasta los 10,1 segundos, con Adrien Fourmaux, de Hyundai, tercero, 1,7 segundos por delante de Ogier.

Los equipos temían los tramos secos del sábado debido al elevado riesgo de pinchazos, pero los principales aspirantes superaron las seis especiales prácticamente sin problemas. Los Rally1 contaban además con la ventaja de disponer de ocho neumáticos adicionales y de un punto de intercambio de neumáticos, donde podían montar dos gomas nuevas durante el bucle. Esta medida fue introducida por la FIA para reducir el riesgo de fallos.

"El sábado es un tipo de rally completamente diferente y es importante ser inteligente", explicó Solberg. "Hoy he intentado aprender un poco sobre eso con el coche. Era importante aprender hoy pensando en mañana. Será el día más importante".

"La diferencia no es grande, pero está bien tenerla y, cuando las cosas se pongan difíciles para los neumáticos, no tendremos que asumir el riesgo definitivo. Pero a cualquiera le puede pasar cualquier cosa, especialmente si hace calor y está seco, y con los neumáticos que tenemos nunca se sabe".

Foto de: Toyota Racing

Las preocupaciones no eran exclusivas del líder del rally.

"Queda mucho camino por recorrer y esperamos que mañana [sábado] pasen muchas cosas, además los neumáticos van a sufrir mucho más. Puede que veamos más problemas en ese aspecto y esperemos poder mantenernos alejados de ellos", dijo Ogier.

Josh McErlean, de M-Sport-Ford, que acabaría séptimo después de tocar un talud el domingo, añadió: "Las carreteras tienen un carácter completamente diferente. Los tramos son muy largos y exigentes, y el desgaste de los neumáticos será crucial. Si todo el mundo supera mañana sin problemas, me sorprenderá".

Pequeños errores, grandes consecuencias

Los temores a los pinchazos no se materializaron el sábado, con McErlean como único piloto afectado, pero los tramos de Chile sí enseñaron los dientes. Thierry Neuville, de Hyundai, ya sabía por experiencia propia lo peligrosos que pueden ser los tramos de tierra chilenos después de sobrevivir a un violento accidente en 2019.

Siete años después, su i20 N volvió a encadenar una serie de vueltas de campana, esta vez después de calcular ligeramente mal una sección de alta velocidad en el séptimo tramo, Pelun. Por suerte, tanto el piloto como su copiloto, Martijn Wydaeghe, salieron ilesos, aunque ahí terminó su rally.

"Básicamente, llegué a una compresión un poco demasiado rápido, me sacó de la trazada y acabamos volcando", explicó Neuville, que ocupaba la sexta posición. "Por suerte Martijn y yo estamos bien. Esta mañana habíamos intentado atacar para recuperar algunas posiciones, ese era nuestro objetivo y no teníamos nada que perder. Fuimos a por ello, pero evidentemente íbamos un poco demasiado rápido".

"Ya no sé qué hacer porque intento ir con cuidado y sigo teniendo problemas". Jon Armstrong

Instantes después, Jon Armstrong, de M-Sport-Ford, pagó caro un pequeño error en el octavo tramo, Lota. El norirlandés estaba desesperado por completar un rally limpio, pero una nota ligeramente demasiado rápida acabó provocando que su Ford Puma volcara sobre un lateral y tuviera que abandonar.

"El coche sufrió subviraje, nos fuimos hacia el exterior, golpeamos un talud y volcamos de lado", dijo un abatido Armstrong. "Ya no sé qué hacer porque intento ir con cuidado y sigo teniendo problemas. Está siendo muy, muy difícil en estos momentos".

Estos dos accidentes llegaron después de que Takamoto Katsuta, de Toyota, abandonara en el primer tramo por segundo rally consecutivo. En esta ocasión, el japonés estuvo acompañado por James Fulton, sustituto de su copiloto habitual, Aaron Johnston, que sufrió una fractura de clavícula tras un vuelco en Paraguay.

A seis kilómetros del tramo de Turquia, ambos salían de su GR Yaris, que había quedado atrapado a un lado de la carretera después de que Katsuta perdiera el control de la parte trasera sobre el barro.

"Por desgracia, en una de las curvas, una curva cuesta abajo, había bastante barro y simplemente no pude reducir suficientemente la velocidad", explicó Katsuta. "En realidad, la velocidad no era muy, muy alta, pero nos fuimos largos por el exterior, golpeamos el talud y desafortunadamente nos quedamos atrapados".

"Es muy duro, estamos teniendo mucha mala suerte y atravesando un momento muy complicado, así que no es fácil. Intentaré concentrarme y volver más fuerte".

Adrien Fourmaux fought a hard battle for third Photo by: Hyundai

Solberg controla una intensa batalla a cuatro

En cabeza, el ritmo era frenético. Solberg y Evans marcaron tiempos globales idénticos durante el bucle matinal del sábado, lo que permitió al sueco mantener los 10,1 segundos de ventaja que había construido el viernes. De hecho, los cuatro primeros estuvieron separados por unos increíbles 0,3 segundos a lo largo de 69,6 kilómetros.

Por detrás, la batalla por la tercera posición fue feroz, con Fourmaux y Ogier intercambiándose sus posiciones tres veces durante la jornada. La apuesta de Fourmaux por los neumáticos blandos funcionó durante el bucle matinal, aunque no pudo repetir el resultado por la tarde.

Una espectacular actuación para ganar el noveno tramo permitió a Solberg ampliar su ventaja sobre Evans hasta los 19,1 segundos, mientras que el galés consiguió contener a un Ogier lanzado. Cuatro victorias de tramo en seis especiales permitieron a Ogier ejercer una enorme presión sobre Evans, reduciendo la diferencia entre ambos a apenas 1,3 segundos al final del sábado. Fourmaux llegó a los cuatro últimos tramos del domingo a 13,7 segundos del liderato y a 10,7 segundos del tercer clasificado, Ogier.

Incluso con una ventaja que parecía amplia teniendo en cuenta las fracciones de segundo por las que luchaban los cuatro pilotos de cabeza, Solberg mostró contención, pese a ser el gran especialista de los Super Sunday del WRC.

"Me sentía bastante bien en el coche y, de repente, noté que algo fallaba en la parte delantera izquierda". Elfyn Evans

"Los domingos siempre hago lo mío y ahora simplemente estoy en una posición diferente dentro del rally. Creo que es posible [conseguir los 10 puntos], pero no voy a superar el límite para lograrlo", dijo Solberg. "No creo que nadie lo haga porque mañana será muy complicado. Ya veremos. El primer tramo de mañana será el de verdad".

Un golpe final muy costoso para Evans

Solberg tenía razón. Los cuatro últimos tramos del domingo fueron complicados y especialmente duros para los neumáticos Hankook. Fourmaux sufrió un pinchazo en el nuevo y gigantesco tramo de Carampangue, el 13º, antes de sufrir otro en la siguiente especial, BioBio. Solberg también tuvo la fortuna de que su fallo de neumático se produjera cerca del final de BioBio y antes de un punto de cambio de neumáticos, evitando así una pérdida importante de tiempo.

En cabeza, Evans había marcado el ritmo al ganar el tramo 13, colocándose provisionalmente al frente de la clasificación del Super Sunday, mientras abría 5,4 segundos sobre Ogier y reducía la ventaja de Solberg a 13,2 segundos.

Sin embargo, las aspiraciones de Evans al título sufrieron un duro golpe en la segunda pasada por Carampangue, cuando un pinchazo le obligó a cambiar una rueda y le hizo caer de la segunda a la quinta posición.

"Todo iba bien hoy y estaba saliendo según lo previsto. Me sentía bastante bien en el coche y, de repente, noté que algo fallaba en la parte delantera izquierda. Normalmente tenemos TPMS [sistema de aviso de presión de los neumáticos], pero justo en esa curva estaba detectando la rueda de repuesto. No recibimos ninguna advertencia y hubo alguna duda, pero claramente volvió a ser un pinchazo y no tengo ni idea de dónde se produjo", explicó Evans, que tuvo que conformarse con la quinta posición final por detrás de Pajari antes de rescatar cuatro puntos en el Power Stage.

"Ahora mismo parece un poco cruel. Otros también tuvieron pinchazos, pero en lugares afortunados, a solo un kilómetro del final del segundo tramo, por lo que la pérdida de tiempo fue mínima. Así son las cosas. Hoy todo iba bastante bien, pero a veces las cosas no salen de tu lado".

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

Aunque evidentemente no quería beneficiarse de los problemas de un compañero de equipo, el pinchazo supuso un giro favorable en términos de puntos para Pajari, que parecía destinado a perder terreno en la lucha por el campeonato después de una actuación inusualmente discreta.

"Ha sido un rally complicado para nosotros", dijo Pajari. "No era el resultado que queríamos y nuestro ritmo no fue tan bueno como esperábamos, pero hoy intentamos maximizar todo lo que podíamos y conseguimos sumar algunos puntos importantes. Al final no hemos perdido nada porque Elfyn tuvo mala suerte hoy, y la lucha por el campeonato se está poniendo realmente interesante con Oliver haciendo un gran trabajo aquí y sumando muchos puntos".

Para Solberg, el plan salió a la perfección. Una dosis extra de precaución para proteger sus neumáticos durante la tarde le proporcionó la plataforma perfecta para volver a exhibir su ya habitual brillantez en el Power Stage y marcharse de Chile con la victoria y nada menos que 34 puntos. Además, puso la guinda al pastel para Toyota, ya que la marca japonesa aseguró su décimo título de constructores del WRC, igualando el récord.

"En los últimos rallies he tenido la sensación de que podía luchar por las victorias, pero unos pequeños golpes de mala suerte han impedido que tuviera la oportunidad de conseguirlas. Pero finalmente ahora todo ha ido bien con el coche, conmigo, con todo, y he podido concentrarme simplemente en hacer lo mío y pilotar", dijo Solberg, que ganó con 16,6 segundos de ventaja sobre Ogier.

"Ha sido un fin de semana increíble. De principio a fin estuve contento con la regularidad y con el control a la hora de saber cuándo atacar y cuándo no hacerlo. No ha sido un fin de semana fácil, pero sí increíble".

En la batalla entre los franceses, fue el vigente campeón del mundo Ogier quien se impuso a Fourmaux y, con ello, añadió otra estadística impresionante a su palmarés. Este fue el 120º podio de Ogier en el WRC, lo que le permite igualar al poseedor del récord, Sebastien Loeb.

Sebastien Ogier claimed his 120th WRC podium Photo by: Toyota Racing

Ogier también ha formado parte ya de nada menos que 13 títulos de constructores a lo largo de su carrera, compitiendo para Citroën, Volkswagen, M-Sport-Ford y Toyota.

"Enhorabuena a todo el equipo Toyota: una vez más somos campeones del mundo todos juntos", dijo Ogier. "Me quito el sombrero ante todos los que trabajan en la fábrica y ante cada uno de los miembros de nuestro equipo, porque ganar tantos años consecutivos es un logro especial y nunca es fácil. Nadie en el equipo da nada por sentado y siempre intentamos mejorar, que es la mentalidad que yo siempre he intentado mantener durante mi carrera, y ha sido muy divertido pilotar este coche".

"Este fin de semana, después del tiempo que perdimos en el primer tramo, tuvimos que luchar mucho para intentar regresar a las primeras posiciones. No pudimos conseguir la victoria —felicidades a Oliver y Elliott, que hicieron un gran trabajo—, pero seguimos estando en el podio, así que tenemos muchos motivos para sonreír".

Para Fourmaux, la espera por su primera victoria en el WRC continúa, aunque con cada rally llama con más fuerza a la puerta del club de ganadores del Mundial.

"Para ser sincero, no tenemos ningún arrepentimiento este fin de semana. Intentamos absolutamente todo para optimizar el paquete de neumáticos que teníamos; no funcionó, lo cual es una pena porque siento que podría atacar mucho más en los tramos, pero los neumáticos no nos lo permiten", dijo Fourmaux, que consiguió su cuarto podio de la temporada.

"El viernes fue el punto clave y el primer tramo marcó una gran diferencia para todo el fin de semana. Ha sido una gran batalla durante tres días y ha sido fantástico pilotar este coche".

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