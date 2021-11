Loic Duval critica duramente al DTM: "La política ganó al deporte"

El ex piloto del DTM, Loic Duval, ha confirmado recientemente no está interesado en regresar a dicha categoría. El piloto francés, que llegó a disputar 72 carreras para el Audi Team Phoenix entre 2017 y 2020, subiendo al podio en hasta cuatro ocasiones, cree que no tiene mucho que ganar con el nuevo formato GT3 del DTM.

"Para mí, el DTM ya no es realmente el DTM", reconoció abiertamente Duval en una entrevista con la edición en inglés de Motorsport.com. "No son los mismos coches, ahora son coches de GT3", dijo un descontento Duval en explicación a su desinterés por la serie.

El piloto de 39 años, que pilotó en Japón durante muchos años y estuvo activo en la clase LMP2 del Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) en la temporada 2021, no quiere que esto se entienda como una crítica general a lo "nuevo" del DTM.

"Aunque estoy seguro de que el nivel en el campeonato es muy alto, sé que hay muy buenos pilotos y buenos diseñadores, no los sigo porque no son los coches que me gustan a mí personalmente, no son las carreras lo que me divierten", añadió Duval. "Sí, sé quién ganó el campeonato y demás esta última temporada, pero debo decir que realmente no lo seguí".

Al menos Loic Duval conoció con cierto tiempo de antelación la decisión en un final de temporada en Norisring en el que unas órdenes de equipo dentro del garaje de Mercedes-AMG finalmente ayudó a Maximilian Götz a ganar el campeonato.

Para Duval, aunque el DTM es ahora oficialmente una serie de carreras para clientes, pero asegura que tampoco ha sido una gran sorpresa para él. "Siempre ha sido así en el DTM", se encogió de hombros el francés antes de terminar sus declaraciones al respecto. "Lamentablemente, la política ha vuelto a ganarle al deporte", concluyó.

La próxima temporada del DTM dará su pistoletazo de salida a finales del próximo mes de abril en el circuito de Portimão y cerrará la temporada a principios de octubre en Alemania, más concretamente en el circuito de Hockenheimring, lugar conocido también por la Fórmula 1 entre muchos otras categorías del deporte de motor a cuatro ruedas.