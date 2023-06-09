Historia de las 24H de Le Mans: los infravalorados que sorprendieron

Las carreras de resistencia están repletas de sucesos de equipos que han superado grandes dificultades para lograr resultados históricos, tanto en su categoría como en la clasificación general. Y aunque las 24 Horas de Le Mans no han sido testigo del triunfo de un GT sobre un prototipo en la era moderna, como en las 24 Horas de Daytona de 2003 o en la Petit Le Mans de 2015, la cita ha dado más de una sorpresa.

Cuando este artículo apareció originalmente en la revista Autosport, se predijo que "un coche LMP2 podría terminar muy arriba este año", ya que una nueva generación de vehículos Gibson con motor V8 más potentes llegó para engrosar una parrilla cada vez más escasa de prototipos LMP1 híbridos ultracomplejos. Efectivamente, solo una eficaz remontada del Porsche 919 Hybrid nº 2, que había perdido más de una hora por un cambio de motor eléctrico, impidió una victoria absoluta del Jota ORECA 07 nº 38 después de que el Porsche nº 1 dejara escapar su ventaja de trece vueltas por una pérdida de presión de aceite.

Aquí están cinco de las mejores narraciones de Le Mans en la larga historia del evento.

24 Horas de Le Mans 2010 - El quinto puesto del Strakka de LMP2

La escudería británica, Strakka Racing, logró en 2010 el tipo de resultado con el que sueñan todos los equipos de LMP2 para las 24 Horas de Le Mans. Una carrera limpia combinada con una alta tasa de abandonos entre los prototipos, con tres de los cuatro Peugeot que sucumbieron debido a fallos de motor, permitió a su HPD ARX-01c escalar hasta la quinta posición, el único LMP2 entre los seis primeros.

Strakka, en su segundo intento real en la carrera, no era el favorito en LMP2 antes de la carrera, a pesar de contar con una potente arma en el último HPD. Ese honor recayó en el equipo de Honda Performance Development, Highcroft Racing, que iba camino de ganar su segundo título de las American Le Mans Series.

No ayudó el hecho de que Strakka contara con un piloto amateur en su alineación en los días previos a que LMP2 fuera una categoría pro-am. El propietario del conjunto, Nick Leventis, compartía equipo con Danny Watts y Jonny Kane en la escudería británica, mientras que Highcroft tenía en su nómina a dos antiguos ganadores absolutos de Le Mans, David Brabham y Marco Werner, y a Marino Franchitti.

"Highcroft llegó a bombo y platillo, y mucha gente pensó que nos iban a ganar", recuerda Piers Phillips, director técnico y jefe de equipo de Strakka. "Sabíamos que nos enfrentábamos a un equipo consolidado con un coche que solo teníamos desde hacía seis meses".

Sin embargo, Strakka se impuso desde el principio. Su HPD, al menos cuando Watts y Kane estaban al volante, iba muy bien, pero Leventis no pudo igualar a sus compañeros de equipo y perdió tres minutos con un trompo detrás del coche de seguridad.

"Fuimos tan rápidos, si no más, que el coche Highcroft", continúa Phillips. "Fuimos todo lo rápido que pudimos y fue una carrera muy dura hasta que ellos tuvieron sus problemas".

Esa estrategia convirtió al Strakka HPD en el segundo coche de gasolina, por detrás del trío de Audi y de un ORECA LMP1. Una victoria de clase se había convertido en un sexto cuando el más rápido de los Aston Martin P1 con base Lola sufrió problemas en la caja de cambios en el último tercio de la carrera, y luego eso se convirtió en quinto cuando el otro vehículo del equipo abandonó a 50 minutos del final.

Highcroft acabó fuera de los veinte primeros por problemas en el sistema de agua. Strakka se enteró mucho más tarde de que podría haber perdido su trabajado resultado por un problema similar: "Los chicos de HPD revelaron que el motor había estado perdiendo presión de agua, pero decidieron no decírnoslo. Cuando lo desmontaron en California descubrieron que estaba frito".

24 Horas de Le Mans 2006 - Los cuatro primeros de Corvette, las guinda del pastel

Corvette Racing consiguió una asombrosa racha de seis primeros puestos a mediados de la década de 2000 con sus Chevrolet GT1. A un sexto puesto en 2004 le siguió un quinto en 2005 y un cuarto en Le Mans en 2006. A pesar de lo asombroso de esos resultados, lo único que le importaba al equipo oficial de Chevrolet era ganar en su categoría a su eterno rival, Aston Martin, dirigido por Prodrive.

"Las carreras de GT1 fueron muy especiales en aquella época, y creo que todo el mundo las recuerda con gafas de color de rosa", dijo Oliver Gavin, que ganó la categoría con Jan Magnussen y Olivier Beretta en aquellas tres temporadas. "Nunca fuimos a Le Mans pensando en acabar tan arriba. Solo estábamos centrados en batir a nuestra competencia".

Las batallas del equipo Corvette dirigido por Pratt & Miller con Prodrive, primero con Ferrari 550 Maranello de financiación privada y después con Aston Martin DBR9 de fábrica, se convirtieron en leyenda de Le Mans en unos años que no fueron los mejores para los LMP1. Prodrive se había proclamado campeón de GTS en 2003, y cuando llegó la carrera de 2006, estaba desesperado por revertir los reveses de los dos años anteriores.

Tomas Enge consiguió la pole position para Aston Martin, la quinta consecutiva, en el que fue sin duda el coche más rápido en Le Mans en 2006. El segundo Aston Martin de Pedro Lamy, Stéphane Sarrazin y Stéphane Ortelli parecía haber salido vencedor en una lucha directa con el Corvette de Gavin, Magnussen y Beretta cuando un fallo en el embrague provocó una parada de 50 minutos a tres horas del final.

La derrota fue dura de encajar para Aston Martin, como comprobó Gavin cuando el director del equipo Prodrive, George Howard-Chappell, tuvo que saldar una apuesta anterior a la carrera: "En 2005 aposté con George [Howard-Chappell] a que ganaríamos, y me pagó las cincuenta libras. Hicimos la misma apuesta al año siguiente y, después de haberles ganado tres veces seguidas, se veía que le resultaba especialmente difícil entregar el dinero".

24 Horas de Le Mans 1975 - Porsche se impone por quinta vez

John Fitzpatrick estaba más que contento de clasificar su Loos Porsche 911 Carrera RSR en el 20º puesto de la parrilla de salida de Le Mans en 1975. Por eso no esperaba acabar en quinta posición por detrás de los prototipos al final de la prueba, pero una carrera casi perfecta y un alto número de abandonos entre los coches más rápidos dieron lugar a un resultado insólito.

"Si me hubieran dicho que habríamos acabado quintos en la general, me habría reído, porque estábamos a casi 20 segundos del ritmo de los prototipos", recuerda Fitzpatrick. "En realidad, ni siquiera esperábamos terminar".

Los otros dos RSR inscritos por el equipo GELO Racing de Georg Loos no lo consiguieron. Uno se retiró por un accidente, tras haber sufrido ya un cambio de motor [algo que estuvo permitido durante un breve periodo a mediados de los 70], mientras que el otro sucumbió por un fallo de la caja de cambios. Eso explica por qué cinco de los pilotos inscritos en los tres coches GELO, Fitzpatrick, van Lennep, Loos, Toine Hezemans y Manfred Schurti, se turnaron al volante del coche ganador de la categoría.

Muchos de los prototipos tampoco llegaron a la meta. Dos de los tres Ligier en carrera se retiraron antes de tiempo, mientras que la última creación de Alain de Cadenet, basada en un Lola, perdió mucho por una fisura en el tubo de escape. Lo que explica en gran medida la elevada posición del Porsche ganador de los GT.

"No fue hasta el domingo por la mañana cuando empezamos a tener aspiraciones de acabar en lo más alto de la clasificación", explica Fitz. "Hicimos una carrera bastante perfecta. Ganamos el premio al coche que menos tiempo pasó en boxes. Solo repostamos, cambiamos los neumáticos y, creo, las pastillas de freno una vez".

"Condujimos las primeras horas como si fuera una carrera del campeonato alemán DRM", comentó Fitzpatrick. "Tim [Schenken], Toine y yo íbamos rueda con rueda cuando llegamos a Indianápolis y nos dimos cuenta de que a alguien se le había caído una carga de aceite. Hicimos un trompo al unísono, nos miramos y seguimos nuestro camino".

24 Horas de Le Mans 1927 - La sorpresa de primavera de Salmson

Bentley consiguió una segunda victoria en Le Mans en 1927, pero una marca francesa que hace tiempo que pasó a los libros de historia podría haber sido la primera en cruzar la línea de meta aquel año. Salmson ocupó la segunda y tercera posición con sus pequeños biplazas Grand Sport de 1.100 cc, por detrás de un Bentley que tuvo suerte de seguir en carrera al final.

La firma intensificó su asalto a Le Mans tras los fracasos que siguieron a su anterior victoria en 1924 y presentó tres coches de fábrica en una carrera que solo atrajo a 23 vehículos. Los tres Bentley se vieron implicados en un infame accidente múltiple en Maison Blanche que se conoce como el "Choque de la Casa Blanca". Dos quedaron fuera de combate, mientras que el Super Sport de 3 litros, el "Old Number Seven" pilotado por Sammy Davis y el Dr. Dudley Benjafield, sufrió la rotura del chasis y el eje delantero y completó la carrera con una linterna de policía atada para hacer las veces de faro delantero.

Aún así, el coche cruzó la meta con la mayor ventaja de la historia de la carrera. El único otro coche de gran cilindrada, en ausencia de los antiguos ganadores Chenard-et-Walcker y Lorraine-Dietrich, un Aries Surbaissee de tres litros, se había retirado con problemas de encendido. Eso significaba que el segundo clasificado, Salmson, estaba 21 vueltas por detrás con Andre Victor y J Hasley. Otro giro por detrás estaba el segundo de los Salmson, el de George Casse y Andre Rousseau.

Salmson no corría en una categoría diferente a la de Bentley en 1927. En aquella época no había categorías, sino diferentes distancias objetivo para coches de distintas cilindradas. Ni siquiera había una clasificación general. Le Mans estaba a un año de eso, los coches competían por la segunda Copa Bienal Rudge-Whitworth, que cubría las 24 horas de 1926 y 1927.

Salmson se llevó los grandes premios ese año. Victor y Hasley reclamaron los 50.000 FF por ganar en desventaja, y la Copa Rudge-Whitworth fue para el tercer clasificado que había terminado noveno el año anterior.

Sin embargo, Bentley lo celebró como si hubiera ganado. Más tarde, los 'Bentley Boys' ['Chicos Bentley'] se fueron de fiesta al Savoy Grill de Londres con un "Viejo Número Siete" lleno de cicatrices de batalla como invitado de honor en el banquete de once platos.

24 Horas de Le Masn 2001 - Stealthy Seikel termina entre los seis primeros con su Porsche

Si un GT acabara muy arriba sería una sorpresa tan grande como el sexto puesto del equipo Seikel Porsche en Le Mans en 2001. Ese año, la parrilla estaba repleta de prototipos que competían en las categorías superiores.

Había 18 participantes en LMP900 [el nombre original de LMP1], dos coches GTP con los Bentley EXP Speed 8 y un puñado de vehículos en la LMP675, concebida para ser igual que LMP900. ¿Recuerdas el MG-Lola EX257? Pero uno de los Le Mans más lluviosos de los últimos años ayudó a convertir esa carrera en una de desgaste en la que solo cinco de los LMP900 llegarían a la meta. El tiempo también jugó a favor de Seikel.

Sin duda, el equipo alemán no era uno de los favoritos de GT antes del evento, incluso con el talentoso Fabio Babini a bordo de su Porsche 911 GT3-R junto a Luca Drudi y Gabrio Rosa: "El tiempo era muy variable, pero nuestros neumáticos Yokohama eran excelentes. Fabio [Babini] dijo que nunca había conducido con unos neumáticos de lluvia tan buenos. Tuvimos la carrera perfecta, los pilotos no cometieron errores, estuvimos bien en boxes e interpretábamos correctamente las condiciones".

Seikel acabó ganando la categoría por una vuelta de ventaja sobre el equipo Freisinger, que contaba con el futuro bicampeón de Le Mans, Romain Dumas. Babini y compañía ocupaban la séptima posición por detrás del mejor Chevrolet Corvette C5-R GTS de fábrica en los últimos compases de la carrera, cuando el fabricante estadounidense optó por llevar sus dos coches a lo que en aquel momento denominó "servicio completo". El vehículo de Scott Pruett, Ron Fellows y Johnny O'Connell descendió hasta la novena plaza mientras permanecía en boxes durante casi una hora.

Seikel participaría en 59 carreras de 24 horas como propietario de un equipo y en 32 como piloto, antes de colgar el casco. No tiene ninguna duda de que Le Mans 2001 fue su gran logro: "Tuve algo así como nueve o diez victorias en las 24 Horas de Nurburgring, y quizá dos o tres en las 24 Horas de Spa-Francorchamps, pero acabar sexto en Le Mans por delante de los Corvettes fue sin duda lo mejor".

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