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Crónica de entrenamientos
WEC 24 Horas de Le Mans

24H de Le Mans: Cadillac lanza un aviso con una ventaja aplastante en los Libres 1

Cadillac arrancó las 24 Horas de Le Mans como la referencia en Hypercar, con Earl Bamber al frente y una ventaja de 1,7 segundos sobre sus rivales en una primera sesión marcada por varios accidentes.

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Publicado:
#38 Cadillac Hertz Team Jota Cadillac V-Series.R: Sebastien Bourdais, Earl Bamber, Jack Aitken

Cadillac fue el fabricante más rápido en los Libres 1 previos a las 24 Horas de Le Mans, liderando con autoridad la clasificación Hypercar por delante de BMW, Alpine, Toyota y Ferrari.

Después de que Aston Martin dominara el Test Day del domingo con un tiempo de 3:26.293, Jordan Taylor fue el primero en mejorar esa referencia este miércoles. Antes de cumplirse la primera media hora de sesión, el estadounidense marcó un 3:25.348 al volante del Cadillac #101 de Wayne Taylor Racing, que comparte con su hermano Ricky Taylor y Filipe Albuquerque.

Pasaron más de dos horas hasta que alguien fue capaz de igualar y superar ese registro. Earl Bamber, al volante del Cadillac #38 gestionado por Jota, firmó primero un 3:25.673, antes de rebajar la marca hasta un 3:24.773. Posteriormente volvió a mejorar con un espectacular 3:23.786.

Solo BMW consiguió rodar a menos de dos segundos del Cadillac líder. René Rast, con el BMW #20, registró un 3:25.533 al final de la sesión, evitando así un triplete de Cadillac. El Cadillac #12, pilotado entre otros por Will Stevens, terminó tercero con un 3:26.033 después de sufrir un problema en el pedal del freno.

Ferdinand Habsburg situó al Alpine #35 en la quinta posición con un tiempo de 3:26.078, más de cuatro décimas más rápido que el Toyota #8. Este último fue uno de los dos coches que no mejoraron sus tiempos respecto al Test Day, junto con el Aston Martin #007. Por detrás terminaron el Ferrari #50, el Aston Martin #009 y el Genesis #17.

Peugeot cerró la clasificación Hypercar, a 3,2 segundos del Cadillac de referencia, a nueve décimas de Alpine y a cuatro décimas de Genesis.

#83 AF Corse Ferrari 499P: Yifei Ye, Robert Kubica, Philip Hanson

#83 AF Corse Ferrari 499P: Yifei Ye, Robert Kubica, Philip Hanson

Photo by: Rainier Ehrhardt

Yifei Ye perdió el control del Ferrari #83 de AF Corse en la frenada de Mulsanne y acabó contra las protecciones. El piloto chino pudo regresar a boxes aparentemente sin daños importantes en el coche.

Poco después, el veterano Frédéric Makowiecki se fue largo en la entrada de Tertre Rouge y golpeó con fuerza el muro exterior del lado izquierdo. El Alpine #36 continuó avanzando dañado antes de detenerse junto a la pista.

¡No te pierdas la clasificación!:

Doriane Pin, la más rápida en LMP2

La categoría LMP2 también dejó numerosos incidentes. Los coches #37 de CLX Motorsport, #4 de APR, #9 de Proton y #183 de AF Corse se salieron de pista en el primer sector con Mikkel Jenson, George Kurtz, Harry King y Ben Barnicoat respectivamente al volante. Además, el #14 de TDS y el #99 de AO by TF protagonizaron excursiones similares en Raccordement con Tobias Luetke y PJ Hyett.

La piloto júnior de Mercedes en Fórmula 1, Doriane Pin, fue claramente la más rápida de la categoría gracias a un tiempo de 3:35.248 con el Duqueine #30. Superó por siete décimas al TDS #14, mientras que el IDEC Sport #28 se quedó a casi un segundo.

Máxima igualdad en GT3

La categoría GT3 volvió a mostrar una enorme competitividad. El Lexus #78 de Akkodis ASP lideró por un estrecho margen sobre los dos BMW del Belgian Audi Club Team WRT, el Mercedes #62 de Iron Lynx y el Corvette #34 de TF Sport.

Estos cuatro fabricantes quedaron separados por apenas 0,41 segundos en los 13,626 kilómetros del circuito de La Sarthe.

24 Horas de Le Mans - Resultados de los Libres 1

FP1

Todas las estadísticas
 
Cla Equipo # Pilotos Coche Vueltas Tiempo Intervalo Km/h
1
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
38 France S. Bourdais New Zealand E. Bamber United Kingdom J. Aitken Cadillac V-Series.R 41

3'23.786

   240.711
2
Cadillac WTR HYPERCAR
101 United States R. Taylor United States J. Taylor Portugal F. Albuquerque Cadillac V-Series.R 38

+1.562

3'25.348

 1.562 238.880
3
BMW M Team WRT HYPERCAR
20 Netherlands R. Frijns Germany R. Rast South Africa S. van der Linde BMW M Hybrid V8 36

+1.747

3'25.533

 0.185 238.665
4
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
12 Switzerland L. Deletraz United Kingdom W. Stevens France N. Nato Cadillac V-Series.R 27

+2.247

3'26.033

 0.500 238.086
5
Alpine Endurance Team HYPERCAR
35 Portugal A. Felix da Costa France C. Milesi Austria F. Habsburg Alpine A424 35

+2.292

3'26.078

 0.045 238.034
6
Toyota Racing HYPERCAR
8 Switzerland S. Buemi New Zealand B. Hartley Japan R. Hirakawa Toyota TR010 Hybrid 44

+2.705

3'26.491

 0.413 237.558
7
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
50 Italy A. Fuoco Denmark N. Nielsen Spain M. Molina Ferrari 499P 45

+2.708

3'26.494

 0.003 237.554
8
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
009 Spain A. Riberas Denmark M. Sorensen Canada R. Angelis Aston Martin Valkyrie 45

+2.790

3'26.576

 0.082 237.460
9
Genesis Magma Racing HYPERCAR
17 Germany A. Lotterer Brazil P. Derani
M. Jaubert
Genesis GMR-001 34

+2.817

3'26.603

 0.027 237.429
10
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
007 United Kingdom H. Tincknell United Kingdom T. Gamble United Kingdom R. Gunn Aston Martin Valkyrie 34

+2.919

3'26.705

 0.102 237.312
11
Toyota Racing HYPERCAR
7 United Kingdom M. Conway Japan K. Kobayashi Netherlands N. de Vries Toyota TR010 Hybrid 42

+2.814

3'26.600

   237.432
12
Alpine Endurance Team HYPERCAR
36 France F. Makowiecki France J. Gounon France V. Martins Alpine A424 39

+3.452

3'27.238

 0.638 236.701
13
Genesis Magma Racing HYPERCAR
19 France M. Jaminet France P. Chatin Spain D. Juncadella Genesis GMR-001 37

+3.036

3'26.822

   237.177
14
BMW M Team WRT HYPERCAR
15 Denmark K. Magnussen Italy R. Marciello Belgium D. Vanthoor BMW M Hybrid V8 46

+3.059

3'26.845

 0.023 237.151
15
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
51 Italy A. Pier Guidi United Kingdom J. Calado Italy A. Giovinazzi Ferrari 499P 44

+3.150

3'26.936

 0.091 237.047
16
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
93 United Kingdom P. di Resta Belgium S. Vandoorne New Zealand N. Cassidy Peugeot 9X8 41

+5.139

3'28.925

 1.989 234.790
17
AF Corse HYPERCAR
83 China Y. Yifei Poland R. Kubica United Kingdom P. Hanson Ferrari 499P 37

+3.540

3'27.326

   236.601
18
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
94 France L. Duval Denmark M. Jakobsen France T. Pourchaire Peugeot 9X8 42

+3.561

3'27.347

 0.021 236.577
19
DUQUEINE TEAM LMP2
30 France D. Pin France J. Andlauer Netherlands R. Verschoor Oreca 07 - Gibson 34

+11.462

3'35.248

 7.901 227.893
20
TDS Racing LMP2
14 Canada T. Lutke Switzerland M. Beche France K. Estre Oreca 07 - Gibson 43

+12.172

3'35.958

 0.710 227.144
21
IDEC SPORT LMP2
28 France P. Lafargue
V. Rinicella
Netherlands J. Uitert 		Oreca 07 - Gibson 38

+11.651

3'35.437

   227.693
22
AO by TF LMP2
99 United States P. Hyett Australia J. Allen United States D. Cameron Oreca 07 - Gibson 42

+12.438

3'36.224

 0.787 226.864
23
United Autosports LMP2
22 Sweden R. Lindh Switzerland G. Saucy Denmark M. Mac Jensen Oreca 07 - Gibson 32

+12.592

3'36.378

 0.154 226.703
24
AF Corse LMP2
183 France F. Perrodo France M. Vaxivière United Kingdom B. Barnicoat Oreca 07 - Gibson 41

+14.290

3'38.076

 1.698 224.938
25
Crowdstrike Racing by APR LMP2
4 United States G. Kurtz
A. Quinn
Germany L. Heinrich 		Oreca 07 - Gibson 41

+12.617

3'36.403

   226.677
26
INTER EUROPOL COMPETITION LMP2
43 Poland J. Smiechowski France T. Dillmann United Kingdom N. Yelloly Oreca 07 - Gibson 42

+12.620

3'36.406

 0.003 226.673
27
Forestier Racing by Panis LMP2
29
L. Rousset
E. Masson
O. Gray
Oreca 07 - Gibson 43

+12.852

3'36.638

 0.232 226.431
28
Algarve Pro Racing Team LMP2
25
M. Jensen
Italy E. Trulli United Kingdom J. Hughes 		Oreca 07 - Gibson 43

+13.110

3'36.896

 0.258 226.161
29
VECTOR SPORT LMP2
26 Ireland R. Cullen
V. Lomko
Brazil P. Fittipaldi 		Oreca 07 - Gibson 42

+13.350

3'37.136

 0.240 225.911
30
NIELSEN RACING LMP2
24 Denmark D. Heinemeier Hansson
E. Pearson
Australia J. Doohan 		Oreca 07 - Gibson 39

+13.560

3'37.346

 0.210 225.693
31
INTER EUROPOL COMPETITION LMP2
343 United States B. Garg France R. de Gerus Switzerland N. Muller Oreca 07 - Gibson 38

+13.481

3'37.267

   225.775
32
RD Limited LMP2
48 United States F. Poordad France T. Vautier France R. Dumas Oreca 07 - Gibson 42

+14.009

3'37.795

 0.528 225.228
33
CLX Motorsport LMP2
37
A. Closmenil
I. Aguilera
T. Jensen
Oreca 07 - Gibson 38

+14.026

3'37.812

 0.017 225.210
34
DKR Engineering LMP2
3 Canada J. Farano Spain S. Alvarez Netherlands R. van der Zande Oreca 07 - Gibson 36

+14.530

3'38.316

 0.504 224.690
35
United Autosports LMP2
222 Brazil D. Schneider United Kingdom B. Hanley United Kingdom O. Jarvis Oreca 07 - Gibson 41

+14.758

3'38.544

 0.228 224.456
36
Proton Competition LMP2
44 Austria H. Felbermayr Jr.
H. Felbermayr
L. Fluxá
Oreca 07 - Gibson 40

+15.048

3'38.834

 0.290 224.158
37
Proton Competition LMP2
9 Germany J. Ried Japan K. Ohta
H. King
Oreca 07 - Gibson 10

+45.936

4'09.722

 30.888 196.432
38
AKKODIS ASP Team LMGT3
78 Belgium T. Rompuy
H. David
United Kingdom J. Hawksworth 		Lexus RC F GT3 30

+31.951

3'55.737

   208.086
39
TEAM WRT LMGT3
32 United Kingdom D. Leung Indonesia S. Gelael Brazil A. Farfus BMW M4 GT3 Evo 41

+32.051

3'55.837

 0.100 207.997
40
TEAM WRT LMGT3
69 United States A. McIntosh Canada P. Thompson
D. Harper
BMW M4 GT3 Evo 38

+32.052

3'55.838

 0.001 207.997
41
Team Qatar by Iron Lynx LMGT3
62
A. Ali Al-Khelaifi
Germany J. Hanses France G. Alesi 		Mercedes AMG GT3 17

+32.118

3'55.904

 0.066 207.938
42
Racing Team Turkey by TF LMGT3
34
P. Dempsey
Turkey S. Yoluc Ireland C. Eastwood 		Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 39

+32.361

3'56.147

 0.243 207.724
43
AKKODIS ASP Team LMGT3
87
R. Umbrarescu
Austria C. Schmid Argentina J. Lopez 		Lexus RC F GT3 36

+32.396

3'56.182

 0.035 207.694
44
Heart of Racing Team LMGT3
27 United Kingdom I. James Canada Z. Robichon Italy M. Drudi Aston Martin Vantage AMR GT3 37

+32.429

3'56.215

 0.033 207.665
45
TF Sport LMGT3
33 United States B. Keating United Kingdom J. Edgar Netherlands N. Catsburg Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 42

+32.525

3'56.311

 0.096 207.580
46
IRON LYNX LMGT3
61 Australia M. Berry Portugal R. Andrade Belgium M. Martin Mercedes AMG GT3 41

+32.694

3'56.480

 0.169 207.432
47
The Bend Manthey LMGT3
92 Australia Y. Shahin Italy R. Pera Austria R. Lietz Porsche 911 GT3 R 43

+32.710

3'56.496

 0.016 207.418
48
Garage 59 LMGT3
58 Sweden A. West Germany F. Gehrsitz
B. Goethe
McLaren 720S GT3 Evo 38

+32.782

3'56.568

 0.072 207.355
49
Kessel Racing LMGT3
57
T. Kimura
C. Laursen
Brazil D. Serra 		Ferrari 296 GT3 Evo 41

+32.794

3'56.580

 0.012 207.344
50
Garage 59 LMGT3
10
A. Au
T. Fleming
Germany M. Kirchhofer 		McLaren 720S GT3 Evo 39

+33.034

3'56.820

 0.240 207.134
51
Manthey DK Engineering LMGT3
91
J. Cottingham
Russian Federation T. Boguslavskiy Turkey A. Guven 		Porsche 911 GT3 R 42

+33.063

3'56.849

 0.029 207.109
52
Vista AF Corse LMGT3
21 France F. Heriau France S. Mann Italy A. Rovera Ferrari 296 GT3 Evo 38

+33.231

3'57.017

 0.168 206.962
53
TF Sport LMGT3
2
J. Ibrahim
L. Nicolas Hanafin
B. Green
Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 37

+33.255

3'57.041

 0.024 206.941
54
Vista AF Corse LMGT3
54 Switzerland T. Flohr Italy F. Castellacci Italy D. Rigon Ferrari 296 GT3 Evo 42

+33.315

3'57.101

 0.060 206.889
55
Heart of Racing Team LMGT3
23
G. Newell
Brazil D. Barrichello United Kingdom J. Adam 		Aston Martin Vantage AMR GT3 35

+33.377

3'57.163

 0.062 206.834
56
Kessel Racing LMGT3
74
D. Blattner
Italy L. Patrese Algeria D. Marschall 		Ferrari 296 GT3 Evo 40

+33.445

3'57.231

 0.068 206.775
57
Proton Competition LMGT3
88 Italy S. Gattuso Italy G. Levorato United States L. Sargeant Ford Mustang GT3 31

+33.943

3'57.729

 0.498 206.342
58
RICHARD MILLE AF CORSE LMGT3
150 Brazil C. Toledo France L. Wadoux
R. Agostini
Ferrari 296 GT3 Evo 38

+33.585

3'57.371

   206.653
59
IRON LYNX LMGT3
79
J. Zelger
Italy M. Cressoni Netherlands L. Hodenius 		Mercedes AMG GT3 39

+33.597

3'57.383

 0.012 206.643
60
Proton Competition LMGT3
77 United States E. Powell United Kingdom B. Tuck
S. Priaulx
Ford Mustang GT3 40

+33.666

3'57.452

 0.069 206.583
61
13 Autosport LMGT3
13 Canada O. Fidani Germany L. Kern United Kingdom M. Bell Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 36

+34.120

3'57.906

 0.454 206.188
62
Racing Spirit of Leman LMGT3
59 France C. Mateu
M. Fossard
France V. Hasse-Clot 		Aston Martin Vantage AMR GT3 36

+34.329

3'58.115

 0.209 206.008
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