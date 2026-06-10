24H de Le Mans: Cadillac lanza un aviso con una ventaja aplastante en los Libres 1
Cadillac arrancó las 24 Horas de Le Mans como la referencia en Hypercar, con Earl Bamber al frente y una ventaja de 1,7 segundos sobre sus rivales en una primera sesión marcada por varios accidentes.
Cadillac fue el fabricante más rápido en los Libres 1 previos a las 24 Horas de Le Mans, liderando con autoridad la clasificación Hypercar por delante de BMW, Alpine, Toyota y Ferrari.
Después de que Aston Martin dominara el Test Day del domingo con un tiempo de 3:26.293, Jordan Taylor fue el primero en mejorar esa referencia este miércoles. Antes de cumplirse la primera media hora de sesión, el estadounidense marcó un 3:25.348 al volante del Cadillac #101 de Wayne Taylor Racing, que comparte con su hermano Ricky Taylor y Filipe Albuquerque.
Pasaron más de dos horas hasta que alguien fue capaz de igualar y superar ese registro. Earl Bamber, al volante del Cadillac #38 gestionado por Jota, firmó primero un 3:25.673, antes de rebajar la marca hasta un 3:24.773. Posteriormente volvió a mejorar con un espectacular 3:23.786.
Solo BMW consiguió rodar a menos de dos segundos del Cadillac líder. René Rast, con el BMW #20, registró un 3:25.533 al final de la sesión, evitando así un triplete de Cadillac. El Cadillac #12, pilotado entre otros por Will Stevens, terminó tercero con un 3:26.033 después de sufrir un problema en el pedal del freno.
Ferdinand Habsburg situó al Alpine #35 en la quinta posición con un tiempo de 3:26.078, más de cuatro décimas más rápido que el Toyota #8. Este último fue uno de los dos coches que no mejoraron sus tiempos respecto al Test Day, junto con el Aston Martin #007. Por detrás terminaron el Ferrari #50, el Aston Martin #009 y el Genesis #17.
Peugeot cerró la clasificación Hypercar, a 3,2 segundos del Cadillac de referencia, a nueve décimas de Alpine y a cuatro décimas de Genesis.
#83 AF Corse Ferrari 499P: Yifei Ye, Robert Kubica, Philip Hanson
Photo by: Rainier Ehrhardt
Yifei Ye perdió el control del Ferrari #83 de AF Corse en la frenada de Mulsanne y acabó contra las protecciones. El piloto chino pudo regresar a boxes aparentemente sin daños importantes en el coche.
Poco después, el veterano Frédéric Makowiecki se fue largo en la entrada de Tertre Rouge y golpeó con fuerza el muro exterior del lado izquierdo. El Alpine #36 continuó avanzando dañado antes de detenerse junto a la pista.
Doriane Pin, la más rápida en LMP2
La categoría LMP2 también dejó numerosos incidentes. Los coches #37 de CLX Motorsport, #4 de APR, #9 de Proton y #183 de AF Corse se salieron de pista en el primer sector con Mikkel Jenson, George Kurtz, Harry King y Ben Barnicoat respectivamente al volante. Además, el #14 de TDS y el #99 de AO by TF protagonizaron excursiones similares en Raccordement con Tobias Luetke y PJ Hyett.
La piloto júnior de Mercedes en Fórmula 1, Doriane Pin, fue claramente la más rápida de la categoría gracias a un tiempo de 3:35.248 con el Duqueine #30. Superó por siete décimas al TDS #14, mientras que el IDEC Sport #28 se quedó a casi un segundo.
Máxima igualdad en GT3
La categoría GT3 volvió a mostrar una enorme competitividad. El Lexus #78 de Akkodis ASP lideró por un estrecho margen sobre los dos BMW del Belgian Audi Club Team WRT, el Mercedes #62 de Iron Lynx y el Corvette #34 de TF Sport.
Estos cuatro fabricantes quedaron separados por apenas 0,41 segundos en los 13,626 kilómetros del circuito de La Sarthe.
24 Horas de Le Mans - Resultados de los Libres 1
FP1
|Cla
|Equipo
|#
|Pilotos
|Coche
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|1
|
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
|38
|S. Bourdais E. Bamber J. Aitken
|Cadillac V-Series.R
|41
|
3'23.786
|240.711
|2
|
Cadillac WTR HYPERCAR
|101
|R. Taylor J. Taylor F. Albuquerque
|Cadillac V-Series.R
|38
|
+1.562
3'25.348
|1.562
|238.880
|3
|
BMW M Team WRT HYPERCAR
|20
|R. Frijns R. Rast S. van der Linde
|BMW M Hybrid V8
|36
|
+1.747
3'25.533
|0.185
|238.665
|4
|
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
|12
|L. Deletraz W. Stevens N. Nato
|Cadillac V-Series.R
|27
|
+2.247
3'26.033
|0.500
|238.086
|5
|
Alpine Endurance Team HYPERCAR
|35
|A. Felix da Costa C. Milesi F. Habsburg
|Alpine A424
|35
|
+2.292
3'26.078
|0.045
|238.034
|6
|
Toyota Racing HYPERCAR
|8
|S. Buemi B. Hartley R. Hirakawa
|Toyota TR010 Hybrid
|44
|
+2.705
3'26.491
|0.413
|237.558
|7
|
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
|50
|A. Fuoco N. Nielsen M. Molina
|Ferrari 499P
|45
|
+2.708
3'26.494
|0.003
|237.554
|8
|
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
|009
|A. Riberas M. Sorensen R. Angelis
|Aston Martin Valkyrie
|45
|
+2.790
3'26.576
|0.082
|237.460
|9
|
Genesis Magma Racing HYPERCAR
|17
| A. Lotterer P. Derani
M. Jaubert
|Genesis GMR-001
|34
|
+2.817
3'26.603
|0.027
|237.429
|10
|
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
|007
|H. Tincknell T. Gamble R. Gunn
|Aston Martin Valkyrie
|34
|
+2.919
3'26.705
|0.102
|237.312
|11
|
Toyota Racing HYPERCAR
|7
|M. Conway K. Kobayashi N. de Vries
|Toyota TR010 Hybrid
|42
|
+2.814
3'26.600
|237.432
|12
|
Alpine Endurance Team HYPERCAR
|36
|F. Makowiecki J. Gounon V. Martins
|Alpine A424
|39
|
+3.452
3'27.238
|0.638
|236.701
|13
|
Genesis Magma Racing HYPERCAR
|19
|M. Jaminet P. Chatin D. Juncadella
|Genesis GMR-001
|37
|
+3.036
3'26.822
|237.177
|14
|
BMW M Team WRT HYPERCAR
|15
|K. Magnussen R. Marciello D. Vanthoor
|BMW M Hybrid V8
|46
|
+3.059
3'26.845
|0.023
|237.151
|15
|
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
|51
|A. Pier Guidi J. Calado A. Giovinazzi
|Ferrari 499P
|44
|
+3.150
3'26.936
|0.091
|237.047
|16
|
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
|93
|P. di Resta S. Vandoorne N. Cassidy
|Peugeot 9X8
|41
|
+5.139
3'28.925
|1.989
|234.790
|17
|
AF Corse HYPERCAR
|83
|Y. Yifei R. Kubica P. Hanson
|Ferrari 499P
|37
|
+3.540
3'27.326
|236.601
|18
|
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
|94
|L. Duval M. Jakobsen T. Pourchaire
|Peugeot 9X8
|42
|
+3.561
3'27.347
|0.021
|236.577
|19
|
DUQUEINE TEAM LMP2
|30
|D. Pin J. Andlauer R. Verschoor
|Oreca 07 - Gibson
|34
|
+11.462
3'35.248
|7.901
|227.893
|20
|
TDS Racing LMP2
|14
|T. Lutke M. Beche K. Estre
|Oreca 07 - Gibson
|43
|
+12.172
3'35.958
|0.710
|227.144
|21
|
IDEC SPORT LMP2
|28
| P. Lafargue
V. RinicellaJ. Uitert
|Oreca 07 - Gibson
|38
|
+11.651
3'35.437
|227.693
|22
|
AO by TF LMP2
|99
|P. Hyett J. Allen D. Cameron
|Oreca 07 - Gibson
|42
|
+12.438
3'36.224
|0.787
|226.864
|23
|
United Autosports LMP2
|22
|R. Lindh G. Saucy M. Mac Jensen
|Oreca 07 - Gibson
|32
|
+12.592
3'36.378
|0.154
|226.703
|24
|
AF Corse LMP2
|183
|F. Perrodo M. Vaxivière B. Barnicoat
|Oreca 07 - Gibson
|41
|
+14.290
3'38.076
|1.698
|224.938
|25
|
Crowdstrike Racing by APR LMP2
|4
| G. Kurtz
A. QuinnL. Heinrich
|Oreca 07 - Gibson
|41
|
+12.617
3'36.403
|226.677
|26
|
INTER EUROPOL COMPETITION LMP2
|43
|J. Smiechowski T. Dillmann N. Yelloly
|Oreca 07 - Gibson
|42
|
+12.620
3'36.406
|0.003
|226.673
|27
|
Forestier Racing by Panis LMP2
|29
|
L. Rousset
E. Masson
O. Gray
|Oreca 07 - Gibson
|43
|
+12.852
3'36.638
|0.232
|226.431
|28
|
Algarve Pro Racing Team LMP2
|25
|
M. JensenE. Trulli J. Hughes
|Oreca 07 - Gibson
|43
|
+13.110
3'36.896
|0.258
|226.161
|29
|
VECTOR SPORT LMP2
|26
| R. Cullen
V. LomkoP. Fittipaldi
|Oreca 07 - Gibson
|42
|
+13.350
3'37.136
|0.240
|225.911
|30
|
NIELSEN RACING LMP2
|24
| D. Heinemeier Hansson
E. PearsonJ. Doohan
|Oreca 07 - Gibson
|39
|
+13.560
3'37.346
|0.210
|225.693
|31
|
INTER EUROPOL COMPETITION LMP2
|343
|B. Garg R. de Gerus N. Muller
|Oreca 07 - Gibson
|38
|
+13.481
3'37.267
|225.775
|32
|
RD Limited LMP2
|48
|F. Poordad T. Vautier R. Dumas
|Oreca 07 - Gibson
|42
|
+14.009
3'37.795
|0.528
|225.228
|33
|
CLX Motorsport LMP2
|37
|
A. Closmenil
I. Aguilera
T. Jensen
|Oreca 07 - Gibson
|38
|
+14.026
3'37.812
|0.017
|225.210
|34
|
DKR Engineering LMP2
|3
|J. Farano S. Alvarez R. van der Zande
|Oreca 07 - Gibson
|36
|
+14.530
3'38.316
|0.504
|224.690
|35
|
United Autosports LMP2
|222
|D. Schneider B. Hanley O. Jarvis
|Oreca 07 - Gibson
|41
|
+14.758
3'38.544
|0.228
|224.456
|36
|
Proton Competition LMP2
|44
| H. Felbermayr Jr.
H. Felbermayr
L. Fluxá
|Oreca 07 - Gibson
|40
|
+15.048
3'38.834
|0.290
|224.158
|37
|
Proton Competition LMP2
|9
| J. Ried K. Ohta
H. King
|Oreca 07 - Gibson
|10
|
+45.936
4'09.722
|30.888
|196.432
|38
|
AKKODIS ASP Team LMGT3
|78
| T. Rompuy
H. DavidJ. Hawksworth
|Lexus RC F GT3
|30
|
+31.951
3'55.737
|208.086
|39
|
TEAM WRT LMGT3
|32
|D. Leung S. Gelael A. Farfus
|BMW M4 GT3 Evo
|41
|
+32.051
3'55.837
|0.100
|207.997
|40
|
TEAM WRT LMGT3
|69
| A. McIntosh P. Thompson
D. Harper
|BMW M4 GT3 Evo
|38
|
+32.052
3'55.838
|0.001
|207.997
|41
|
Team Qatar by Iron Lynx LMGT3
|62
|
A. Ali Al-KhelaifiJ. Hanses G. Alesi
|Mercedes AMG GT3
|17
|
+32.118
3'55.904
|0.066
|207.938
|42
|
Racing Team Turkey by TF LMGT3
|34
|
P. DempseyS. Yoluc C. Eastwood
|Chevrolet Corvette Z06 GT3.R
|39
|
+32.361
3'56.147
|0.243
|207.724
|43
|
AKKODIS ASP Team LMGT3
|87
|
R. UmbrarescuC. Schmid J. Lopez
|Lexus RC F GT3
|36
|
+32.396
3'56.182
|0.035
|207.694
|44
|
Heart of Racing Team LMGT3
|27
|I. James Z. Robichon M. Drudi
|Aston Martin Vantage AMR GT3
|37
|
+32.429
3'56.215
|0.033
|207.665
|45
|
TF Sport LMGT3
|33
|B. Keating J. Edgar N. Catsburg
|Chevrolet Corvette Z06 GT3.R
|42
|
+32.525
3'56.311
|0.096
|207.580
|46
|
IRON LYNX LMGT3
|61
|M. Berry R. Andrade M. Martin
|Mercedes AMG GT3
|41
|
+32.694
3'56.480
|0.169
|207.432
|47
|
The Bend Manthey LMGT3
|92
|Y. Shahin R. Pera R. Lietz
|Porsche 911 GT3 R
|43
|
+32.710
3'56.496
|0.016
|207.418
|48
|
Garage 59 LMGT3
|58
| A. West F. Gehrsitz
B. Goethe
|McLaren 720S GT3 Evo
|38
|
+32.782
3'56.568
|0.072
|207.355
|49
|
Kessel Racing LMGT3
|57
|
T. Kimura
C. LaursenD. Serra
|Ferrari 296 GT3 Evo
|41
|
+32.794
3'56.580
|0.012
|207.344
|50
|
Garage 59 LMGT3
|10
|
A. Au
T. FlemingM. Kirchhofer
|McLaren 720S GT3 Evo
|39
|
+33.034
3'56.820
|0.240
|207.134
|51
|
Manthey DK Engineering LMGT3
|91
|
J. CottinghamT. Boguslavskiy A. Guven
|Porsche 911 GT3 R
|42
|
+33.063
3'56.849
|0.029
|207.109
|52
|
Vista AF Corse LMGT3
|21
|F. Heriau S. Mann A. Rovera
|Ferrari 296 GT3 Evo
|38
|
+33.231
3'57.017
|0.168
|206.962
|53
|
TF Sport LMGT3
|2
|
J. Ibrahim
L. Nicolas Hanafin
B. Green
|Chevrolet Corvette Z06 GT3.R
|37
|
+33.255
3'57.041
|0.024
|206.941
|54
|
Vista AF Corse LMGT3
|54
|T. Flohr F. Castellacci D. Rigon
|Ferrari 296 GT3 Evo
|42
|
+33.315
3'57.101
|0.060
|206.889
|55
|
Heart of Racing Team LMGT3
|23
|
G. NewellD. Barrichello J. Adam
|Aston Martin Vantage AMR GT3
|35
|
+33.377
3'57.163
|0.062
|206.834
|56
|
Kessel Racing LMGT3
|74
|
D. BlattnerL. Patrese D. Marschall
|Ferrari 296 GT3 Evo
|40
|
+33.445
3'57.231
|0.068
|206.775
|57
|
Proton Competition LMGT3
|88
|S. Gattuso G. Levorato L. Sargeant
|Ford Mustang GT3
|31
|
+33.943
3'57.729
|0.498
|206.342
|58
|
RICHARD MILLE AF CORSE LMGT3
|150
| C. Toledo L. Wadoux
R. Agostini
|Ferrari 296 GT3 Evo
|38
|
+33.585
3'57.371
|206.653
|59
|
IRON LYNX LMGT3
|79
|
J. ZelgerM. Cressoni L. Hodenius
|Mercedes AMG GT3
|39
|
+33.597
3'57.383
|0.012
|206.643
|60
|
Proton Competition LMGT3
|77
| E. Powell B. Tuck
S. Priaulx
|Ford Mustang GT3
|40
|
+33.666
3'57.452
|0.069
|206.583
|61
|
13 Autosport LMGT3
|13
|O. Fidani L. Kern M. Bell
|Chevrolet Corvette Z06 GT3.R
|36
|
+34.120
3'57.906
|0.454
|206.188
|62
|
Racing Spirit of Leman LMGT3
|59
| C. Mateu
M. FossardV. Hasse-Clot
|Aston Martin Vantage AMR GT3
|36
|
+34.329
3'58.115
|0.209
|206.008
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