Palou: "Estoy triste, me vi campeón"

En el imperio del sol naciente, un joven español de 22 años estuvo a punto de hacer historia este fin de semana. En el mítico circuito de Suzuka, Alex Palou se jugó el título de la Súper Fórmula japonesa frente al campeón de 2018, Yamamoto, y el neozelandés Nick Cassidy.

El español logró la pole en una sesión apretada a más no poder, con un top 8 separado por seis décimas, el primer paso que debía completar en su lista de tareas del fin de semana.

"La clasificación estuvo muy, muy justa pero conseguimos la pole. Fue mejor que las otras porque estuvo muy apretada y no estaba claro quién iba más rápido hasta ese momento. Nos la jugamos en la Q3, metimos todo, yo empuje al máximo y lo logramos. Teníamos que estar en primera línea para poder ganar, que era la clave", cuenta el catalán a Motorsport.com desde Japón.

"Estaba súper contento y confiado, venimos de menos a más y sabía que los otros venían de más a menos y te empiezas a motivar muchísimo. Veía que lo único que tenía que hacer era hacer las cosas bien y tener el ritmo en carrera que hemos tenido todo el año. Desde la primera hasta Okayama hemos tenido un ritmo superior a los otros en carrera, menos en Motegi porque los Toyota corrían mucho. Solo tenía que hacer una buena salida con las medias y no perder muchas posiciones con ellas, hacer un buen pitstop y marcar el ritmo que tenía".

Cuando los semáforos se apagaron, el español arrancó a la perfección... con los medios, unos neumáticos que tardan mucho más en calentarse y que ofrecen menos agarre que los blandos que llevaban algunos de sus rivales.

"Hice una muy buena salida, porque con las medias vamos un segundo más lento normalmente, no hay tanto agarre, cuesta mucho calentarlas y normalmente se pierden 5-6 posiciones. Lo sabíamos, pero si había un Safety Car salíamos ganando. Me sorprendió hacer una salida mucho mejor que los otros y poder escaparme 2-3 segundos", dice.

"Luego, a dos vueltas de parar perdí dos segundos de golpe y no entendía nada. Pero como siempre con las medias, que sabes que vas a hacer 8 vueltas, salimos con la presión a tope y pensé que era que ya no daban para más. Entré siendo segundo, el equipo hizo una parada súper buena y dije 'Ya está, esto lo tenemos', porque el ritmo no lo ponía en duda y todo lo difícil ya había pasado. Y de golpe en la segunda vuelta, vi que no podía ir al ritmo, que iba más lento que con las medias, que nunca nos había pasado. Empecé a perder dos, tres, cinco segundos por vuelta... ya me habían pasado cinco o seis coches, entré de nuevo a boxes para cambiar de juego y cambiar presiones, pero el campeonato estaba perdido....".

"Y me volvió a pasar lo mismo con otro juego casi nuevo. No es por haber apretado, porque ya me pasó en la segunda vuelta con dos juegos diferentes. Estoy un poco triste, la verdad, porque venimos de menos a más, siempre hemos tenido ritmo y veía posible ser campeón. Solo tenía que ganar la carrera y después de la primera parada estaba ganada. De golpe, todo se desvaneció en un momento y me quedé un poco como... por qué me pasa esto y encima en la última carrera. Pero esto es la competición y a veces te pasan estas cosas. Me jode muchísimo, muchísimo, pero es lo que ha tocado".

Durante la jornada de este lunes, el equipo envió un par de fotos al piloto, que mostraban un tubo de la refrigeración del motor –todavía no se sabe si suyo o de un rival– enredado entre los trapecios de la suspensión trasera. Esto, según le comunicó Nakajima Racing, fue la causa de que perdiera 70 kg de carga aerodinámica, perdiera tanto tiempo con las medias al final del primer relevo y destruyera las blandas nada más montarlas en el segundo y tercero.

"Ha sido un fin de semana que parecía de una manera y ha terminado totalmente de la otra. Pero estoy muy contento por este año, hemos sido terceros, que a ver quién lo iba a decir. Además, con un coche que no había hecho algo así en años, pero que esta temporada ha rendido muy bien. He sido el mejor debutante, que había un buen plantel este año, hemos logrado tres poles, una victoria y hemos peleado por el campeonato hasta las últimas 20 vueltas, así que está muy bien", reconoce, a pesar de todo, Palou.

"Estoy satisfecho y solo toca seguir para delante, saber qué ha pasado y estoy super motivado por lo que pueda venir en 2020. Si hacemos de nuevo Súper Fórmula sé que lo podemos petar".

