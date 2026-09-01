Por qué Alex Palou ya es uno de los mejores deportistas españoles de la historia

Si hay algo que define la carrera deportiva de Alex Palou, seguramente sea su habilidad para destrozar todas las barreras que ha encontrado a lo largo del camino, hasta el punto de ir sorprendiendo a propios y extraños con el nivel que ha ido exhibiendo y alcanzando con el paso de los años.

Y eso que su descubridor, Adrián Campos, estaba seguro de haber dado con el 'nuevo Fernando Alonso'. Como tal apostó por él en los primeros años de su carrera deportiva, hasta que una serie de dificultades le llevaron a dar el salto a Japón, a la Superformula, donde pasó a correr casi como último recurso. Afortunadamente, le salió bien. En un gran año, llegó a pelear por el título, lo que le abrió en última instancia las puertas de la IndyCar, con la confianza de Honda como motorista.

Un buen año en Dale Coyne Racing hizo que diera el salto a uno de los mejores equipos de la máxima categoría de monoplazas en Estados Unidos, Chip Ganassi Racing. Algunos que hemos seguido toda su trayectoria desde su primera carrera en monoplazas, en la Eurofórmula cuando tenía 17 años, teníamos plena confianza en que lo haría a la perfección, como es el caso de quien escribe estas líneas. Pero no esperábamos una dinastía como la que ha implantado al otro lado del charco, en un territorio que para los pilotos españoles estaba entre inexplorado e inalcanzable.

Los números hablan por sí solos: Palou va a cerrar la temporada 2026 como pentacampeón de la IndyCar (2021, 2023, 2024, 2025 y en este último curso). El de Sant Antoni de Vilamajor es el más joven de la historia en lograrlo, con apenas 29 años. En Estados Unidos, los otros dos pilotos que han logrado cinco o más campeonatos en lo más alto de los monoplazas han sido el heptacampeón A.J.Foyt (que lo hizo a los 32 años) y el hexacampeón Scott Dixon (que lo hizo a los 38).

Así, el catalán es el que menos tiempo ha necesitado para alcanzar los cinco entorchados (seis temporadas, frente a las ocho de Foyt y las dieciséis de Dixon). Y, de hecho, también es remarcable que sus últimos cuatro títulos los ha ganado de manera consecutiva, algo que sólo había conseguido Sébastien Bourdais (entre 2004 y 2007).

Chip Ganassi, Alex Palou, Chip Ganassi Racing Foto de: Penske Entertainment

Así, con Palou, a estas alturas de la película, solo queda hacer una pregunta, la famosa: ¿y ahora, qué? Pues bien, el barcelonés tiene ante sí un objetivo claro. Y, por otro lado, hay que empezar a darle el sitio que verdaderamente merece.

El objetivo: ser el mejor piloto de la historia en Estados Unidos

Lo que le queda ahora a Palou en su carrera deportiva es una meta que, hasta hace unos años, parecía imposible, pero la opción de llegar a ella está más viva que nunca: ser el mejor piloto que jamás se ha visto en el automovilismo estadounidense.

Habida cuenta de que la Fórmula 1 parece un coto de caza cerrado para Palou (no porque el español así lo haya querido, sino porque el Gran Circo, con su soberbia, no está por la labor de darle la confianza y el coche que merece a un corredor del pedrigrí de Palou), el objetivo no es otro que ser el 'GOAT' de la IndyCar (además de otros grandes proyectos que se le puedan presentar, como ganar las 24 Horas de Le Mans).

En cuanto a títulos, ya está a uno de Dixon y a dos de Foyt. Proyecto no le faltará: para Chip Ganassi, Palou es precisamente su 'nuevo Dixon' (que ahora dejará el equipo de su vida para poner rumbo a Arrow McLaren). Las estadísticas son apabullantes: 25 victorias en 115 carreras (casi gana una de cada cuatro), destacando su éxito en las 500 millas de Indianápolis de 2025, 51 podios (casi uno en cada dos carreras), 20 poles, 69 Top 5 y 87 Top 10.

Alex Palou, Chip Ganassi Racing Foto de: Michael L. Levitt / Lumen via Getty Images

Su velocidad y su regularidad intratable demuestran lo difícil que es batirle. Así que no es un descabello pensar en que pueda seguir ganando, por más que también hay que entender que lo que está haciendo es extraordinario, muy difícil de mantener en el tiempo, y es necesario saborearlo, porque un día su dominio acabará, como lo hacen todos.

Cuestionado tras ponerse la corona en Milwaukee al respecto de poder alcanzar a las dos mayores leyendas de los monoplazas en EE.UU., Palou comentó: "Foyt y Dixon son leyendas. Creo que la manera en la que lo han conseguido también es bastante impresionante. Pero yo creo que haberlo conseguido en poco tiempo es difícil para algunas cosas, pero más fácil para otras. Estos hombres ganaron con diferentes homologaciones de coches, totalmente diferentes. Pasaron como por épocas diferentes. Y esto los ha convertido en leyendas. Ojalá esté en ese puesto algún día". No está lejos de ello.

La realidad: Palou es ya uno de los mejores deportistas de la historia de España

Una curiosidad es que, cuando el propio Palou habla de sus éxitos, muestra su sorpresa y su admiración por lo que está logrando. "Esto es un sueño. ¿Qué siento? Pues que es un sueño. ¿Qué voy a sentir? Creo que es una locura. Nunca habría pensado que sería posible", dijo el pasado domingo tras proclamarse pentacampeón de la IndyCar.

"No puedo estar más contento y con ganas de más. Es difícil expresarlo con palabras. Le debo todo al equipo Ganassi; me dieron la oportunidad de ser no solo ganador de una carrera, sino también campeón, y ahora pentacampeón. Ha sido increíble. Y siento que empezamos ayer. Parece que empezamos ayer. Pero cada día nos divertimos más. Ha sido un año maravilloso. Los últimos dos años han sido simplemente mágicos para nosotros", indicó.

Lo cierto es que lo que está logrando es tan descomunal que no solo le causa estupor a él, sino que debe servir para abrir un debate que cada vez es más justo: Alex Palou es, con lo que ya ha logrado, uno de los mejores deportistas de la historia de España. Sin discusión.

Al abrir este melón, suelen salir los mismos nombres a la palestra: Rafa Nadal, Pau Gasol, Fernando Alonso, Marc Márquez, Ángel Nieto, Miguel Induráin, Carolina Marín, Mireia Belmonte, Andrés Iniesta, Xavi Hernández... Grandes talentos que sin duda merecen estar en el Olimpo del deporte español. Pero, ¿por qué no lo va a estar también Palou?

El ganador de la carrera Alex Palou, Chip Ganassi Racing Foto de: Penske Entertainment

El catalán ha dominado su deporte y su modalidad como lo han hecho todos ellos. De hecho, la 'dictadura' de Palou ha sido tan clara que en 2025 ya entró en el debate como el mejor piloto de todo el año en el automovilismo mundial, contando todas las categorías del panorama, codeándose con Max Verstappen y compañía. Y fue merecido, porque el barcelonés es uno de los corredores más fiables del momento, un valor seguro, uno de los más rápidos y uno de los más dominantes.

A ello hay que añadirle su papel de 'pionero'. Porque de la misma manera que estrellas como Gasol o Severiano Ballesteros abrieron camino en un territorio desconocido, en países negados para deportistas españoles, Palou lo ha hecho. En un campeonato en el que ver un Top 5 de Oriol Servià ya era muy noticiable, y en el que las andanzas de Fermín Vélez pasaban de puntillas, el #10 ha puesto a la IndyCar en el candelero, ha demostrado la importancia de mirar más allá de la F1 y su altanería, y servirá de faro para nuevas generaciones de pilotos, como Fernando Alonso lo fue para él.

Quizás Palou no esté aún a la altura del bicampeón asturiano, por la importancia que las dos coronas de Alonso tuvieron en el país (Alonso ha sido el deportista español que más facilidad ha tenido para paralizar a la nación entera en sus momentos de éxito). Pero no hay que hacerle de menos, y se debe tener claro un aspecto.

Aunque el trato mediático que Palou recibe no sea para nada el que merece, sus éxitos son lo suficientemente importantes como para considerarle uno de los mejores deportistas nacionales de todos los tiempos. Uno de esos milagros que aparecen una vez cada muchos años, y que se echarán en falta cuando su dominio acabe. Porque aunque Palou no ocupe portadas ni abra telediarios, forma parte de esos talentos que, aunque sean más invisibles, son auténticos prodigios.