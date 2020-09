¡Jorge Prado logra su primera victoria en MXGP!

El pasado domingo se quedó a las puertas, lideró durante 24 vueltas, pero una caída en la primera manga y el cansancio físico en la segunda le dejaron sin el ansiado premio. Pero si algo tiene Jorge Prado es que es uno de esos rara avis en el mundo del motor y que si se propone algo, terminará consiguiéndolo. Dicho y hecho.

El joven piloto gallego de 19 años tiró de talento, capacidad de sufrimiento y bemoles para lograr su primera victoria en MXGP en uno de sus años más complicados: fractura de fémur, de clavícula, debut en la categoría reina y COVID-19.

El español de KTM ya se coló en el top 5 en los entrenamientos clasificatorios de primera hora de la mañana en el mismo circuito que el fin de semana pasado, Faenza, donde se celebra el segundo triplete de la temporada en un mismo trazado. Jeffrey Herlings (KTM), líder del Mundial, no pudo participar en ninguna de las carreras después de un fuerte accidente tras un salto en los entrenamientos. El holandés sufrió una gran compresión del cuello, las vértebras y un hematoma en el hombro, por lo que es duda para las próximas semanas.

En la primera manga, volvió a tirar de calidad y logró el Holeshot, un aspecto en el que pocos son mejores que él: la arrancada y los primeros metros. Lideró las primeras siete vueltas, pero tuvo que ceder ante el empuje de Jeremy Seewer (Yamaha), concentrándose en mantener el segundo puesto y aguantando la presión de Romain Febvre (Yamaha).

En la segunda, volvió a tirar de Holeshot y abrió hueco en primera posición, hasta que un despiste casi le hace caer al suelo. Entonces, Tim Gajser (Honda HRC), vigente campeón del mundo, le superó. A partir de ahí, aguantó el ritmo y resistió la presión de Tony Carioli (KTM), compañero de entrenamientos y nueve veces campeón del mundo. Sus dos segundos puestos le valieron el triunfo en la general del GP ante Gajser y Seewer. Las lágrimas se desataron.

"Estoy super contento, ha sido un fin de semana buenísimo, he hecho dos salidas perfectas y dos mangas muy completas, con buen ritmo y aguantando hasta el final. He terminado totalmente vacío. Entrando en una de las mesetas he perdido las dos ruedas y casi me caigo, eso lo ha aprovechado Gajser para pasarme. Luego he intentado atacarle, pero iba muy deprisa y he preferido asegurar el segundo puesto defendiéndome de Cairoli que también venía fuerte. Es increíble, pero aquí estoy, súper feliz por haber ganado mi primer gran premio en MXGP", comentó el español tras la segunda manga.

Ahora, Prado ya es séptimo de la general, a 20 puntos del 4º.

El también español José Butrón (KTM) se quedó a las puertas de los puntos tras ser 29º y 21º en cada una de las dos mangas del miércoles.

En MX2, el francés Tom Vialle (KTM) volvió a abrir hueco en el campeonato tras apuntarse un sólido doblete, mientras que Jago Geerts (Yamaha), su principal rival, sufrió dos caídas en la segunda manga y solo pudo ser 4º en el global del fin de semana. Renaux y Olsen acompañaron al líder en el podio.

El español Rubén Fernández (Yamaha) completó una sensacional actuación con la mano lesionada tras las caídas del domingo pasado y acabó 8º en la primera manga y 7º en la segunda para colocarse ya en el top 10 del campeonato con 130 puntos

El domingo 13 de septiembre se disputará el MXGP de Emilia Romagna.

Las fotos del MXGP Città di Faenza

Así queda el Mundial de MXGP tras el GP Città di Faenza

Pos. # Piloto Moto Puntos 1 84 Jeffrey Herlings KTM 263 2 222 Tony Cairoli KTM 241 3 243 Tim Gajser Honda HRC 237 4 91 Jeremy Seewer Yamaha 217 5 27 Arminas Jasikonis Husqvarna 210 6 259 Glenn Coldenhoff GasGas 204 7 61 Jorge Prado KTM 197 8 21 Gautier Paulin Yamaha 179

Así queda el Mundial de MX2 tras el GP Città di Faenza