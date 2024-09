¡Jorge Prado se proclama campeón del mundo de MXGP en Castilla La Mancha!

El piloto español consiguió certificar su cuarto título mundial después del Gran Premio de Castilla La Mancha en Cózar, en donde ganó la última carrera del año. Jorge Prado pudo escribir su nombre con letras de oro de nuevo en MXGP, tras resistir la presión y brindar a la afición que abarrotó el trazado manchego su éxito.

El gallego se fundió en un emotivo abrazo con su familia, mecánicos y grupo de confianza después del que sería el "día más feliz" de su vida. Durante el sábado se hizo con el triunfo en la manga clasificatoria, con lo que podía optar por una estrategia defensiva, pero en la jornada del domingo fue a por todas para festejar por todo lo alto su conquista.

En la primera cita se hizo con el holeshot y marcó el ritmo durante los primeros giros para hacer que Tim Gajser casi se rindiera, mientras que Jeffrey Herlings acabó penalizado con tres posiciones por exceder los límites del trazado, con lo que no pudo con un Jorge Prado que se hizo con el primer lugar, una plaza que volvió a probar después.

No obstante, no era fácil, y tuvo un susto en una de las bajadas al salir despedido de su moto, lo que aprovechó el neerlandés para ponerse en cabeza, pero se limitó a seguir al esloveno para asegurar el título y la victoria en el Gran Premio de Castilla La Mancha: "Es el día más feliz de mi vida. También lo fueron los que me dieron los otros títulos, pero este, delante de mi afición, es muy distinto".

"No he dejado de oír en ningún momento los ánimos de los aficionados, y ese calor te da un punto más de velocidad y confianza. No puedo olvidarme de todos ellos y tampoco de todo el equipo, familia y personas que llevan tantos años detrás, apoyándome en cada carrera", explicó el español, quien reconoció haber pasado unos días muy estresado. "Ahora ya me lo he ganado, dejadme celebrarlo, que es lo que toca".

La temporada finalizará el próximo fin de semana en Inglaterra, en donde Jorge Prado liderará un equipo de españoles con la ilusión de cosechar un podio.

