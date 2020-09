Prado, tras su primera victoria en MXGP: "Di mi máximo"

El joven piloto español de 19 años sigue dejando sorprendidos a unos y otros en el mundo del motocross internacional y el pasado miércoles volvió a conseguir lo imposible.

Tras un 2020 aciago para él con dos lesiones graves y el parón por COVID-19, Prado consiguió sumar su primer triunfo de Gran Premio en MXGP, la categoría reina, tras siete citas.

Después de quedar segundo en ambas mangas del MXGP Città di Faenza, el gallego se llevó la victoria global ante campeones del mundo como Tim Gajser o Tony Cairoli.

"Estoy súper contento, ha sido un fin de semana buenísimo, he hecho dos salidas perfectas y dos mangas muy completas, con buen ritmo y aguantando hasta el final. He terminado totalmente vacío. Entrando en una de las mesetas he perdido las dos ruedas y casi me caigo, eso lo ha aprovechado Gajser para pasarme. Luego he intentado atacarle, pero iba muy deprisa y he preferido asegurar el segundo puesto defendiéndome de Cairoli, que también venía fuerte. Es increíble, pero aquí estoy, súper feliz por haber ganado mi primer gran premio en MXGP", comentó tras la segunda manga.

"El podio en Letonia ya fue un gran logro para mí, después del inicio complicado de año. Es muy difícil ganar, porque necesitas completar dos buenas mangas y estos tíos van muy, muy fuerte. Logré hacer dos buenas salidas y luego tuve dos errores, pero di mi máximo y lo conseguí al final. La segunda carrera fue muy dura y estuve apretando con todo; quería lograr la victoria. Estoy muy contento".

Prado reconoció la dificultad física y técnica de completar dos mangas el mismo día en trazados complicados como el italiano, donde volverán a competir este domingo en el segundo triplete del reconfigurado calendario 2020 del mundial.

"Hacer una carrera a 35 minutos en un circuito así es realmente duro, y luchar con todos estos tíos hasta la última vuelta es un reto aún mayor. Van a fondo casi cada vuelta y tienes que estar ahí. Si bajas un poco la velocidad, te pasan por todos lados, y si uno te pasa, te adelantan todos. El domingo pasado me adelantaron mucho, así que esta vez tuve que darlo todo", aseguró.

Cuando se le preguntó por Jeffrey Herlings, compañero en KTM, que tuvo una fuerte caída en los entrenamientos y se perderá, al menos, todas las carreras hasta principios de octubre, Prado le deseó lo mejor.

"Desgraciadamente, lesionarse es parte del deporte, pero deseaba que Jeffrey estuviera aquí hoy, siempre quieres correr contra los mejores. Solo espero que esté de vuelta sobre la moto pronto", apuntó.

"Otro gran día para nuestro equipo de motocross y es emocionante ver a nuestros jóvenes pilotos progresar así. Jorge ha estado con nosotros desde siempre y en el equipo de fábrica desde que tenía 16 años, así que fue especial verle ganar su primer GP de MXGP", añadió Pit Beirer, director de KTM Motorsports.

"Con resultados así, fue un gran fin de semana para el grupo y la familia. El equipo está haciendo un gran esfuerzo, así que tenemos que darles las gracias, así como a los pilotos, por estas victorias".

