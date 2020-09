Prado acaba 5º en Italia, pero liderando 24 vueltas

El joven piloto español de KTM llegaba a Italia después de su primer podio en la categoría reina del Mundial de Motocross, con las ganas al máximo y con la confianza firme de poder volver a pelear con los mejores.

Las tres semanas de descanso tras la triple cita letona que supuso el reinicio del MXGP 2020 después del confinamiento por COVID-19 le vinieron de perlas, dando un paso adelante en su estado de forma y en sus horas sobre la 450 cc.

La sexta cita del Mundial, en Faenza, se celebró en una pista que llevaba ocho años sin recibir a los mejores del motocross internacional y Prado se coló en el top 10 en los entrenamientos previos a la carrera.

En la primera manga, el gallego perdió el Holeshot por poco ante Monticelli, pero comenzó a encadenar vueltas rápidas seguidas y abrió hueco sobre sus rivales: Jeffrey Herlings y Tony Cairoli. Pero pasados los dos tercios de la manga, Herlings logró superar al español tras una bonita batalla. Cairoli y Seewer lo intentaron, aunque Prado respondió acercándose de nuevo al holandés.

Pero a pocas curvas del final, se fue al suelo al engancharse en una rodada y acabó cuarto.

En la segunda, Prado logró su tercer Holeshot del año y volvió a abrir hueco, llegando a sumar 24 vueltas en cabeza junto a las de la primera carrera del domingo. Pero el desgaste físico no le permitió defenderse de sus rivales, que venían en grupo con Herlings al frente. Al final, el gallego tuvo que conformarse con el sexto puesto, que se convirtió en quinto de la general.

"Me da rabia haber perdido un segundo puesto que ya era mío, pero cuando ha pasado Herlings por la rodera, esta se ha roto y yo iba muy cerca y no he podido cambiar la trazada. Me sabe a poco el cuarto puesto después de haber tenido tan cerca la victoria", comentó tras la primera carrera.

"Creo que he rodado a un gran nivel y me he encontrado a gusto liderando las mangas, pero al final ya estaba muy cansado y no he podido aguantar la posición, pero pienso que hemos dado otro paso adelante".

José Butrón volvió al Mundial después de muchos meses de ausencia por una grave lesión y acabó 25º en la general.

En MX2, Vialle dominó la primera manga hasta caerse al final y ceder el liderato ante Jago Geerts, su máximo rival por el título. En La segunda, Renaux dio la campanada y se impuso a su compatriota francés y al belga, logrando su primera victoria en un gran premio.

El español Rubén Fernández abandonó en la primera carreras tras una aparatosa caída y acabó 10º en la segunda.

El miércoles 9 de septiembre se disputará el MXGP de Faenza.

Así queda el Mundial de MXGP tras el GP de Italia

Pos. # Piloto Moto Puntos 1 84 Jeffrey Herlings KTM 263 2 222 Tony Cairoli KTM 203 3 243 Tim Gajser Honda HRC 196 4 27 Arminas Jasikonis Husqvarna 186 5 91 Jeremy Seewer Yamaha 178 6 259 Glenn Coldenhoff GasGas 173 7 21 Gautier Paulin Yamaha 155 8 61 Jorge Prado KTM 153

Así queda el Mundial de MX2 tras el GP de Italia

Pos. # Piloto Moto Puntos 1 28 Tom Vialle KTM 257 2 193 Jago Geerts Yamaha 254 3 959 Maxime Rénaux Yamaha 196 4 14 Jed Beaton Husqvarna 178 5 39 Roan Van De Moosdijk Kawasaki 169 6 172 Mathys Boisrame Kawasaki 166 7 919 Ben Watson Yamaha 139 8 426 Conrad Mewse KTM 115

Las mejores fotos del MXGP de Italia 2020