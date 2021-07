Zarco: "Rossi es poderoso y arrastra mucha gente"

El piloto francés es uno de los que más veces se ve involucrado en polémicas en MotoGP. Sin ir más lejos, en la última carrera en Assen antes del parón del verano, Alex Rins le acusó de empujarle fuera de la pista en una agresiva maniobra y enviarle a la grava, arruinando su carrera.

El incidente con Rins fue uno más en la larga lista que acumula el de Cannes desde que llegó a MotoGP en 2017. Ese mismo año, tuvo su primer rifirrafe con Valentino Rossi, quien después de conseguir la que hasta ahora es su última victoria en MotoGP, en Holanda, dijo: "Empiezo a pensar que Zarco no sabe adelantar".

El italiano nunca se ha mordido la lengua con el bicampeón de Moto2 y el año pasado le atacó con dureza después del escalofriante accidente que se produjo en el Red Bull Ring, donde casi le impacta la moto de Zarco tras un toque con Franco Morbidelli.

"Zarco no quería dejarse pasar en la frenada y, a posta, ha frenado delante de él. Es un loco de atar, no es nuevo en estas cosas", le acusó el #46.

El galo se fracturó el escafoides en esa acción y fue sancionado a salir desde el pitlane en la siguiente carrera, por lo que se apartó de la polémica que se generó esos días. En una charla a través de Twitch con Canal + Sport Francia, Zarco repasó cómo vivió ese momento y habló de su relación con el nueve veces campéon del mundo.

"Por suerte estuve ocupado con la operación de muñeca en Italia. No vi demasiado las cosas que pasaron y había una verdadera sensación de impotencia. Notas que Valentino es poderoso y que arrastra mucha gente", soltó.

"Siempre ha sido un ídolo para mí y ha estado muy ocupado, así que nunca he hablado de nada con él. La única vez que hablé con él fue el día del accidente en Austria, cuando fui a verle para decirle que todo se estaba yendo de las manos y que teníamos que calmarnos. No lo hice a propósito, no estoy loco. Creo que escuchó la conversación, pero no acabó de acuerdo. Pero fue la mejor conversación que he tenido con él. Estábamos un poco en shock, así que fue bueno hablar. Para mí, sigue siendo un ídolo y pasar un momento con él puede ser muy agradable. Además, es un tipo muy inteligente, que ama su deporte y la vida en general. Es muy agradable", finalizó.

Las fotos del terrible accidente en el GP de Austria 2021 de MotoGP

