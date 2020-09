Zarco: "Hablé con Rossi y le hice entender que no estoy loco"

Quien más duro atacó a Johann Zarco fue Valentino Rossi, que después de la carrera le acusó de provocar el escalofriante accidente con Franco Morbidelli que provocó que las motos salieran proyectadas y a punto estuviesen de impactar con él mismo y con Maverick Viñales.

Vídeo del accidente: Milagro en MotoGP: Rossi y Viñales esquivan las motos sin pilotos de Zarco y Morbidelli

El italiano ya tuvo varios encontronazos con Zarco cuando ambos estaban en Yamaha y después del Gran Premio de Austria volvió a cuestionar su pilotaje.

"Es un loco de atar, no es nuevo en estas cosas. Está bien ser agresivo, pero alguno está perdiendo el respeto por los adversarios. Este es un deporte peligroso, hace falta respeto", soltó Rossi.

Tampoco se mordió la lengua el otro implicado en el accidente, Morbidelli.

"Zarco es casi un asesino. Frenar de esa manera a 200 km/h realmente es de tener muy poco amor por ti mismo y por aquellos con los que corres", apuntó.

Tras rozar la tragedia, todas las miradas se dirigieron hacia Zarco. El piloto del Avintia vio a Morbidelli en la clínica del Red Bull Ring, pero no hablaron. Más tarde sí que intercambió pareceres con Rossi.

"En el momento de las entrevistas con la televisión italiana, Franco y Valentino estaban muy enfadados conmigo", comentó Zarco. "Valentino vio la moto, se asustó y pensó 'si la moto me da, se acabó'. Franco se fue, pero al menos pude hablar con Valentino para calmarlo todo y explicarle que no fue una maniobra intencionada. Creo que nuestra conversación fue muy sincera".

"Estuvimos solos 10 minutos. Todo está mucho mejor ahora. Hablé con Vale para hacerle entender que no estoy loco. Me dijo que cuando vio el accidente por TV, me abrí mucho para bloquear a Morbidelli. Así que le expliqué que no fue mi idea. No lo hice voluntariamente".

El piloto de Cannes da su versión de los hechos.

"Pude adelantarle en la recta porque había una gran diferencia de motor entre él y yo. Cuando estaba delante, al frenar no me abrí más que de costumbre y no lo hice a propósito. A casi 300 km/h no puedes cambiar de trazada en el último momento. Por eso me dijo que tuviera cuidado, y le dije: 'Vale, tengo cuidado y realmente traté de mantener mi línea, pero por la forma en que iba no podía cambiar'. Tal vez eso fue lo que sorprendió a Franco", zanjó

Las fotos de las caídas del terrible GP de Austria de MotoGP