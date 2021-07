Suzuki no se plantea incorporar un nuevo Team Manager a corto plazo

Suzuki alcanzó los campeonatos del mundo de MotoGP por equipos y pilotos, con Joan Mir, la pasada temporada. Un hito histórico que no conseguía desde 2000, y justo cuando la marca cumplía sesenta años de su llegada a la competición y un siglo desde que fuera fundada.

Ni el mejor de los guionistas hubiera podido diseñar un año tan completamente perfecto para el equipo con sede en Hamamatsu. Sin embargo, la felicidad no pudo ser completa, ya que Davide Brivio, la persona que había pilotado el regreso de Suzuki al Mundial con semejante éxito, comunicó su intención de dejar el equipo para irse a la Fórmula 1.

El golpe, sobre todo por ser totalmente inesperado, fue fuerte tanto como la reacción del equipo cerrando filas y repartiendo responsabilidades de forma interna, renunciando de este modo a buscar fuera un perfil que pudiera reemplazar al anterior Team Manager.

Seis meses después de tomar aquella decisión, Suzuki está quinto en la clasificación por equipo, y su mejor piloto en la general del campeonato, Joan Mir, defensor de la corona, es cuarto separado por 51 puntos del líder, Fabio Quartararo.

Una situación que ha generado un fuerte debate externo sobre la necesidad, o no, de buscar un reemplazo tangible a la figura que ocupaba el ex manager de Valentino Rossi.

“El rol de un Team Manager, ya sea Davide Brivio o cualquier otra persona, puede tener un fuerte impacto en un equipo pequeño como el nuestro, pero al mismo tiempo debemos reconocer que toda esta operación se basa en un verdadero trabajo en equipo, con muchas personas clave haciendo todo lo posible en sus propios roles”, explica Shinichi Sahara, líder del proyecto MotoGP de Suzuki en conversación con Motorsport.com.

“No puedo negar que Davide, como persona y como director de equipo, ha jugado un papel importante en la construcción de lo que somos ahora, siempre estuvimos en el mismo barco. Su partida repentina nos obligó a adaptarnos y reevaluar la forma en que trabajamos, y esto nos ayudó a todos a sacar lo mejor de nosotros mismos”, valora el máximo responsable en la carreras de la casa japonesa.

Tras la marcha de Brivio, Sahara creó un panel de siete miembros del equipo que asumieron, cada uno, una parte del trabajo del italiano en el pasado.

“El resultado es que mantenemos un grupo fuerte de personas que trabajan muy bien juntas, compartiendo los mismos objetivos y la misma visión”, asegura el ingeniero, que se ha visto obligado, con su nuevo rol, a estar presente en todos los grandes premios, algo que no había sido así las últimas temporadas.

“Personalmente, asumir el rol de Team Manager junto con el de Project Leader me supone una mayor carga de trabajo, pero estar más presente en los circuitos me ofrece la invaluable oportunidad de mantenerme más en contacto con los miembros del equipo y ver con mis propios ojos muchas cosas que antes me filtraban”.

Sahara descarta, a corto plazo, buscar un nuevo Team Manager.

“Está claro que no tendremos uno nuevo para la temporada actual, es algo que requiere de mucha reflexión y planificación”, descarta.

“Ya pasamos por una decisión de última hora y apresurada hace solo unos meses cuando Davide anunció su partida y esta vez preferimos tomarnos las cosas con más calma”.

Aunque han saltado a la palestra algunos nombres de antiguos directores de equipo, Suzuki debe decidir, aún, si acudir al mercado o mantener su filosofía al respecto de formar un nuevo director entre sus actuales miembros.

“Por mi parte, necesito algo de tiempo para comprender mejor la dinámica del equipo. Cuando cambia algo técnico en la moto, es rápido y fácil ver si es mejor o peor, pero cuando se trata de un cambio de gestión, la historia es diferente y se necesita mucho más tiempo para notar los efectos y evaluar la situación”, reflexiona el ingeniero japonés.

“Aprovecharé la oportunidad de las vacaciones de verano para hacer una evaluación de la primera parte de la temporada, hay muchas combinaciones de gestión y configuraciones posibles y tomar un descanso me ayudará a evaluar mejor si necesitamos cambiar algo para el próximo año y cómo afrontarlo”, zanja Sahara.

Davide Brivio, Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 1 / 3 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Davide Brivio, Team manager Team Suzuki MotoGP 2 / 3 Foto de: Suzuki MotoGP Shinichi Sahara, Líder del Proyecto Team Suzuki MotoGP 3 / 3 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images