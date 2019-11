Zarco: "Primera carrera en Honda y estoy peleando con Pol"

Phillip Island.- Johann Zarco no desentonó en su debut con la Honda. El francés cruzó la línea de meta 13º con la versión de 2018, a 26 segundos de Marc Marquez, que lleva la actual. De hecho, ni siquiera fue el último piloto de la marca del ala dorada. Jorge Lorenzo cerró la clasificación, a más de un minuto de su compañero de box y a 40 segundos del bicampeón de Moto2.

El destino quiso que Zarco se las viera en su debut con una KTM, la moto de la que pidió irse y de la que terminó siendo apeado. Su ex compañero Pol Espargaro, que sistemáticamente le superó cuando llevaban la misma montura, también lo hizo ahora que el galo lleva la RC213V.

Crónica del GP de Japón: Márquez lleva al error a Viñales

"Es anecdótico pelear con Pol, la única KTM que quedaba. Primera carrera con Honda y es con él con quien estuve peleando. Nos reíamos al final de la carrera porque quizás sintió que yo podía ir más rápido, pero dijo 'no, te mantienes detrás al menos por una carrera'. Viniendo de donde vengo, puedo disfrutar del resultado", indicó Zarco al acabar.

Al piloto de Cannes desde Honda le dejaron claro que esta sustitución es algo temporal y este fin de semana ha estado buscándose la vida para el año que viene.

"Honda me dijo que no me hiciera ilusiones y que disfrutara. Incluso he estado sondeando otros equipos de Moto2. El primer día le pedí disculpas a Alberto Puig porque dos Honda estaban delante y yo al fondo. Me dijo que no me preocupara y que en Malasia será diferente", comentó.

A pesar de llevar la moto de 2018, Zarco se mostró satisfecho con la versión que llevó.

"Es bastante buena. Me han dicho que el motor de Nakagami no es el más potente, pero para mí este fin de semana era suficiente. Tuve buenas sensaciones desde el principio hasta el final. Solo me costó acelerando. Quizás fue por el neumático, porque Márquez ganó con 11 segundos de ventaja y eso significa que era el bueno", remacha.