Tras lograr la ‘pole’ el sábado pasado reventando el récord del circuito, el domingo se le volvieron a aparecer los fantasmas al español, que según dijo él mismo pasó de ser “una bestia a un gatito”.

El martes, en la jornada de test colectiva, Viñales probó un nuevo y llamativo escape y un basculante de aluminio, con el que salió a pista este viernes. Las sensaciones, sin embargo, no fueron las esperadas y al catalán ya se le ha terminado la paciencia.

Según confirmó este viernes, el de Roses (Girona) da por imposible la parte trasera de la moto, esa que le martiriza cuando no hay agarre, para centrarse en mejorar la estabilidad del tren delantero.

Esto que parece tan sencillo cuando uno lo explica, supone cambiar la filosofía de la Yamaha, una moto que siempre se ha caracterizado por un paso por curva rapidísimo que, probablemente con este cambio de concepto, pierda eficacia.

“Mañana probaremos algo completamente distinto. No quiero perder más tiempo con la parte trasera de la moto; intentaremos arreglarlo con la parte delantera”, anunció Viñales, que inicialmente no volverá a rodar con el escape y el basculante nuevos, al menos hasta la semana que viene, en Montmeló.

“Cuando no tenemos agarre, no puedo hacer que la moto gire ni frenar donde quiero. En tres años no hemos encontrado nada para resolver los problemas de la parte trasera, así que intentaremos cambiar de estrategia. El tiempo también se puede conseguir de otras formas, como por ejemplo entrando en los virajes. Hay que cambiar cosas”, advirtió el #12, que terminó el cuarto, a solo 16 milésimas del primero (Brad Binder), pero solo porque hizo un intento de vuelta rápida cuando muchos otros optaron por no hacerlo.

“Los pilotos de Honda y Ducati cuando frenan, la moto se para. Nosotros no podemos, tenemos que mantener todo el peso detrás, para poder entrar bien. Yo quiero pilotar frenando lo más tarde posible, y eso es algo que con Yamaha no puedo hacer porque me voy largo debido a que no tengo agarre detrás”, relató Viñales.

