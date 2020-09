Alex Márquez: “Si ha de venir un piloto nuevo, no lo va a tener nada fácil”

El corredor de Honda marcó un mejor tiempo en la primera jornada del Gran Premio de Emilia Romagna de 1:32.339, casi un segundo y medio más rápido que su mejor vuelta en la primera jornada del Gran Premio de San Marino, celebrada hace una semana en este mismo circuito.

Sin duda, el paso adelante es evidente y ya se vio claro en el test del martes, cuando mejoró nueve décimas sus prestaciones.

El joven debutante trabajó este viernes coincidiendo, por casualidad o no, mucho en pista con Takaaki Nakagami, ahora mismo la única Honda en concurso junto a la de Alex y la más rápida.

“Ha sido pura coincidencia, en boxes diferentes es difícil preparar una cosa así, pero la estrategia de ambos era parecida y hemos coincidido bastantes veces, tres o cuatro. He podido ver alguna pequeña cosa. Su punto fuerte es mitad de curva, hace girar muy bien la moto. En la curva 8, la rápida, pasa muy deprisa y algo de línea he podido aprender de él. En las líneas puedes ver alguna cosita, tu ya sabes dónde te cuesta y tengo su telemetría y sé donde va más rápido. Sabiendo eso te fijas con más atención en esos puntos en concreto”.

A las lesiones de Marc Márquez y Cal Crutchlow se ha unido este viernes la de Stefan Bradl, una racha muy negativa para HRC.

“Al final, está claro que lo que un piloto quiere es tener a las otras motos en pista para comparar. Dentro del box no cambia nada para mí, estoy concentrado en lo mío. Hay un poco más de movimiento, más tensión porque hay mucha más gente pendiente de mí. Espero que Bradl vuelva pronto”, dijo.

Bradl se operó el lunes y los médicos le dieron el OK para salir este viernes en el FP1, pero tras el entrenamiento decidió parar ya que la lesión es más complicada de lo que parecía.

“Creo que a lo largo de los años se ha visto que la Honda es una moto que exige mucho al piloto, que necesitas estar realmente en forma. Lo vimos el año pasado con [Jorge] Lorenzo. Necesitas estar a tope físicamente, si no estás al cien por cien de forma, no eres más que un pasajero encima de la moto. Necesitas poder forzar la moto”.

Alex puso el ejemplo del ritmo de pulsaciones de Maverick Viñales, siempre sorprendentemente bajo.

“Es increíble ver a Maverick en la Yamaha con una frecuencia cardíaca de 120 pulsaciones por minuto. Yo ya estoy a 120 cuando voy de camino. Es impresionante verlo en la moto a 300 con 120 pulsaciones, es impresionante. Pero es un tipo diferente de moto y yo me siento bien con la Honda. Es cierto que es exigente, pero si estás en forma no es un problema”.

Alex explicó qué mejoras ha podido encontrar para dar este paso tan importante.

“Lo que probamos en el test y ahora es mejorar mi feeling al girar la moto, lo que nos quejamos tanto en Austria, y con las sensaciones con el tren delantero, que lo hemos mejorado. Me siento mejor con la moto ahora, pero habrá que confirmarlo en otro circuitos porque aquí el nivel de agarre es muy alto. Estamos tratando de mejorar algunos puntos y los que no podemos mejorar, mantenerlos. Como que la moto sea más previsible y precisa, en eso trabajamos”, explicó.

Con la normativa en la mano, si Crutchlow no reaparece en Barcelona, que es difícil, Honda deberá colocar un piloto sustituto en su garaje, pero ahora mismo no tiene en nómina a ningún aspirante a esa vacante.

Tal y como está la temporada para Honda y con lo difícil y crítica que es la moto, le preguntaron a Alex si, en su opinión, ofrecer una sustitución a un piloto para Barcelona era un premio o un regalo envenenado.

“Depende del piloto, depende en qué punto esté de su carrera deportiva y de otros muchos factores. Pero está claro que si es un piloto completamente nuevo, no se va a encontrar con una moto muy fácil, eso es evidente, lo sabemos todos. Pero depende del piloto que cojan. No sé a quién van a subir, no es mi trabajo y no quiero saber nada de eso. Al final es una oportunidad de vivir una gran experiencia de correr en MotoGP, pero con el ritmo que llevamos ahora, para venir para una sola carrera, no será fácil para ningún piloto”, dijo.

Las fotos de Alex Márquez en el GP de Emilia Romagna