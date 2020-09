Mir es el piloto que más puntos ha sumado en las últimas cuatro carreras, en las que siempre ha estado en la lucha por el podio, subiendo dos veces al cajón y perdiendo una victoria segura en el GP de Estiria, cuando una bandera roja arruinó una carrera que lideraba en solitario hacia su primer triunfo en clase reina.

El pasado domingo, en Misano, Mir protagonizó uno de los adelantamientos del año al pasar en ‘Tramonto’ a Valentino Rossi, en la última vuelta, y bajar del podio al italiano en su mismísima casa.

Este viernes, el de Palma se aseguró el séptimo mejor tiempo en la combinada, un crono de 1:31.926 que, curiosamente, logró por la mañana.

“Ha sido un día positivo, me he encontrado bien desde el primer momento con la moto. De cara a la carrera hemos trabajado bastante, hemos probado tres cosas nuevas y algunas tienen su lado positivo y otras no tanto. Al principio, en la FP1 la goma se rompía. En el FP2 monté otra media al final y no se ha roto, así que era por la temperatura, lo hemos querido confirmar por si es el neumático elegido para la carrera”, introdujo el mallorquín.

Mir fue uno de los perjudicados en Austria por la bandera roja que se mostró cuando lideraba la carrera. Motorsport.com pudo saber que algunos equipos han pedido que se cambie la regla y que cuando haya situaciones de reinicio, las motos estén en un parque cerrado, y no se pueda cambiar nada para mantener las cosas como en la carrera suspendida.

“Desde luego un parque cerrado sería lo más justo, porque está claro que aquí todas las gomas funcionan bien, no tenemos tantos problemas. En Austria nos iba bien solo el compuesto medio y no podíamos montar el blando, por eso nos penalizó tanto en la segunda carrera".

"Hay que guardar gomas para tenerlas de sobra por si hay una bandera roja, está claro, pero lo de tener las motos en un parque cerrado sería lo mejor. También hay que tener en cuenta que si alguien se cae y rompe alguna pieza, habría que ver cómo se soluciona ese tema. Pero el parque cerrado sería lo más justo para los que no han provocado la bandera roja”, zanjó.

