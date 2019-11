Rossi: “Creo que puedo ser más competitivo el año que viene”

Jerez.- Después de un complicado primer día, Valentino Rossi cerró la pretemporada con una 10ª posición a apenas medio segundo de Marc Márquez. El piloto de Yamaha enseguida encontró sensaciones y en su 10º giro hacía la mejor vuelta de estos dos días.

El #46 dio un paso adelante, si bien no pudo terminar todo el trabajo previsto debido a la aparición de la lluvia a media mañana.

"Ha sido una pena que lloviese hoy porque teníamos muchas cosas que hacer, sobre todo comparar la moto nueva y la vieja. Hemos dado 10 vueltas en seco y he sido más rápido y me he encontrado mejor que ayer", resumía Rossi.

Crónica del test: Márquez cierra la pretemporada con el mejor tiempo y el hombro tocado

Il dottore aprovechó la presencia de la lluvia para rodar por primera vez con la moto de 2020 en esas condiciones.

"Por la tarde he ido en mojado con la moto nueva. Es buena, pero queda mucho trabajo. El motor va en la buena dirección, pero la diferencia es muy grande. Solucionamos algo, pero necesitamos más. Queda mucho por hacer, demasiado. Hay muchos pilotos rápidos", indica.

Entre ellos se encuentra su compañero Maverick Viñales.

"Las Yamaha han sido muy rápidas en el test. Ya lo fueron durante la temporada, pero cuando llegaba la carrera y había que hacer 30 vueltas el resto gastaba menos los neumáticos y terminaban por delante. Maverick siempre está muy bien en los test, siempre es capaz de dar más que nadie. Estoy contento porque eso significa que la moto es buena", afirma.

Rossi no se fía de la clasificación del test.

"He visto muy bien las Ducati, Dovizioso ha ido fuerte. También la Suzuki. Parece que hay 10 motos que pueden ganar", señala.

Tras cuatro días de test, el balance con su nuevo técnico, el español David Muñoz, es positivo.

"Es una nueva experiencia, una nueva generación de ingenieros. Me gusta. Necesita tiempo para entenderme y conocer la M1. Cambia bastante, porque está mucho más preparado para aprovechar las nuevas tecnologías para mejorar el setting de la moto. Estoy contento. Es una gran motivación. La moral no es un problema. Deberíamos ser más competitivos el año que viene, creo que puedo serlo", comenta.

Ahora vienen unas semanas de desconexión en las que cambiará las dos por las cuatro ruedas.

"Iré a Valencia con Hamilton. Tengo muchas ganas. Después a Abu Dhabi con el Ferrari GT3. El invierno siempre es así, para descansar y desconectar", concluye.