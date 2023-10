La amenaza de vientos extremos para la jornada del domingo obligó al Mundial de MotoGP a modificar el organigrama del Gran Premio de Australia, en el que la carrera principal -ganada por Johann Zarco- se disputó el sábado.

La carrera al sprint se reprogramó para el domingo, una hora antes de lo previsto, pero tuvo que ser cancelada después de que las condiciones fueran empeorando en las pruebas de Moto3 y Moto2. En esta última, de hecho, se cayeron 10 pilotos en nueve vueltas antes de que se mostrara la bandera roja.

Las perturbaciones meteorológicas no son una característica inusual en el fin de semana de Phillip Island, que tiene lugar durante la temporada primaveral del país. Y el líder del campeonato, Pecco Bagnaia, señaló que sería mejor trasladar el evento al verano australiano, esto es, a principios de año.



"Lo estamos pidiendo, pero creo que es difícil de hacer por muchas razones. Tal vez debido al calendario de la Fórmula 1, no lo sé", dijo el italiano cuando se le preguntó si lo ocurrido debía impulsar a Dorna y a los organizadores de la carrera a mover la fecha de la carrera.



"Está claro que para mí podría ser mejor trasladar Mandalika [Indonesia] y esta carrera al principio [de la temporada], porque Phillip Island en verano es quizás mejor que estas condiciones. Puede que el viento sea el mismo pero tendrás sol, la temperatura es buena. En el Warm Up era imposible calentar el freno delantero, y llegábamos a la curva 10 en cada vuelta sin frenos. Además, la temperatura era demasiado baja", explicó.

El director de carrera de MotoGP, Mike Webb, dijo a los medios el domingo que la fecha no cambiará para la próxima campaña -el Gran Premio está previsto para el 20 de octubre de 2024-, ya que "el calendario está fijado", al mismo tiempo que señaló que también hay "razones comerciales" en juego.



Parte de esto incluye el actual acuerdo de la Australian Grand Prix Corporation con la Fórmula 1, que se extiende hasta 2035 y que garantiza que la cita de Albert Park se celebre como una de las tres primeras carreras de la temporada del Gran Circo.



El ex director general de la organización, Andrew Westacott, lo detalló a Motorsport.com el año pasado: "MotoGP ha fijado Qatar como primera carrera; eso excluye enero o febrero. Tenemos la Fórmula 1 a principios de año y necesitamos un respiro dentro de nuestra organización".

"Además, tenemos que pensar en la infraestructura y los proveedores, etc. Así que el momento adecuado para MotoGP es esta época. Es un espacio en el que nos sentimos muy cómodos, al igual que Dorna", comentó.



Cabe recordar que precisamente Qatar no albergó el Gran Premio inaugural de esta temporada 2023 debido a las obras que se llevaron a cabo en el circuito de Losail, pero sí lo hará en 2024.



Bagnaia llegó al sprint del domingo con 27 puntos de ventaja sobre Jorge Martín en la lucha por el título, tras terminar segundo en la carrera, mientras que el español fue quinto.



El piloto oficial de Ducati afirmó que "estaba preparado para luchar por las primeras posiciones" en la prueba corte y que "el balance era positivo" para empezar, a pesar de la posibilidad de perder puntos.

Martín, del Pramac, se mostró de acuerdo con cancelar la sprint, al decir lo siguiente: "Fue la decisión correcta, el viento era increíble y hemos visto muchas caídas en Moto2. Fue una decisión de Dirección de Carrera y debemos respetarla. Me sentía cómodo en agua y vi una oportunidad de recuperar puntos en esta carrera, pero no pudo ser y tenemos que pensar en la próxima".

El favorito en casa, Jack Miller, consideró que el organismo comandado por Freddie Spencer debería haber intentado dar un par de vueltas a Phillip Island para evaluar las condiciones.



"No estoy de acuerdo con la decisión; al menos deberíamos haber intentado dar un par de vueltas", dijo el australiano a DAZN inmediatamente después de que se cancelara la sprint mientras visitaba a los aficionados a pie de pista.



"Es cierto que hace viento, pero así son las cosas. Si hace viento en la carretera tienes que seguir conduciendo. Sentarse a ver las motos en estas condiciones no es fácil. Estoy decepcionado, pero espero que podamos correr el año que viene", remachó.