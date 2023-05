Quartararo: "No entiendo mi sanción, no hay nada que lo justifique"

Como pasó el sábado, la carrera del domingo en Jerez empezó con una caída con dos pilotos implicados, Miguel Oliveira y Fabio Quartararo. El portugués fue evacuado al centro médico, aunque posteriormente se anunció que no sufre ninguna lesión. El francés, en cambio, volvió al garaje a tiempo para tomar una nueva salida tras la bandera roja, y una vez allí los comisarios le comunicaron que estaba sancionado con una vuelta larga. Yamaha fue a pedir explicaciones pero tuvo que cumplir el castigo, lo hizo mal y tuvo que repetirlo, acabando la carrera décimo.

"Estoy un poco dolorido, pero no tengo nada roto, solo el golpe, así que tengo suerte de no tener nada más", explicó el francés al final del día en Jerez.

Fabio explicó la dinámica del accidente en el que chocó con Oliveira.

"Bezzechi estaba delante, yo estaba en medio y no tuve otra opción. No pude salvar la caída. Intenté frenar y parar la moto, pero Miguel tocó mi embrague y golpeé la moto de Bezzecchi. No tenía otra alternativa que hacer lo que hice así que estaba claro que me iba a caer".

Lo que no entendía el galo es la sanción."Me sorprendió la verdad y no encontramos ninguna razón que lo justifique. Meregalli (director deportivo de Yamaha) fue a Dirección de Carrera a pedir explicaciones, pero no nos han dado una buena razón. Nosotros no vemos nada de extraño y creo que claramente no merecíamos una sanción. Pero ya es pasado", relató.

En un momento donde parece que manda el espectáculo por encima de todo, extraña un castigo en una maniobra como la de este domingo.

"Bueno, al final son (todas) carreras al sprint. Si sales de una posición como la que he tenido este fin de semana (16º en parrilla) casa puesto que ganas en la salida es super importante. Por eso lo intentas, das el máximo y, a veces, ocurre como le ocurrió ayer a Franco Morbidelli. Pero hoy, especialmente, no quise adelantar a nadie. Sólo intenté estar encima de la moto, pero vi que no era posible", se lamentó.

Según el francés, los comisarios no atendieron las explicaciones de Yamaha.

"Ellos dicen que están muy estresados con esta situación, que siempre hay prisa. Pero es difícil decir, 'tienes una penalización' cuando no estás seguro y después de la carrera no estás de acuerdo con que se merezca una penalización. Al final, en la segunda sanción ni siquiera vi que iba por fuera de la línea. Estaba comprobando que no venía ninguna moto por la trazada y luego tuve que repetir la long lap de nuevo. Es todo muy difícil de entender", en relación que pisó la raya exterior al salir de la vuelta larga y se la hicieron repetir.

En Le Mans está previsto que los pilotos y los comisarios se reúnan en la Comisión de Seguridad (ya lo hicieron en el test de Portimao, sin resultado) para entender los criterios.

"Me gustaría decir lo que pienso, pero discutiremos y veremos cómo es posible tomar una decisión de este tipo".

Como viene siendo habitual en las últimas carreras, Quartararo explicó que la Yamaha sigue sin ser rápida, pero tampoco tiene muchas esperanzas de avanzar en el test que se celebra este lunes.

"Yo creo que el plan para el test de mañana es hacer sólo una vuelta ya que no tenemos mucho para probar. El objetivo prioritario es encontrar una solución para el time attack así que nos concentraremos en eso. Poner un neumático nuevo, hacer dos vueltas. Incluso si el neumático sólo tiene dos vueltas, parar y hacer otras dos nuevas vueltas. Creo que es lo único importante por el momento, trabajar en esa área", explicó.

"No espero muchas mejoras para la siguiente carrera. Creo que tenemos un nuevo chasis para probar mañana, pero sé que no va a suponer un gran cambio. Alerones también, pero incluso si todo va bien creo que a los ingenieros japoneses les llevará tiempo analizar los resultados. Tenemos también un escape pero viendo mi forma de pilotar no creo que podamos rodar con él, ya que tengo los pies bastante grandes y creo que tocaré el escape con ellos", zanjó.

