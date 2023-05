Miller: "Muchos dudaban de KTM y aquí estamos"

Cuando cambió Ducati por KTM, Jack Miller seguramente pensaba en tener fines de semana como el que ha vivido en el Gran Premio de España. Y no solo él, ya que la marca de Mattighofen ha tenido en Jerez una de las mejores citas de su historia en MotoGP, y además lejos de su gran premio de casa, en el Red Bull Ring, donde ya se les espera.

El mejor parado de la marca austriaca en Jerez fue Brad Binder. El piloto sudafricano ganó la carrera al sprint del sábado y quedó segundo el domingo después de liderar buena parte de la carrera y luchar en la parte final con el nuevo líder del Mundial, Pecco Bagnaia. Por otra parte, Jack Miller cerró el podio en ambas carreras, dándole a KTM un doblete.

Y a ellos hay que sumarle un destacado añadido: el de Dani Pedrosa. El español volvía en uno de sus circuitos fetiche a la competición como wild card por primera vez desde el Gran Premio de Estiria de 2021, y el resultado no pudo ser mejor: el de Castellar del Vallès fue sexto en la carrera al sprint y octavo en la prueba principal de este domingo.

Todo esto ha desatado el buen ánimo de KTM justo antes de disputar una jornada de test este lunes en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto, que podría darles algunas mejoras para el futuro. Al término de la carrera, fue el propio Jack Miller tras quedar tercero quien reivindicó a su nueva fábrica.

"Estoy muy contento de estar aquí luchando por las primeras plazas y con Brad Binder, muchos dudaban de nosotros y aquí estamos", dijo el australiano, visiblemente feliz de lo conseguido.

Además, Miller también explicó su carrera: "He tenido que trabajar muy duro, fue una carrera larga y con bandera roja, te tienes que volver a concentrar. Estaba sufriendo a mitad de carrera porque se me desgastó la goma en la parte derecha, estaba haciendo buenas vueltas pero no logré cerrar la brecha", comentó en el parque cerrado.