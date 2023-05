El segundo triunfo del curso del turinés, combinado con la caída que sufrió Marco Bezzecchi, le sirve al de Ducati para recuperar el liderato del Mundial. En una carrera neutralizada en primera instancia por una aparatosa caída protagonizada por Fabio Quartararo y Miguel Oliveira, el actual campeón leyó mejor que nadie las condiciones de la pista y supo ser paciente en los tres primeros cuartos de la prueba, para lanzar un ataque definitivo sobre Brad Binder a falta de tres vueltas para el final.

El surafricano lideró el pelotón la mayor parte del tiempo y puso toda la carne en el asador para discutirle el triunfo a Pecco Bagnaia, muy fino al tapar todos los huecos. La tercera plaza fue para Jack Miller, que volvió a firmar un doblete para KTM en el mejor gran premio de la historia de la marca de Mattighofen.

Jorge Martín finalizó el cuarto, ya a dos segundos del ganador, mientras que Aleix Espargaró concluyó el quinto a pesar de arrancar desde la pole, en lo que fue otra muestra de las malas arrancadas que protagonizan las motos de Noale.

Luca Marini finalizó el sexto, a la vez que Dani Pedrosa lo hizo el séptimo, en lo que fue un gran premio muy sólido para el veterano corredor de Castellar del Vallés (Barcelona).

Alex Márquez fue el octavo y Takaaki Nakagami, el noveno. El japonés fue el primero de entre los pilotos de Honda en cruzar la meta, por más que lo hiciera a más de 15 segundos del vencedor. Alex Rins y Joan Mir rodaron por el suelo, agravando el mal momento por el que atraviesa el constructor del ala dorada.

En un fin de semana para echarse a llorar, Quartararo terminó el décimo después de verse obligado a completar dos penalizaciones de vuelta larga al ser considerado responsable del accidente que neutralizó la prueba en la primera vuelta.

El francés se llevó puesto a Oliveira en la segunda curva del trazado andaluz, en una caída que se saldó con la dislocación del hombro del portugués.

Las declaraciones de los pilotos del podio

Pecco Bagnaia: "Estoy muy contento, el progreso que hemos hecho este fin de semana ha sido excelente, mi equipo ha dado un paso adelante, vimos algo que mejorar ayer y lo hemos logrado. Eran condiciones muy difíciles después de dos ceros, estábamos viendo si era posible y esta victoria lo confirma. El equipo hizo un trabajo increíble".

Brad Binder: "Ha sido fantástico finalizar la carrera larga segundo, estar delante en cabeza ha sido muy bueno, quería mantener la distancia pero a tres vueltas del final me quedé sin neumártico. Lo intenté hasta el final, pero me saco el sombre delante de Pecco Bagnaia que ha hecho una carrera magnífica, me ha apretado y me ha pasado, le felicito, pero nosotros hemos hecho un gran trabajo y soy muy feliz. En la próxima carrera lo volveremos a intentar".

Jack Miller: "He tenido que trabajar muy duro, carrera larga y con bandera roja, te tienes que volver a concentrar. Estaba sufriendo a mitad de carrera porque se me desgasto la goma en la parte derecha, estaba haciendo buenas vueltas pero no logré cerrar la brecha. Muy contento de estar aquí luchando por las primeras plazas y con Brad Binder, muchos dudaban de nosotros y aquí estamos".

Resultados de la carrera de MotoGP en el GP de España 2023: