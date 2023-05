Bagnaia: "Tenemos que poner este fin de semana de ejemplo para siempre"

Pecco Bagnaia recibió este fin de semana en Jerez un espaldarazo necesario. El vigente campeón de MotoGP del mundo llegaba al Gran Premio de España con el imperioso deber de sacar un gran resultado después de caerse en las dos carreras principales de Termas de Río Hondo y Austin, que además impidieron que recuperara el liderato de la general que tenía en Portimao.

A pesar del mal inicio de fin de semana, tras un viernes en el que no encontraba el ritmo y que le obligó a pasar por la Q1 en la clasificación del domingo, el de Ducati pudo levantar el gran premio con un sexto puesto en el entrenamiento cronometrado, una segunda posición en la carrera al sprint y finalmente una victoria en la prueba principal del domingo, que con la caída de Marco Bezzecchi le deja líder destacado del Mundial de pilotos.

Así fue el GP de España 2023 en Jerez: Quirúrgico triunfo de Bagnaia en Jerez

Bagnaia pudo doblegar a Brad Binder, que cuadró un gran fin de semana con la KTM, y llevarse un gran triunfo llevando por bandera el trabajo del equipo y su filosofía de tener cabeza para no cometer errores del pasado.

Así explicó en DAZN sus sensaciones después de la carrera: "Estoy muy contento, el progreso que hemos hecho este fin de semana ha sido excelente, mi equipo ha dado un paso adelante, vimos algo que mejorar ayer y lo hemos logrado. Eran condiciones muy difíciles después de dos ceros, estábamos viendo si era posible y esta victoria lo confirma. El equipo hizo un trabajo increíble".

"He visto que tenía la posibilidad de ganar. Hemos trabajado muchísimo este fin de semana, no ha sido fácil. El viernes estábamos demasiado atrás. El sábado tampoco por la sprint, pero dimos otro paso adelante con el setting y me he encontrado muy bien. Aunque he tenido la penalización, al final hemos conseguido luchar por la victoria y hemos ganado. Tenemos que poner este fin de semana de ejemplo para siempre, porque salir de dificultades así no es fácil y lo hemos conseguido", continuó Bagnaia.

Además, el transalpino también se refirió a la sanción que le impuso Dirección de Carrera por un toque con Jack Miller cuando le rebasó durante la carrera. Los comisarios de la FIM le impusieron que perdiera la posición, a pesar de que Bagnaia pidió perdón. Aunque la aceptó, Pecco no quedó conforme: "No era para ser penalizado, porque si tenemos penalización por eso y no por otras cosas que sí son más duras no tiene sentido. Quiero que desde ahora sea siempre lo mismo, porque no puede ser", dijo

De cara a defender el liderato de la general, Bagnaia no quiso mostrarse confiado de cara al futuro, y solo piensa en arremangarse y no confiarse: "Ya en Portimao estábamos líderes, pero vamos con calma, a trabajar duro y siempre con cabeza", finalizó.