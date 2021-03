Miller: “Compararme con Stoner es un error, lo que logró en 2007 es irrepetible”

El piloto de Townsville se estrenará este fin de semana como piloto del equipo oficial Ducati, prolongando así la exitosa alianza entre los de Borgo Panigale y Australia. De allí es el único piloto que ha sido capaz de ser campeón del mundo de MotoGP con una Desmosedici, Casey Stoner. También otro de los nombres importantes de la historia del fabricante boloñes en el WorldSBK, Troy Bayliss.

La llegada Miller a Ducati ha creado mucha expectación, más aún después del resultado de los test de pretemporada. Entonces fue el más rápido y muchos le señalan como uno de los principales candidatos a la victoria en la primera carrera y también al título.

"La ultima vez que fui favorito al título fue en Moto3 (2014) y no había conseguido ninguna victoria antes. Ahora me siento preparado, conozco muy bien a los pilotos. Me siento muy bien. Ya veremos. El año es muy largo. No hay presión extra en este sentido. No creo que haya que fijarse demasiado en los test. La pretemporada ha ido bien. Los tiempos han salido bien. No debemos centrarnos mucho en eso porque las condiciones de la carrera pueden ser otras", explicó Miller en la primera rueda de prensa del año.

La presencia de Miller en el box de Ducati hace rememorar la etapa de Stoner en Ducati, algo equivocado a los ojos del #43.

"De vez en cuando recibo algún mensaje de Casey, pero compararme con él es equivocado. Lo que logró en 2007 es espectacular e irrepetible", comentó.

Después de tres años en Pramac, el oceánico aterriza en el equipo oficial de Ducati, donde tendrá que dar un paso al frente.

"Considero que sí que hay mas presión que en Pramac, pero al margen de eso todo ha ido muy bien. No hemos tenido tiempo para asimilarlo. Veremos cómo va el tema de la presión cuando lleguen momentos complicados. Tenemos más recursos. No notas todos los beneficios con solo cuatro días de test. Hemos tenido mucho personal para solucionar todos los escollos que nos encontramos", apuntó.

A pesar de tener solo 26 años, Miller afronta su séptimo curso en MotoGP. Tras la salida de los veteranos Andrea Dovizioso o Danilo Petrucci, de los actuales seis pilotos de Ducati no es el más experimentado por edad, pero si por número de grandes premios.

"Creo que soy el piloto más experimentado en Ducati, aunque Zarco sea dos años mayor. En cuanto a carreras, soy el más experimentado. Andrea era Andrea. Hemos mejorado mucho también gracias a su labor. Voy a tratar de dar al máximo para no tirar ese trabajo", aseguró.

Más de Ducati: Galería: todas las motos y pilotos de Ducati en MotoGP

A Miller se le presenta una gran oportunidad en el Circuito de Losail de meterle un buen puñado de puntos a Marc Márquez en la lucha por el título después confirmarse su baja.

"Nadie sabe mejor que Marc lo que le costó el año pasado recuperar la condición física. Hay muchas diferencias entre pilotar una moto de calle y batirte con 21 pilotos. Ha tomado la decisión adecuada y esperamos su regreso. Se le escapan puntos valiosos, pero no está pensando en eso, sino en volver lo antes posible", afirmó.

En cuanto a los favoritos al título de MotoGP en 2021, Miller da dos nombres: "Joan [Mir] es el favorito. Morbidelli hizo un gran final y no ha cambiado nada. Diría que Joan es el favorito", zanjó.

Todas las victoria de Casey Stoner en Ducati

#8 - Casey Stoner - GP de Qatar 2007 1 / 23 Foto de: Ducati Corse #9 - Casey Stoner - GP de Turquía 2007 2 / 23 Foto de: Ducati Corse #10 - Casey Stoner - GP de China 2007 3 / 23 Foto de: Ducati Corse #11 - Casey Stoner - GP de Cataluña 2007 4 / 23 Foto de: Ducati Corse #12 - Casey Stoner - GP de Gran Bretaña 2007 5 / 23 Foto de: Ducati Corse #13 - Casey Stoner - GP de Estados Unidos 2007 6 / 23 Foto de: Bob Heathcote #14 - Casey Stoner - GP de la República Checa 2007 7 / 23 Foto de: Ducati Corse #15 - Casey Stoner - GP de San Marino 2007 8 / 23 Foto de: Ducati Corse #17 - Casey Stoner - GP de Australia 2007 9 / 23 Foto de: Ducati Corse #18 - Casey Stoner - GP de Malesia 10 / 23 Foto de: Bridgestone Corporation #19 - Casey Stoner - GP de Qatar 2008 11 / 23 Foto de: Ducati Corse #20 - Casey Stoner - GP de Gran Bretaña 2008 12 / 23 Foto de: Ducati Corse #21 - Casey Stoner - GP de Holanda 2008 13 / 23 Foto de: Ducati Corse #22 - Casey Stoner - GP de Alemania 2008 14 / 23 Foto de: Bridgestone Corporation #23 - Casey Stoner - GP de Australia 2008 15 / 23 Foto de: Bridgestone Corporation #24 - Casey Stoner - GP de Valencia 2008 16 / 23 Foto de: Ducati Corse #25 - Casey Stoner - GP de Qatar 2009 17 / 23 Foto de: Ducati Corse #26 - Casey Stoner - GP de Italia 2009 18 / 23 Foto de: Ducati Corse #27 - Casey Stoner - GP de Australia 2009 19 / 23 Foto de: Bridgestone Corporation #28 - Casey Stoner - GP de Malasia 2009 20 / 23 Foto de: Ducati Corse #29 - Casey Stoner - GP de Aragón 2010 21 / 23 Foto de: Ducati Corse #30 - Casey Stoner - GP de Japón 2010 22 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images #31 - Casey Stoner - GP de Australia 2010 23 / 23 Foto de: Ducati Corse