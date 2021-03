Pol Espargaró: “Intentaré que sea el mejor año de mi carrera”

Pol Espargaró llega a Honda con 29 años, en su 16ª temporada en el Mundial y en su octavo curso en la clase reina, tras pasar tres años en Tech3 Yamaha y otros cuatro en el equipo oficial KTM.

Para el corredor de Granollers, la de Honda es la gran oportunidad de su vida de poder luchar por lo máximo, pero también entraña la responsabilidad de que, ahora, no puede fallar.

“Intentaré que sea el mejor año de mi carrera. El pasado ya fue bien con las dos poles y los cinco podios, pero intentaré que este año sea un poco mejor. Voy a tener que dar algo más la talla”, explicaba este jueves en Qatar, durante la formación de la foto de familia previa al inicio del Mundial.

Pol solo ha podido hacer unos pocos entrenamientos al manillar de la Honda, pero se siente feliz de que empiece el campeonato.

“Con solo cuatro días no tuve demasiado tiempo de disfrutar y no nos dio tiempo prácticamente de nada. Pero parece ser que mi estilo de pilotaje se adapta bastante bien a la Honda, y en eso tengo suerte porque los tiempos más o menos salieron y en ritmo también fui bien. Parece que lo tenemos más o menos controlado, pero con la incertidumbre de saber qué va a pasar el fin de semana de carrera”.

Pese a su larga experiencia en el Mundial y en la clase reina, Pol se considera un ‘debutante’, al haber cambiado de moto esta temporada.

“Es un arranque difícil porque para los rookies tener estos cuatro días de test no es lo mejor, incluso para los más avezados. El último día me sentí más cómodo, con buen ritmo, no estábamos muy lejos de los más rápidos, pero nos queda mucho por aprender, al principio será difícil pero aún así creo que podemos disfrutar de la primera carrera del campeonato”.

En los últimos años, sólo Marc Márquez ha sido capaz de ganar con la Honda, algo que se ha asociado a la dificultad de pilotar la moto.

“En el pasado, cuando decían que la Honda era muy difícil, siempre pensaba lo mismo. Para mí un prototipo puede ser muy difícil, pero para otro piloto resulta muy fácil. Para mí la Honda no es la más fácil de pilotar, pero no la más difícil, solo tienes que ajustarte a lo que demanda la moto. Aquí en Qatar me pude ajustar, pero en solo cuatro días no sé hasta que punto. Yo eliminaría el tema de que la moto es difícil de pilotar y me centraría en ver qué podemos hacer con ella. No es el mejor circuito para la moto, pero vamos a ver hasta dónde llegamos sin olvidar que somos rookies”.

De cara al inicio de la temporada, Pol señala al actual campeón, Joan Mir, como el piloto a batir.

“En este año donde el listón está muy alto a nivel de motos y pilotos, es difícil decir, pero lo cierto es que hay una persona que hizo una gran temporada en 2020, lleva el '1' y es el piloto a batir. Seguro que parte como el favorito”, dijo en referencia al de Suzuki.

Por su parte, no se excluye de nada, pero se mantiene con los pies en el suelo.

“Es muy pronto para saber qué seré capaz de hacer con esta moto, los test fueron bien, pero solo hice cuatro días en un mismo circuito. No sé como ira en otras pistas, como Portimao, que el año pasado me costó. Quizá aquí hagamos una buen carrera y cuando vayamos a otros circuitos surjan problemas que nos costará entender, de momento me lo voy a tomar carrera a carrera”.

Pese a lo cortos que fueron los ensayos de pretemporada, el balance para el español fue positivo.

“Las sensaciones fueron fantásticas, en cuatro días me pude adaptar rápidamente, conseguir rodar en 1:54 fue increíble, no lo había logrado con la KTM. No he venido a Honda para ser octavo, he venido para ser campeón, no sé si en uno, dos o tres años, aunque no sé cuánto tiempo voy a estar aquí, pero si soy campeón con Honda será fantástico porque es mi sueño desde que era pequeño”.

De momento, Pol deberá esperar algunas carreras para compartir garaje con la gran estrella de Honda, Marc Márquez.

“Marc está siguiendo las instrucciones de los médicos. En Honda esperamos con ilusión que vuelva. A mí me va a ayudar mucho a crecer como piloto, tener al lado un campeón es muy positivo y ayudará mucho a desarrollar la moto. Estoy seguro que cuando vuelva estará listo y luchando por los podios”, concluyó el vallesano.

