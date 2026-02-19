Las visitas de Stoner al rancho de Rossi, paradas por sus problemas de salud

Trece años después de retirarse del Mundial de MotoGP, Casey Stoner sigue llevando una vida tranquila en Australia. Sin embargo, tiene que lidiar con problemas de salud que a veces le causan muchas molestias en su día a día.

Con solo 40 años, el doble campeón del mundo de la categoría reina sufre, entre otras cosas, de fatiga crónica, cuyo gran impacto reveló hace unos años. Últimamente, también ha sufrido dolores en las manos, que le han impedido participar en las esperadas visitas al Rancho de Valentino Rossi.

Stoner ha visitado Tavullia en dos ocasiones, para participar en sesiones de entrenamiento con su antiguo rival y los pilotos de la VR46 Riders Academy. La primera vez fue en noviembre de 2024, cuando corrió en 'flat track' en la pista de tierra del 'Dottore'. Sin embargo, ese día sufrió dolores en el túnel carpiano y no pudo rendir tanto como hubiera querido.

"Estuvo bien. Empezaba poco a poco a hacer más cosas con la moto y cosas así, pero tuve muchas dificultades con el túnel carpiano", ha revelado el propio Stoner a Crash.net. "Nunca había tenido eso en mi vida. Pensé que era agarrotamiento de los antebrazos y que cuanto más rodara, mejor estaría. Pero, de hecho, solo empeoró. Cuando estuve en el rancho de Vale, no pude dar más de cuatro o cinco vueltas seguidas antes de que mis brazos empezaran a bombear hasta que ya no podía sujetar el manillar".

Casey Stoner Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / vía Getty Images

De vuelta allí, en septiembre de 2025, Stoner sufrió esta vez un auténtico síndrome. "Estaba un poco mejor y se convirtió más bien en un agarrotamiento. A lo largo de la noche, cuando llegó el momento de parar, mis brazos empezaron a mejorar y pude dar varias vueltas seguidas".

"Pero como dejé de correr por mis problemas de salud, mi cuerpo tiene dificultades para recuperarse tan rápido, y tengo problemas de circulación sanguínea en los brazos", afirmó el expiloto australiano. "Es algo que hice durante años y que dejé de golpe, y prácticamente no he hecho nada en moto durante siete u ocho años. Por lo tanto, voy a necesitar tiempo para recuperar la fuerza en los brazos".

Stoner espera poder volver a montar en moto este año, a un ritmo un poco más sostenido, simplemente por placer. No obstante, tendrá que escuchar a su cuerpo, sabiendo que un virus lo ha debilitado de nuevo recientemente.

"Por desgracia, hace unos meses mi salud volvió a empeorar", reveló. "Estaba muy contento con mi estado físico y, de repente, al volver de Europa, contraje un virus que me volvió a provocar fatiga crónica", cerró.