Mir: “Si tengo que decir un favorito, me nombro a mí mismo”

El piloto de Suzuki se llevó el título en un 2020 marcado por la pandemia y la baja de Marc Márquez, donde no hubo un dominador claro. Mir, de hecho, se proclamó campeón pese a haber ganado una sola carrera y sin conseguir ninguna pole.

La temporada 2021, que arranca este fin de semana en Qatar, también empezará sin Márquez en pista, por lo que la mayoría de los focos se dirigirán con todo merecimiento hacia el campeón.

"Muy feliz de volver, el año pasado hicimos muy buen campeonato. Ahora empezamos de cero. El test no estuvo mal, nos quedaron cosas por hacer. Tengo un nuevo reto, defender el título. La presión es la misma", comentó Mir durante la primera rueda de prensa del año ya en el Circuito de Losail.

El balear no destacó durante la pretemporada, acabando en la séptima posición en el acumulado de los test. Para defender el título contará con una moto muy similar a la de 2020, con la tratará de volver a explotar las virtudes que le llevaron al título hace unos meses.

"El motor y la moto son los mismos. No hay grandes cambios. Lo importante es mantener esa consistencia y tratar de ganar más carreras", señala.

Quien no estará a su lado en el box es su hasta ahora team manager, Davide Brivio, quien ha puesto rumbo a la F1 con Alpine. Suzuki decidió no reemplazarle y sus funciones serán absorbidas por las personas ya presentes en el equipo.

"Creo que Davide realizó una gran labor, consiguiendo juntar todas las piezas del equipo. Hemos demostrado que con todas estas personas somos capaces de ganar. Suzuki ha intentado mantener estas personas. De momento no le echamos de menos y deseo que tenga mucha suerte en F1", comentó.

El piloto de Palma no apareció en las quinielas de los pilotos de MotoGP en 2020. Preguntado sobre quién considera el favorito este año, Mir no destacó a nadie por encima del resto.

"Es una pregunta difícil, porque el año pasado vimos que a muchos se les apuntaban como potenciales ganadores de carreras, pero les costaba mantener esa constancia. Si tengo que decir un nombre, me pongo a mí mismo. No me considero el favorito, pero sí uno de los favoritos", apuntó.

Quien partirá en desventaja será Marc Márquez, que no estará en la doble cita de Qatar a pesar de que todo el mundo lo daba por hecho después de verle rodar con una moto de gran cilindrada en la última semana. No obstante, Mir no le descarta para nada.

"Me sorprende que Marc no este aquí. Le vi aquí, vi que hacía pruebas con motos de calle en dos circuitos y pensaba que llegaba a Qatar. Escuchar que no esté aquí es negativo para él porque necesitará comenzar, ver cómo se siente. Le resultará complicado arrancar en Portimao y ser fuerte de nuevo. Cuento con él. Conoce cómo pilotar una MotoGP y rápidamente se mostrará fuerte. Será uno de los favoritos", aseguró.

De cara a este primer gran premio, Suzuki parece estar un peldaño por detrás de Ducati, sobre todo, y Yamaha.

"Tenemos un paquete competitivo. La Suzuki es una moto equilibrada que trabaja bien en todos los circuitos. No hemos cosechado victorias aquí. Lo podemos hacer bien. Las Ducati están funcionado bien y la Yamaha, también. Serán ellos los que marcarán la pauta, más alguna sorpresa como puede ser Aprilia con Aleix. Pero me siento preparado", zanjó.

Fotos: el nuevo casco AGV de Joan Mir para la temporada 2021 de MotoGP

