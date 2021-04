A falta de diez vueltas para el final, Jack Miller aprovechó la potencia de la Ducati en la recta para ponerse en paralelo a Joan Mir –que le había adelantado antes–, golpearle lateralmente casi hasta sacarle de la pista y, además, levantar la mano y tratar de gritarle algo a través del casco.

Dirección de Carrera puso la maniobra bajo investigación en el mismo momento, pero tras unos minutos anunció que no iban a tomar ninguna decisión, dejando la acción como un lance de carrera.

“Me golpeó tres veces en mitad de la curva”, dijo Miller para justificar su conducta. “La Suzuki gira bien pero me dio duro, estaba cansado ya de tanto toquecito. No es nada personal, entiendo que la Suzuki gira bien y pueden aparcar donde quieran, pero tres toques son muchos: en la segunda curva al principio de la carrera, luego en la seis y en la diez. Estaba cansado de tanto toque”, añadió el australiano, como si poner en peligro la vida de otro piloto formara parte de la rutina diaria.

“Todos vimos lo que pasó, y nada más. Si me hubieran sacado bandera negra se habrían equivocado. Sé que pasó: se fue largo y quiso volver, pero nadie está demasiado preocupado con lo que le pasa a los demás”.

La punta de lanza del proyecto Ducati en el Mundial de MotoGP volvió a fracasar estrepitosamente una semana después de la decepción de la pasada semana, donde acabó en la misma posición, noveno, lejos del podio.

“Me sentía relativamente bien la mayor parte de la carrera. Después del contacto con Mir tuve que recuperarme y ganar posiciones. Empecé a sufrir porque se me montaba el brazo. A nivel de sensaciones son mejores que la semana pasada, hemos acabado más cerca del primero, pero lo que cuenta es que nuevamente hemos sido novenos”.

Sobre sus problemas en el brazo, el australiano espera una solución médica.

“Seguramente pasaré por el quirófano lo antes posible, a ver si lo podemos arreglar. Me sentía muy bien hasta las últimas cuatro vueltas, en las que apenas pude notar la mano, ni accionar el freno o el acelerador. El año pasado sufrí bastante en Jerez. Ya he probado tratamientos, con agujas y demás. Estoy perfectamente a nivel físico, pero no es la forma con la que quieres pilotar, sin contacto con el freno y el acelerador”, zanjó el australiano.

Las mejores fotos de la carrera del GP de Doha 2021 de MotoGP

