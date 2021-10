Márquez: “Es un gran acierto subir la edad mínima para correr en el Mundial”

Ganador en la última carrera celebrada en Austin, Marc Márquez llegaba a Misano con una inercia positiva que, sin embargo, se vio frenada por un error en el FP2 que le impidió “cuadrar” una buena vuelta para meterse entre los 10 primeros al final de la primera jornada del Gran Premio de Emilia Romagna, que arrancó este viernes.

Con previsión de carreras en seco el domingo, el hecho de que este primer día de trabajo se celebrara en condiciones de lluvia y pista mojada puede convertirse en una anécdota.

“El día puede ser anecdótico o no, porque el sábado pinta mejor, pero puede ser también en agua. Veremos qué condiciones nos encontramos en el FP3, que es casi como una clasificación, porque muchos pilotos rápidos se pueden quedan fuera. Esta tarde no nos han salido las cosas como esperaba, no hemos aprovechado la situación”, admitió Márquez, que acabó 14º en el segundo libre, a 1,5 segundos de Jack Miller, el más rápido.

“Por la mañana ha ido bien (2º) pero por la tarde no hemos sabido cuadrar el tema para hacer una buena vuelta. La valoración no es buena porque no estamos dentro de los 10 primeros. Dicen que el domingo será en seco, pero la carrera empieza con el puesto de partida en parrilla, y eso se decide el sábado. Salir desde las tres primeras filas te facilita mucho las cosas”, insistió.

Una de las noticias del día, sin duda, es el anuncio de FIM y Dorna de limitar a 18 años la edad mínima para competir en el Mundial a partir de 2023.

“Que se cambie a 18 años el acceso al Mundial es bueno, creo que es un buen momento para hacerlo, se necesitaba hacer algo con todo lo que ha pasado este año. Se ha anunciado para 2023 y es un cambio importante. Se tienen que modificar todos los escalones de acceso y no puedes tener a pilotos tanto tiempo en copas de promoción, por eso no se hace en 2022”, desveló.

La noticia La FIM sube la edad mínima para competir y limitará las parrillas

Precisamente, Márquez subió con solo 15 años y batiendo récords de precocidad.

“Yo subí muy joven, pero cada uno es un caso particular. En general, creo que es una muy buena decisión, los errores no son los mismos con 15 que con 18 años, estoy contento con esta noticia”, subrayó.

“También es un acierto para alargar las carreras de muchos pilotos que han llegado muy jóvenes al Mundial y se han perdido por el camino muy jóvenes. Hay que mantener la actual escala para llegar al Mundial, pero subiendo la edad”, zanjó el catalán.

(Haz click en este enlace o en la imagen para ver las fotos de Marc Márquez en el GP de Emilia Romagna 2021 de MotoGP)