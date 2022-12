Márquez, abierto a abandonar Honda si no puede luchar por el título

Cargar el reproductor de audio

El seis veces campeón del mundo de MotoGP Marc Márquez, ha sido piloto Honda durante toda su carrera en la categoría reina, debutando con la marca en 2013 y ganando el título en su primer intento.

El binomio Márquez-Honda se ha saldado con seis títulos de MotoGP, 59 victorias en carrera, 100 podios y 63 poles.

A principios de 2020, Márquez firmó una ampliación de cuatro años con Honda, ligándose a la marcha hasta finales de 2024. Sin embargo, de esos cuatro años, apenas va a completar dos en plena forma, después de haberse perdido el curso 2020 y no haber estado bien físicamente en 2021.

El rendimiento de Honda también ha bajado a lo largo de estos últimos años. Muestra de ello es que la marca japonesa ha cerrado en 2022 su segunda campaña sin victorias en tres años; algo inaudito en su historia.

En declaraciones en exclusiva a Motorsport.com, Márquez expresó sentir "mucho respeto" hacia Honda por cómo gestionó su baja por lesión.

Y aunque quiere permanecer en el equipo más allá de 2024, momento en el que deberá renovar su contrato, el piloto de 29 años sugiere que está abierto a cambiar de aires si Honda no puede proporcionarle una moto ganadora.

"Siento un gran respeto por Honda, porque la forma en la que me ha tratado durante estos dos años que estuve lesionado; la forma en que me cuidaron fue especial", dijo. "Sé que no fue normal, pero fue especial, y siempre tendré todo el respeto por Honda".

"Pero ahora [a finales de 2022], mi mente solo está en volver a lo más alto con Honda. Luego, por supuesto, si no puedo, porque siento que no tengo las herramientas, intentaré encontrar lo mejor para mí".

"Y esto es algo que ya les dije. Pero ahora en 2022 solo quiero seguir con Honda, y seguir con Honda es mi objetivo. Pero mi mayor objetivo es ganar campeonatos. Así que esto es lo que buscaré en el futuro".

"En los contratos pasados les respetaba mucho y Honda siempre tenía la primera opción, y no hablaba con nadie, solo con Honda. Entonces, si tienes el respeto de ellos, ellos te respetarán a ti. Si no tienes su respeto, no te respetarán", añadió Marc.

"Así que, sí, para el futuro ya veremos. Nunca se sabe. Como digo, Honda es Honda, mi sueño es seguir en Honda. Pero mi mayor sueño es ganar campeonatos".

