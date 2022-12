Ezpeleta: "Hace poco, la F1 tenía problemas y MotoGP era lo mejor de lo mejor"

Cargar el reproductor de audio

Tras dos años marcados por el impacto de la pandemia, el Mundial de MotoGP recuperó esta temporada la normalidad, sobre todo si tenemos en cuenta el calendario. En esta charla prenavideña mantenida con Motorsport.com, Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna, el promotor del certamen, repasa el momento actual de un campeonato que el curso que viene vivirá una auténtica revolución, con la introducción de las carreras al sprint.

Pregunta. ¿Se puede decir que el Mundial ha dejado atrás la COVID-19 a todos los niveles?

Respuesta. El impacto que nos queda ahora se limita a que la gente dejó de ir a las carreras durante los dos años más intensos de la pandemia. En muchos países, la afluencia de público se ha recuperado totalmente; en otros, aún no.

P. El año que viene se introducen las carreras al sprint. ¿No cree que sea un cambio demasiado importante como para aplicarlo en todos los grandes premios?

R. Desde el primer momento tuvimos claro que debían incorporarse en todas las carreras. Si su razón de ser es darle un impulso a la actividad de los sábados, tienes que estandarizarlo. Además, este nuevo formato tiene otro efecto, el domingo. Al desaparecer los warm up de Moto2 y Moto3, y reducirse el de MotoGP, se abre una ventana en la que se pueden llevar a cabo más actividades promocionales con los corredores. Tanto en los circuitos como en la televisión. Esta iniciativa ha sido recibida con mucho entusiasmo por los promotores locales y por los operadores, y lo que no puedes hacer es ofrecérselo a unos grandes premios y no a otros.

P. Al margen de las carreras al sprint, ¿hay algún cambio más en previsión?

R. De momento no hay nada previsto, pero siempre estamos dándole vueltas a la cabeza.

"En ningún caso comparto el discurso catastrofista que venden algunos. No hay ninguna depresión"

P. Uno de los elementos de distinción del Mundial de MotoGP siempre ha sido el mimo por las categorías inferiores. ¿Se ha planteado la posibilidad de reprogramar las carreras de Moto3 o Moto2 y pasarlas al sábado?

R. No. El paquete que tenemos actualmente es muy atractivo; empezando por Moto3 y ampliando la repercusión y el ruido, hasta llegar a MotoGP. Si los domingos, además, podemos acercar los pilotos al público, pues mejor. Pero cambiar el concepto no lo vamos a hacer.

P. ¿Y no cree que ese mimo a por Moto2 y Moto3 condiciona un poco todo aquello que se puede hacer con MotoGP? Sobre todo, si lo comparamos con lo que ocurre en la Fórmula 1, donde hay un abismo con la Fórmula 2 y la Fórmula 3.

R. Nosotros creemos que el paso a través de las distintas categorías es una escalada pensada. Es menos radical en F1, donde no todos los buenos de F3 pasan a F2, y mucho menos de F2 a F1. En nuestro caso, cada año promociona alguien de Moto2 a MotoGP. También hay que tener en cuenta que la carrera de F1 dura dos horas. Nosotros no podemos hacer venir a unos espectadores a quienes les gustan las carreras, y darles solo una prueba de 45 minutos. Copiamos de la F1 solo aquello que nos interesa. Estamos convencidos de que Moto2 y Moto3 suman a MotoGP.

"A nivel de espectáculo, la Fórmula 1 es el número 1 del espectro del motor. Nuestra obligación es ganar popularidad, pero sin que la F1 sea la referencia"

P. Hace unos días coincidió en un evento con Stefano Domenicali, CEO de la F1. En los últimos dos años, la F1 ha multiplicado exponencialmente su impacto y ha crecido muchísimo. ¿Cree que es posible replicar ese efecto o acercarse a él en MotoGP?

R. A nivel de espectáculo, la Fórmula 1 es el número 1 del espectro del motor. Nuestra obligación es ganar en popularidad, pero sin que la F1 sea la referencia. Que la F1 sea popular nos ayuda mucho a nosotros. Es verdad que ellos han crecido mucho últimamente, y no creo que sea exclusivamente debido al Drive to Survive, aunque está claro que ha ayudado. Mi opinión es la popularidad va a oleadas. Hace poco, la F1 tenía problemas y nosotros éramos lo mejor de lo mejor. Lo que hay que intentar es centrarte en lo tuyo y trabajar lo mejor que sepas.

P. ¿Considera que su equipo hace suficiente autocrítica?

R. Sabemos qué pasa y por qué pasa. Hay sitios en los que el año pasado no estuvimos al nivel de debíamos de estar, por unas razones. Hay veces que te equivocas en ciertas cosas. Por ejemplo, nos equivocamos en colocar los grandes premios de Jerez y Portugal tan juntos. En Mugello nos equivocamos al programar la carrera el mismo fin de semana que se disputó la de F1, en Mónaco. No somos nada reacios a hacer autocrítica. El que un icono como Valentino Rossi se haya ido tuvo un impacto, eso está claro. Pero llegan otros. Valencia estuvo lleno, y eso que no había ningún español con opciones de pelear por el título en MotoGP. Alemania, también. Francia, por el efecto Fabio Quartararo y Johann Zarco, se llenó más que nunca. Yo tengo la obligación de estudiar todo lo que hemos bien y lo que hacemos mal. Lo primero para seguir en esa línea, y lo segundo, para mejorarlo. Pero en ningún caso comparto el discurso catastrofista que venden algunos. No hay ninguna depresión.

Marc Marquez, Repsol Honda Team, y Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing, Sepang 2015

P. El nivel de respeto que hay entre los pilotos de MotoGP actualmente es elevadísimo. ¿No cree que eso atenúa un poco el relato y puede dificultar que la gente se enganche?

R. La semana pasada, el diario Sport me dio un premio por los valores que transmite nuestro campeonato. Los pilotos demuestran una rivalidad que no puede discutir nadie, pero a la vez se profesan respeto. En 2015, con aquella punta de interés bestial que tuvimos a raíz del incidente entre Valentino, Marc Márquez y Jorge Lorenzo, yo ya dije que aquello no me gustaba. Puede que sea demasiado cándido, pero creo que la rivalidad tiene que centrarse en tus ganas de vencer. A mí no me pareció que la final del Mundial de Futbol fuera especialmente dura. No hace falta que los pilotos se peguen para atraer a la gente.

"Que Lorenzo y Dani Pedrosa no se hablaran no me gustaba, y menos aún que Rossi y Biaggi se pegaran subiendo las escaleras del podio, en Montmeló".

P. Al margen del caso concreto entre Márquez y Rossi, que traspasó todos los límites, antes hubo las rivalidades entre Pedrosa y Lorenzo, entre Lorenzo y Márquez, entre Rossi y Max Biaggi. Ahora, todos los pilotos se comportan como si fueran colegas. ¿No cree que entre un extremo y otro hay un término medio que ayudaría?

R. Honradamente creo que si no somos capaces de transmitir que el deporte tiene que proyectar esos valores, quienes lo hacemos mal somos nosotros. Este año, Aleix Espargaró y Fabio se las tuvieron en Assen, y es en esos términos en los que debe moverse la rivalidad. Más allá de eso, entramos en un terreno que no me gusta. Que Lorenzo y Dani Pedrosa no se hablaran no me gustaba, y menos aún que Rossi y Biaggi se pegaran subiendo las escaleras del podio, en Montmeló. Sí me gusta que haya rivalidad, porque eso ayuda al deporte y a la popularidad. Pero que se mantengan las formas no me parece mal.

P. ¿Y no cree que eso es renunciar a un gran argumento de venta?

R. Seguramente sea uno bueno, pero hay que dar con otros. En el boxeo, está claro que el organizador busca que los boxeadores se insulten y hasta se escupan en el momento del pesaje. Perfecto, pero yo, por mi formación, no estoy de acuerdo con eso. Por ejemplo, para mí, ganar está bien pero no burlarte del que ha perdido. Creo que esos valores se pueden vender; si hay que vender otros, no soy la persona adecuada.

Sobre su hijo Carlos: "Cualquiera que conozca a alguien que sepa lo que sabe él y que tenga todo su 'background', que me lo presente, que le contrataremos"

P. El reciente nombramiento de Tomé Alfonso, que es su sobrino, como responsable de seguridad de los grandes premios, ha motivado que un sector crítico le acuse de practicar el nepotismo. ¿Qué opina usted al respecto?

R. Pues que el nombramiento de Tomé pertenece a la FIM. La Federación elige al encargado de homologar los circuitos del calendario, en función de sus criterios. Yo me remito a las palabras de Jorge Viegas, el presidente: si alguien conoce a una persona tan capacitada como Tomé para realizar esa tarea, que nos la presente. Tomé se ha encargado de hacer tres circuitos, como Qatar, Alcañiz y Sokol, y nadie ha tenido la más mínima queja sobre de ellos.

P. ¿Y eso es válido también para Carlos, su hijo, que es actual director deportivo del campeonato?

R. De Carlos digo lo mismo. Cualquiera que conozca a alguien que sepa lo que sabe él y que tenga todo su ‘background’, que nos lo presente, que también le contrataremos. En el caso de Tomé son palabras de Viegas. En el de Carlos, mías. Nos hace falta gente capacitada.

Tomé Alfonso, Carmelo Ezpeleta, CEO Dorna Sports

P. ¿Cómo van los trabajos en Kazakstán e India?

R. En Kazakstán están ahora mismo a 20 grados bajo cero. En India sabemos qué hay que retocar del circuito y se va a hacer. Ahora estamos acabando toda la parte contractual, que es lo más complicado. La F1 dejó de ir allí por cuestiones fiscales, y esos temas se han modificado por la consideración que tiene MotoGP respecto de otros deportes.

P. ¿Hasta qué punto el calendario se irá alejando de Europa?

R. Hasta el punto de que el mundo es muy grande, y ahora existen áreas en las que antes no había circuitos, ni posibilidad de albergar grandes premios. En 2023 perdemos una carrera en Europa (Aragón), pero podemos ir a lugares donde se venden muchísimas motos.

P. ¿El Mundial está suficientemente comprometido con la sostenibilidad del planeta?

R. MotoGP siempre ha sido un pionero en la experimentación de técnicas. Fuimos los primeros que introdujimos la gasolina sin plomo, los primeros en pasar de los motores de dos tiempos a los de cuatro, y ahora somos, junto a la F1, los que intentamos desarrollar una gasolina más ecológica para que los millones de motos que hay puedan utilizar un combustible menos contaminante, y a un precio razonable. El camino hacia la sostenibilidad es una de nuestras prioridades.