Espargaró: "Fui a disculparme con Morbidelli porque sentí de corazón que tenía que hacerlo"

Aleix Espargaró fue atropellado por Miguel Oliveira en la sexta curva de la primera vuelta de la sprint del GP de Qatar, sufriendo una fractura en la pierna izquierda. El de Aprilia salió a carrera el domingo, pero tuvo que retirarse presa del dolor.

Este fin de semana, en la última cita de la temporada, Aleix intentará, pese a no estar recuperado, tomar parte en el Gran Premio de Valencia. El de Granollers tiene una 'misión', ayudar a su amigo Jorge Martín.

"No estoy bien, espera estar bastante mejor, en otras lesiones con dos o tres días mejoras bastante, estoy triste pero esta vez he hecho todo lo posible pero no le puedes pedir peras al olmo, me partió por la mitad el sábado por la noche y estamos a jueves, tengo una fractura en el peroné y el problema es que todos los ligamentos y la musculatura de la pierna están muy inflados y no tengo movilidad en el tobillo. En tres días es difícil recuperarse. Lo veo difícil, no he pensado mucho, quizá hubiera tenido que quedarme en casa y venir para el test, pero aquí estoy, voy a subirme a la moto y veremos. Aunque lo veo muy difícil".

Además de amigo y 'padrino', Aleix es el mayor defensor de las opciones de Jorge Martín para el título de campeón de MotoGP.

"Le doy muchas más opciones de las que le da la mayoría y no por mi amistad. Todos tenemos la percepción de que está a 21 y quedan 25 puntos, pero quedan 37 y eso es mucho. En un circuito tan pequeño como Valencia recortar es más factible. Jorge solo tiene una opción, que es hacer show e ir al ataque. Diría que que si tuviera diez o doce puntos de ventaja le daría más crédito a Pecco, pero teniendo 21 puedes caer en la tentación de salir a protegerlos, y eso es muy peligroso".

Aleix apunta a un "hacer show e ir al ataque", lo que se entiende como hacer un grupo delante para meter pilotos en medio, no escaparse.

"Tirar y escaparse sería la cosa más absurda que puede hacer Jorge", dijo antes, de admitir que intentará ayudarle.

"Estoy dispuesto cien por cien a echarle una mano, es uno de los motivos por los que estoy aquí, en todo lo que pueda, hablando y en pista. Hemos hablado mucho y algo que me enorgullece mucho es que cada vez que tiene una idea o un plan, Jorge, que es más nervioso que yo, aunque no lo parezca, viene rápidamente a contármelo, compartimos muchas cosas", explica.

Encuentro con Morbidelli

Además de la lesión, Aleix salió de Qatar tocado por su encontronazo con Franco Morbidelli, primero en la pista y luego en las declaraciones de cada uno. Un tema que Aleix ha querido arreglar este jueves en Valencia.

"Fui al motorhome de Morbidelli a hablar con él y a disculparme. No es importante si fue culpa mía o suya: yo reaccioné mal. Esos tres segundos me proyectan como una mala persona, y no soy mala persona. Por eso me senté con él en el sofá y le pedí perdón", admitió el español.

"Trabajaré para ver cómo puedo lidiar mejor en situaciones de mucha tensión, para que no se repita esa situación. Las temporadas son cada vez más largas, pero yo tengo que aprender. Ya trabajo con un psicólogo, pero no es como apretar un botón. Ya he cambiado varias cosas de mi entorno en los últimos dos meses, y eso tampoco ha ayudado. Joan (Lacueva), que es amigo mío y que viajó conmigo los últimos diez años ya no trabaja conmigo. Espero que en 2024 me vaya mejor. Acepto las críticas. Sé que recibiré por esto que diré, pero me importa una mierda o que me digan en las redes sociales; fui a hablar con Franco porque así lo sentí en el fondo de mi corazón", se sinceró el mayor de los Espargaró.