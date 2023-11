Alex Márquez: "Al verse sin sitio, Diggia ha apretado el culo"

Alex Márquez cierra este fin de semana en Valencia una buena primera temporada con Gresini Racing en MotoGP. El piloto catalán ha reencontrado las buenas sensaciones con el equipo y con la Ducati, hasta el punto de lograr poles, podios y un par de victorias en las carreras al sprint, además de luchar por el triunfo en una prueba larga, que ha sido lo único que se le ha escapado.

El de Cervera, décimo en la tabla general de pilotos y con posibilidades de robarle la novena plaza a Fabio Quartararo, de quien le separan dos puntos, ha hecho balance de su 2023 en su llegada al Circuito Ricardo Tormo en declaraciones a los medios, entre los que estaba Motorsport.com.

Apunta los horarios del GP de Valencia de MotoGP: MotoGP Horarios del final de MotoGP en Valencia y cómo verlo (¡en abierto!)

"Me siento bien", empezó diciendo, para después remarcar la ayuda de Ducati en su buen momento de forma. "El objetivo para el año que viene es ser consistente, más sólido en las cinco o seis primeras posiciones. Cuando tienes una moto competitiva es mucho más fácil tener una buena atmósfera. Ya lo he dicho antes, que en Honda me sentí un poco abandonado por la marca, no por mis chicos. Este año, por cómo Ducati nos explica las cosas, los datos, te hacen sentir importante".

"Hay que seguir poniendo los cimientos para el 2024. En Qatar, con muchos problemas, peleábamos por la sexta plaza. Eso me motiva mucho", continuó después sobre sus expectativas para la próxima campaña.

Además, el #73 también comentó el momento de su compañero de garaje, Fabio Di Giannantonio, que ganó el pasado fin de semana en Qatar para tratar de convencer a algún equipo de que cuente con sus servicios en 2024. Márquez apuntó al Mooney VR46 como su futuro, y remarcó la importancia de quedarse sin sitio para reaccionar: "Di Giannantonio ha apretado el culo, se lo ha currado. Ningún resultado llega porque sí, sino porque hay un trabajo detrás. Al verse sin sitio, que es cuando le ves los dientes al lobo, ha sacado su mejor versión. Si no cambia nada estará en el Mooney".

Precisamente, Márquez también se refirió al estado del sustituto del italiano, que no es otro que su hermano, Marc Márquez. El ocho veces campeón del mundo se subirá a la Ducati el martes en el test de Valencia, aunque Alex cree que su mente está más en la despedida del Repsol Honda: "A Marc le veo más queriéndose despedirse bien de Honda, que pensando en el martes. El martes hay que acabar por delante de Marc sí o sí", siguió sobre su 'duelo' en las pruebas.

Después, Alex ofreció su visión sobre la batalla por el Mundial, que este fin de semana se decide entre Pecco Bagnaia y Jorge Martín: "Yo creo que Pecco lo tiene hecho al 70% y le doy el 30% a Martín. Pero hay muchos factores que pueden alterar el resultado final, y hay 37 puntos en juego; no 25 puntos. Si Martín está para ganar puede que tengamos dos carreras calentitas".

Por último, el ilerdense explicó su opinión sobre las carreras al sprint, que tras su primer año no han terminado de convencer a todos los pilotos por la carga física que suponen: "Tenemos que aceptarlo, es nuestro trabajo. Al principio, en los primeros seis o siete grandes premios, fue un poco demasiado. Pero es lo que hay, no tenemos poder para cambiar nada. Lo más importante es prestar atención al descanso, cómo descansas. Nosotros podemos dar cientos de ideas, pero al final decide Dorna. El negocio es el negocio, y por eso nos pagan", remachó.