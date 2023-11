Pol Espargaró y su 'hasta luego' a MotoGP: "Lo necesito para recuperarme"

La temporada 2023 de Pol Espargaró ha estado claramente marcada por su duro accidente que sufrió en los segundos entrenamientos libres del GP de Portugal. El catalán sufrió graves lesiones en varias zonas del cuerpo que le tuvieron alejado de los circuitos hasta que arrancó la segunda mitad de año, con el Gran Premio de Gran Bretaña.

Aquel contratiempo también tuvo consecuencias más allá de Silverstone, ya que desde entonces el #44 ha estado luchando para tratar de ir recuperando su forma física poco a poco, habida cuenta de que el incidente de Portimao le hizo perder bastante fuerza. Y eso terminó de influir en su futuro en la categoría reina. 'Polyccio' dirá este fin de semana 'hasta luego' a MotoGP en el GP de Valencia, para pasar a ser probador y tercer piloto de KTM después de llegar a un acuerdo con la casa de Mattighofen para desatascar su situación contractual, en la que tenían a cinco pilotos para cuatro asientos, estando el propio Pol con contrato en GasGas para 2024.

Así, en su llegada al Circuito Ricardo Tormo este viernes, Espargaró ha detallado a los medios, entre los que estaba Motorsport.com, cómo afrontará su último fin de semana como piloto a tiempo completo al menos hasta 2025, a la espera de ver cómo se encontrará en la próxima campaña en su nuevo rol.

"Es complicado gestionar las emociones", comenzó diciendo Pol. "Por un lado quiero ser competitivo, Valencia es un circuito que se me da bien. Y por otro lado, durante el fin de semana van a pasar muchas cosas por mi cabeza y en el paddock va a estar gente que quiero mucho. Me voy a ir dando cuenta durante el finde".

"Me daba mucha pena por ejemplo no volver a correr en Qatar, es un circuito que es único. No puedes rodar por la noche a no ser que seas piloto de MotoGP, Moto2 o Moto3, y aquí puedo venir cuando quiera a rodar con una moto de calle, pero no es lo mismo. Pero igualmente será un fin de semana complicado", siguió.

Espargaró comentó que se sentía con mariposas en el estómago, una sensación comparable a cuando debutó en la categoría reina con la Yamaha satélite: "Yo aquí debuté por primera vez con la MotoGP, con la Yamaha, y el día antes estaba muy nervioso cuando me ponía la ropa de Tech3. Quizás es algo parecido, al inicio y al final, las sensaciones son muy parecidas".

Para el pequeño de los hermanos Espargaró, irse de MotoGP sin una victoria no tiene mayor relevancia: "Sinceramente, no le doy ningún tipo de importancia, no me importa. No es algo a lo que le haya dado crédito o importancia durante mi carrera deportiva. He ganado muchísimas carreras en otras categorías. Si hubiera tenido una, dos o tres victorias con KTM, que tuve la oportunidad, mi carrera deportiva no habría cambiado. Si me dices que ganando carreras hubiera cambiado mi futuro, como por ejemplo Fabio Di Giannantonio ahora mismo, evidentemente que lo hubieras echado en falta. Pero no ha sido así el caso".

Al ser abordado por si se sentía mal por irse de MotoGP sin haber podido demostrar del todo su potencial por la lesión, Espargaró detalló que realmente necesita el parón para recuperarse físicamente: "Sí que me sentía un poquito frustrado por la situación, pero ahora, visto desde fuera... Necesito esto más que nadie, porque físicamente es complicado, no estoy al 100%. Quizás después de esta pretemporada vuelvo a estar como una bestia, así lo voy a luchar y voy a entrenar como para estarlo, pero ahora mismo la sensación que tengo es que no estoy al 100%, y para estar aquí luchando con estos tíos, que tienen un talento increíble, con motos muy competitivas todos ellos, tienes que estar en tu máximo nivel físicamente, y no lo estoy".

"Necesito esto, necesito esta pretemporada, este invierno para recuperarme. No es un adiós definitivo, pero necesito este invierno. Quizás después de esta pretemporada sigo estando mal y quizás me llega una oportunidad en 2025 y la rechazo, no lo sé. Pero ahora mismo necesito este invierno, esta pretemporada para ponerme a tono y después a lo mejor, cuando termine el invierno, estoy perfecto para subirme la moto y deseo hacerlo, y lo intento a lo mejor en 2025, no lo sé. Ahora mismo la situación es la que es y lo tengo que aceptar".

Al respecto de hasta cuándo podrá estar así en términos de tiempo, a sus 32 años, Espargaró no quiso mojarse: "Pues es que todo depende del invierno que pase. Si no hubiera tenido esta caída, con el método de entrenamiento que tengo, y creo que soy una persona profesional haciendo mi trabajo, pues yo creo que lo hubiera alargado perfectamente con el mismo nivel hasta los 34-35 años, sin problemas. Pero con esta lesión evidentemente las cosas cambian y tengo que esperar a ver cómo me encuentro, cómo funcionan los tratamientos para recuperar la forma física, sobre todo en el lado izquierdo de mi cuerpo. Y si todo funciona y estoy bien, pues a lo mejor en 2025 tengo ganas de volver a competir aquí o donde sea. Y si tengo la oportunidad de MotoGP, pues en MotoGP".

De cara al futuro, Pol Espargaró no rechazó la posibilidad de recalar en el Mundial de Superbikes, al estilo de Álvaro Bautista: "Sí, no lo descarto. Yo no lo veo como un campeonato de segunda. Estamos viendo a Bautista que está pasando una segunda juventud con más edad, y está siendo súper competitivo. Así que no lo descarto. Pero ahora mismo me quiero centrar en mí y recuperar a mí y yo y luego ya veremos qué pasa en 2025", finalizó.