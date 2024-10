Quartararo, sobre Morbidelli: "Es ridículo adelantar así en las primeras vueltas"

Fabio Quartararo volvió a ver truncado lo que podía ser un fantástico fin de semana en Tailandia. Si el sábado su carrera al sprint se vio comprometida por un toque de Brad Binder, el domingo le tenía reservado algo peor: Franco Morbidelli le tocó y le tiró cuando rodaba en las posiciones delanteras, aprovechando las condiciones de mojado en el circuito internacional de Chang.

El francés pudo seguir en carrera para recabar datos en agua, y al italiano de Pramac le impusieron una Long Lap Penalty de penalización, pero el daño ya estaba hecho. Así, se vio obligado a finalizar 16º, a 20 puntos de Joan Mir, el último piloto en la zona de puntos.

Aunque tras su encuentro con los medios Quartararo pudo hablar con Morbidelli para arreglar lo ocurrido (como se ve en la foto de portada), el de Niza habló claramente su antiguo compañero de equipo en Yamaha, considerando que el intento de adelantamiento había sido "ridículo", por el punto en el que lo hizo y por cómo lo hizo, tirando la moto desde bastante lejos y en los primeros compases.

"Es ridículo intentar adelantar tan tarde en las primeras vueltas, sobre todo porque sólo tenía que esperar dos rectas y podría haberme adelantado fácilmente", empezó diciendo el #20. Creo que es un poco absurdo hacer ese tipo de adelantamiento, pero así son las cosas. No puedo hacer nada. Creo que es ridículo adelantar así en las primeras vueltas".

Eso sí, no quiso hablar de sanciones merecidas o inmerecidas: "No quiero añadir más de lo que se ve. Se ve que ha entrado más que colado. Pero no soy nadie para decir si tiene que hacer una Long Lap o dos. No creo que sea justo entrar así a lo loco en una curva".

Tras la sprint, Quartararo comentó que estas cosas pueden pasar, pero que pasan "muchas veces con los mismos". A la pregunta de si Morbidelli entra también en ese grupo, dijo: "A partir de hoy, yo creo que sí. No sé si soy yo, pero la curva 8, entre ayer y hoy... No sé lo que le he hecho, pero siempre me pasa algo".

En cuanto a resultado posible, el galo no quiso pensar en si podía hacer podio, pero sí destacó el ritmo de la M1: "No sé si podría haber hecho podio, pero sí sé que tenía muy buen ritmo. Después, lamentarse... No estaba en mi mano. Cuando alguien viene tan fuerte hacia ti y ni siquiera puedes oírle, entrando así [para adelantar], no puedo controlarlo. Sobre tener remordimientos... No hay nada que pueda hacer al respecto. Era importante volver a rodar y obtener algunos datos sobre la moto".

"Pelear por el podio era difícil, pero sí teníamos un ritmo para estar en unas buenas posiciones. Al final, podemos ser positivos con el ritmo que teníamos sin ala delantera, sin estribos y sin freno trasero. Hemos cogido algo de información en agua, era importante seguir después de la caída", siguió.

Para Malasia, el campeón de 2021 no se moja en cuanto a objetivos, pero destaca que llegará una nueva especificación de motor: "No lo sé. Nunca sabes qué esperar en estos grandes premios. Siempre intentas pasar a la Q2 el viernes, pero sabemos que en Malasia es muy complicado. Lo normal es que tengamos un motor nuevo, así que espero que podamos ofrecer otro rendimiento".

"No sé si se me permite decirlo, pero será una nueva especificación, un nuevo motor que hemos probado. Yo ya lo probé, pero tenía algunos problemas. Es un poco más potente", reveló para finalizar antes de abandonar Buriram.