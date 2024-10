Bastianini: "¿Ayudar a Pecco en Malasia?, en Malasia lo que quiero es ganar yo"

Si en Ducati esperan un gesto de Enea Bastianini en la batalla que mantiene Pecco Bagnaia por el campeonato del mundo de pilotos con Jorge Martín, que además sería el tercero para el de Turín, que se olviden del tema.

Este domingo, en el Gran Premio de Tailandia, Bastianini era claro favorito para ganar tras su exhibición en la sprint del sábado, pero la lluvia arruinó los planes del corredor del equipo oficial de Borgo Panigale, que sufrió una caída, perdiendo muchas plazas al principio y sin poder remontar, lo que le deja ya descartado, matemáticamente, de la lucha por el título.

No así, sin embargo, de la lucha por el tercer puesto del Mundial, que ahora mismo ocupa Marc Márquez con 10 puntos más que el italiano, lo que le ofrece una motivación extra a Enea para intentar seguir sumando puntos y acabar el podio mundialista, una posición que, lógicamente, viene acompañada de una suculenta prima económica.

Este domingo, tras la carrera, le preguntaron a Enea, directamente, si en Malasia, si la situación se presentaba propicia, iba a ayudar a su compañero de equipo en su objetivo de ganar el título: "No", dijo sin titubear. "En Malasia lo que quiero es ganar yo".

Además, Enea estaba 'caliente' por lo sucedido en pista, ya que sufrió una caída y aunque volvió a pista, se quedó atascado en la parte trasera. Luego, cuando su rival por el tercer puesto, Márquez, se cayó y apareció por ahí, fue sancionado con la perdida de una plaza por un toque con Joan Mir, y Bastianini considera que esa posición se la tenía que devolver a él.

"Fui a pedir una aclaración a Dirección de Carrera, porque cuando le dieron la sanción de 'pérdida de una posición' a Márquez, en teoría me la tenía que haber dado a mí, porque yo era el piloto que estaba detrás de él. Pero ha sido inteligente, en el sentido de que ha adelantado a Nakagami enseguida y le ha hecho pasar, y eso le ha valido como sanción. Digamos que es algo que puede sentar precedente, así que tenemos que aclarar un poco más la norma, pero Marc fue inteligente y aprovechó esta oportunidad para no perder tiempo. Lo hizo bien", dijo, sin embargo, molesto el italiano.

"En mi opinión, una vez que te señalizan, deberías hacerlo inmediatamente. En cambio ahora tienes tres vueltas. Porque entonces tienes tiempo de intentar adelantar a quien tengas delante y luego fingir que le devuelves la posición, porque incluso por un momento basta con remachar el neumático del otro delante y eso cuenta como haberle devuelto la posición", se quejaba.

No recibió una respuesta: "Digamos que no obtuve realmente una respuesta oficial, me dijeron que entendían la situación, pero no fueron más allá".

"Sin embargo, lo que más me ha molestado es haber cometido un error en carrera. En la primera curva, cuando Fabio Quartararo ha entrado por el interior, nos hemos salido y al volver a entrar en pista he tenido que cerrar el acelerador, más o menos como le pasó ayer a Bagnaia. El problema es que en la recta he perdido muchas posiciones, así que he llegado a la frenada de la curva 3 muy retrasado".

"Para intentar recuperarme, he apretado al máximo y también iba bien, porque había escalado hasta la séptima plaza, entonces me he caído. Pero hoy la pista estaba en muy malas condiciones: en las dos primeras vueltas me he sentido como si estuviera en aceite, luego he sufrido delante toda la carrera, pero el ritmo no era malo", zanjó el #23.