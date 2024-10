Quartararo y su toque con Binder: "Puede pasar, pero pasa muchas veces con los mismos"

Fabio Quartararo empezó el sábado de Tailandia de manera prodigiosa, sacando a relucir su deslumbrante talento por partida doble. El piloto francés tenía que pasar por la Q1, pero logró superarla con el mejor registro. Y dejando una espectacular salvada que dejó con la boca abierta a propios y a extraños.

Pero la cosa no quedó ahí, ya que en la Q2 puso a su Yamaha en la sexta posición, como la mejor de las no Ducati antes de que las ocho unidades de Borgo Panigale coparan el Top 8 al completo en la carrera al sprint. Precisamente, la carrera corta del francés se vio algo comprometida por un toque con Brad Binder, pero pudo acabar décimo, y con mejores perspectivas de cara a la prueba dominical, cuando más puntos se reparten.

Quartararo empezó desgranando esa espectacular salvada, y ya hablando de la carrera detalló que la M1 adoleció de los mismos problemas que viene sufriendo en los últimos tiempos: "Para mí, ha sido flipante. Fue un momento en el que no había hecho la vuelta todavía, y en el giro siguiente sabes que, si quieres pasar a la Q2, tienes que darlo todo. Esa vuelta siguiente la hemos hecho muy bien. Ha sido una buena clasificación. Ya en carrera, en las primeras vueltas nos falta muchísimo, y hoy hemos tenido un toque un poco agresivo con Brad Binder".

"Tenemos que encontrar el agarre desde la primera vuelta, porque ya con el estilo de pilotaje que tenemos, con falta de potencia y 'grip', nos cuesta, así que tenemos que encontrar un poquito", siguió el galo.

Sobre ese incidente con el sudafricano de KTM, Quartararo fue franco y ofreció un punto de vista claro: "Yo frené ya muy tarde, pero Brad ha frenado todavía más tarde. Básicamente, si no me daba, o se caía o me pillaba a mí también. Puede pasar, pero pasa muchas veces con los mismos pilotos".

A pesar de todo, el #20 se mostró contento con su ritmo de carrera y espera un domingo positivo: "El ritmo era muy bueno, yo creo que en las primeras vueltas podíamos ir un poco más rápido, pero estuve detrás de Jack Miller durante dos o tres vueltas, que no podía pasar. Este fin de semana, sobre todo hoy, hemos ido mejorando un poquito, y creo que tenemos un buen potencial para mañana. Lo más importante son las dos primeras vueltas, intentar encontrar nuestra posición y ver qué podemos hacer en carrera", finalizó.