El accidentado debut de Darryn Binder en MotoGP: "Perdí mucho tiempo"

El hermano menor del también piloto de MotoGP, Brad Binder, debutará en la categoría reina el próximo año a bordo de una Yamaha de 2021 con el nuevo equipo WithU RNF Racing, que toma el relevo del desaparecido Petronas Sepang Racing Team.

El paso de Darryn Binder a MotoGP ha sido fuertemente criticado en las últimas semanas tras verse involucrado en un polémico incidente en Portugal que contribuyó a decidir el campeonato del mundo de Moto3 a favor de Pedro Acosta.

La llegada de Binder a MotoGP para compartir equipo con Andrea Dovizioso se entiende que se debe en buena parte al importante respaldo económico que puede aportar.

La semana pasada, en los dos días del test de Jerez, terminó último en la tabla de tiempos, a 3,069 segundos del mejor tiempo establecido por Pecco Bagnaia, aunque mejoró 1,8s de una jornada a otra.

Cuando Motorsport.com le preguntó si se sentía presionado antes del test, teniendo en cuenta que su salto directo de Moto3 a MotoGP ha estado en el punto de mira, Binder respondió: "En absoluto. El equipo me ha ayudado mucho en eso".

"Todo el mundo ha estado súper tranquilo, sólo han venido a tomarse este primer test de shakedown como una salida para rodar con la moto, y ya empezaremos a trabajar el año que viene".

"Tenemos el shakedown para rookies en Malasia, y luego, cuando empiece el test oficial allí, podremos empezar a trabajar.

"Hasta entonces, sólo se trata de ir construyendo poco a poco, de aprender lo que tengo que hacer para pilotar esta moto, de aprender todo lo que pueda sobre el tema y de empezar poco a poco a ponerlo en práctica".

"No hay prisa, no tiene sentido. Si estaba haciendo un 1:39 o llegué a un 1:38, siguen siendo dos segundos de diferencia, no hay ninguna diferencia".

La segunda jornada del sudafricano se vio interrumpida por un highside por la tarde, que en su opinión frenó un poco su evolución, ya que le impidió aprovechar las mejores condiciones.

"Al principio de la jornada nos limitamos a poner neumáticos y combustible y salir, y cada vez iba más rápido", dijo Binder al final del viernes. "Y justo cuando empezamos a ponerme con el dispositivo de altura (holeshot) y cosas por el estilo, desgraciadamente al llegar a la hora de comer tuve una caída bastante fuerte".

"Eso ralentizó la progresión, por desgracia. Así que me pasé una hora más o menos en el suelo del camión estirando".

"Por la tarde conseguimos volver a salir y empezamos de nuevo a trabajar porque no me sentía bien. Pero al final probamos algunas cosas de electrónica y el dispositivo de altura y cosas así, y seguí mejorando".

"Probamos los neumáticos medios y blandos, sólo para averiguar cosas. Siento que podríamos haber dado un paso más grande si no me hubiera caído, porque perdimos mucho tiempo valioso con buenas temperaturas".